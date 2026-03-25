भारत में Diabetes और Obesity से प्रभावित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इन दोनों समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए अलग-अलग दवाओं और थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं में से एक प्रभावी इलाज है GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) थेरेपी, जिसका उपयोग मोटापा और डायबिटीज को मैनेज करने के लिए किया जा रहा है। इस थेरेपी में ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो GLP-1 हार्मोन की तरह काम करती हैं। ये दवाएं शरीर में इंसुलिन का उत्पादन बढ़ाती हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं, पेट खाली होने की प्रक्रिया को धीमा करती हैं, भूख कम करती हैं, जिससे वजन घटता है।

Dr. Saptarshi Bhattacharya, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली में एंडोक्रिनोलॉजी के वरिष्ठ सलाहकार, बताते हैं कि भारत में GLP-1 दवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। Semaglutide और Tirzepatide जैसी GLP-1 आधारित दवाएं डायबिटीज और मोटापे को नियंत्रित करने में इस्तेमाल की जा रही हैं। ये दवाएं पेट खाली होने की प्रक्रिया को धीमा करती हैं, इंसुलिन रिस्पॉन्स को बेहतर बनाती हैं और सबसे अहम, भूख को कम करती हैं। एक्सपर्ट के अनुसार उनके पास एक ऐसा मामला भी आया, जिसमें एक महिला यह थेरेपी ले रही थी और उसकी बॉडी में इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। आइए जानते हैं कि GLP-1 थेरेपी का उस महिला के शरीर पर कैसा असर पड़ा।

GLP-1 थेरेपी का शरीर पर असर?

42 वर्षीय एक स्कूल टीचर ने मोटापा और Type 2 Diabetes को कंट्रोल करने के लिए GLP-1 थेरेपी शुरू की। कुछ ही महीनों में उनकी भूख काफी कम हो गई। वे कम खाना खाने लगीं और कई बार मील्स स्किप करने लगीं। हालांकि इस थेरेपी से वजन और ब्लड शुगर का स्तर नॉर्मल हुआ, लेकिन महिला की बॉडी में कुछ परेशानियां जैसे थकान और हेयर फॉल जैसे लक्षण दिखे। जांच करने पर पता चला कि महिला की बॉडी में Vitamin B12 Deficiency, Vitamin D Deficiency और आयरन की कमी पाई गई। एक्सपर्ट ने बताया न्यूट्रिशन काउंसलिंग, प्रोटीन-रिच छोटे मील्स, हरी सब्जियां, डेयरी और सप्लीमेंट्स के जरिए महिला की सेहत में सुधार हुआ और उन्होंने सुरक्षित तरीके से थेरेपी जारी रखी।

इस थैरेपी को लेने से कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती है?

भारत में यह समस्या ज्यादा अहम है, क्योंकि यहां की डाइट पहले से ही कार्बोहाइड्रेट पर आधारित यानी डाइट में चावल, गेहूं और आलू होता है। हमारी डाइट में प्रोटीन, फल और सब्जियों का सेवन कम होता है। इस थेरेपी के दौरान अगर डाइट का ध्यान नहीं रखा जाए तो बॉडी में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी हो सकती है जैसे

आयरन

विटामिन B12

विटामिन D

कैल्शियम

फोलेट

भारत में खासकर Vitamin B12 Deficiency पहले से ही आम है, खासकर शाकाहारी लोगों में। डायबिटीज के मरीजों को अक्सर Metformin भी दी जाती है, जो B12 की कमी को और बढ़ा सकती है।

विटामिन D और फैट-सॉल्युबल विटामिन्स पर असर

GLP-1 थेरेपी के दौरान Vitamin D Deficiency का खतरा बढ़ सकता है। मोटापा का शिकार लोगों में पहले से विटामिन D कम होता है। तेजी से वजन कम होने पर बॉडी में इस विटामिन की कमी और ज्यादा बढ़ने लगती है। इस थैरेपी से फैट-सॉल्युबल विटामिन यानी विटामिन A, D, E, K के अवशोषण पर असर पड़ सकता है।

प्रोटीन भी है जरूरी

हालांकि प्रोटीन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन ये मसल्स को बचाने के लिए जरूरी है। GLP-1 लेने वाले लोग अक्सर हल्का खाना चुनते हैं, जिससे प्रोटीन की कमी हो सकती है और इससे ओवरऑल न्यूट्रिशन भी प्रभावित होता है।

GLP-1 थेरेपी के दौरान कैसे रखें पोषण का ध्यान?

इस स्थिति में कम मात्रा लेकिन ज्यादा पोषण (Nutrient Density) पर फोकस देना जरूरी है।

छोटे-छोटे लेकिन संतुलित मील्स का सेवन करें।

डाइट में दही, पनीर, दालें शामिल करें।

इस थैरेपी के साथ ही आप डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं।

नट्स और सीजनल फलों का सेवन करें।

GLP-1 थेरेपी के दौरान क्या सप्लीमेंट लेना जरूरी है?

एक्सपर्ट ने बताया कुछ मामलों में विटामिन B12 और विटामिन D सप्लीमेंट की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए।

GLP-1 थेरेपी के दौरान डॉक्टर की भूमिका क्यों अहम है?

थेरेपी शुरू करने से पहले डॉक्टर को मरीज को समझाना चाहिए कि आप इस दवा का सेवन करेंगे तो आपको भूख कम लगेगी ऐसे में संतुलित डाइट जरूरी होगी। डॉक्टर को बताना होगा कि आप सिर्फ वजन घटाने पर नहीं, पोषण पर भी ध्यान दें।

निष्कर्ष

GLP-1 थेरेपी मोटापा और डायबिटीज के इलाज में काफी असरदार है, लेकिन यह खाने की आदतों को बदल देती है, जिससे पोषण की कमी हो सकती है। भारत जैसे देश में, जहां पहले से ही न्यूट्रिशन की कमी आम है, यह और ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। सही डाइट, मॉनिटरिंग और डॉक्टर की सलाह से इस थेरेपी के फायदे बिना किसी नुकसान के लिए जा सकते हैं।

डिस्क्लेमर:

यह जानकारी केवल जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। किसी भी दवा जैसे Semaglutide या Tirzepatide का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना न करें।