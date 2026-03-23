ट्यूबरक्लोसिस (TB) का नाम सुनते ही अक्सर हमारे जेहन में लगातार खांसी और फेफड़ों के संक्रमण की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बैक्टीरिया शरीर के अन्य अंगों के साथ-साथ प्रजनन क्षमता (Fertility) पर भी सीधा असर कर सकते हैं? चिकित्सा जगत में इसे ‘साइलेंट किलर’ माना जाता है क्योंकि कई बार जेनिटल टीबी के लक्षण दिखाई नहीं देते और यह धीरे-धीरे बॉडी को प्रभावित करने लगते हैं। आकाश हेल्थकेयर में, सीनियर कंसल्टेंट एवं विभागाध्यक्ष (रेस्पिरेटरी और स्लीप मेडिसिन) एक्सपर्ट डॉ. अक्षय बुढराजा ने बताया Genital Tuberculosis एक ऐसी टीबी है जो शरीर के प्रजनन अंगों (reproductive organs) को प्रभावित करती है। यह Tuberculosis का ही एक रूप है, जो आमतौर पर फेफड़ों से फैलकर जननांगों तक पहुंचता है।

यह संक्रमण अक्सर silent होता है, यानी कई बार इसमें स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। एक्सपर्ट ने बताया समय पर पहचान और उचित इलाज से न केवल टीबी को ठीक किया जा सकता है, बल्कि महिलाओं और पुरुषों में होने वाली इंफर्टिलिटी का भी इलाज किया जा सकता है। कई मामलों में ये टीबी जननांगों (Genital TB) तक पहुंच जाती है, जिससे पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी और महिलाओं में फर्टिलिटी प्रभावित हो सकती है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि टीबी किस तरह प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचाती है और वे कौन से संकेत हैं जिन्हें महिलाओं और पुरुषों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

Genital Tuberculosis कैसे फैलती है? क्या यह छूने से फैलती है?

एक्सपर्ट के मुताबिक Genital TB छूने, साथ बैठने या खाना खाने से नहीं फैलती। यह एक communicable form नहीं है जैसे फेफड़ों की TB (pulmonary TB) होती है। संक्रमण आमतौर पर तब होता है जब शरीर में पहले से मौजूद TB बैक्टीरिया खून के जरिए जननांगों तक पहुंच जाते हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनमें ये बैक्टीरिया तेजी से अटैक करते हैं और जेनाइटल टीबी का कारण बनते हैं।

महिलाओं और पुरुषों में इसके लक्षण क्या हैं?

महिलाओं में जेनाइटल टीबी के लक्षणों की बात करें तो

अनियमित पीरियड्स (Irregular periods)

ज्यादा या लंबे समय तक ब्लीडिंग

गर्भधारण में दिक्कत (Infertility)

पेल्विक दर्द

पुरुषों में जेनाइटल टीबी के लक्षणों की बात करें तो

testis में सूजन

दर्द और इंफ्लेमेशन

पेशाब में जलन या संक्रमण

स्पर्म से जुड़ी समस्याएं

कई मामलों में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते और मरीज infertility के दौरान ही पकड़ में आते हैं।

क्या Genital TB से इंफर्टिलिटी हो सकती है?

Genital TB इंफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण है। महिलाओं में यह फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकती है, जिससे गर्भधारण मुश्किल हो जाता है। पुरुषों में यह स्पर्म क्वालिटी और काउंट को प्रभावित कर सकती है।

Genital TB के सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं?

हल्का बुखार (Low-grade fever)

रात में पसीना आना (Night sweats)

कमजोरी

वजन कम होना

ये लक्षण हर मरीज में नहीं होते, लेकिन TB के सामान्य संकेत हो सकते हैं।

Genital TB का डायग्नोसिस कैसे होता है?

इसका पता लगाना आसान नहीं होता। इसका पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। Ultrasound, CT Scan, Gynecological जांच के जरिए इसका पता लगाया जा सकता है।

कई बार डॉक्टर लक्षण और हिस्ट्री के आधार पर भी इलाज शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसका सटीक टेस्ट हमेशा स्पष्ट नहीं होता।

किन लोगों को जेनाइटल टीबी का ज्यादा खतरा होता है?

जिनकी पहले TB की हिस्ट्री रही हो

जिनकी इम्युनिटी कमजोर हो

जिनके परिवार में TB के केस रहे हों

कुपोषण या खराब लाइफस्टाइल

इसका इलाज कैसे होता है?

Genital TB का इलाज संभव है और इसमें Anti-TB दवाएं (ATT) दी जाती हैं। इलाज आमतौर पर 6 से 9 महीने तक चलता है। सही समय पर इलाज शुरू हो जाए तो काफी सुधार संभव है।

इलाज के दौरान दवा से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं?

लिवर पर असर (Liver function) पड़ सकता है।

गैस्ट्रिक समस्या (Gastritis)

उल्टी या मितली

त्वचा पर खुजली या रैश की समस्याएं हो सकती हैं।

इसलिए इलाज के दौरान डॉक्टर की निगरानी जरूरी होती है।

जेनाइटल टीबी से कैसे करें बचाव

संतुलित आहार (Balanced diet) का सेवन करें। सुबह का नाश्ता जरूर करें। आमतौर पर ये बीमारी सुबह का नाश्ता स्किप करने से होती है।

पर्याप्त नींद लें। रोजाना रात में 8 से 9 घंटों तक सोएं।

अच्छी इम्युनिटी बनाए रखना। इम्यूनिटी को बनाएं रखने के लिए विटामिन सी से भरपूर डाइट लें।

समय पर TB का इलाज

बचपन में लगने वाला BCG वैक्सीन कुछ हद तक सुरक्षा देता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं रोकता।

कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

लंबे समय से प्रेग्नेंसी न हो रही हो

पीरियड्स अनियमित हों

पेल्विक दर्द या असामान्य ब्लीडिंग हो

पुरुषों में टेस्टिस में सूजन या दर्द हो

ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

निष्कर्ष

Genital TB एक ऐसी बीमारी है जो चुपचाप शरीर को नुकसान पहुंचाती है, खासकर फर्टिलिटी पर असर डालती है। समय पर पहचान, सही इलाज और जागरूकता ही इससे बचाव का सबसे बड़ा तरीका है।

डिस्क्लेमर

यह जानकारी केवल जागरूकता के लिए है। किसी भी लक्षण या समस्या की स्थिति में डॉक्टर से सलाह जरूर लें।