Green Chilli Health Benefits for Arthritis, Weight Loss, Sinus, Healthy Heart, Digestion: मसालों और जड़ी बूटियों को स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। हरी मिर्च उनमें से एक है। हरी मिर्च अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण बेहद स्वस्थ माना जाता है। हरी मिर्च शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स जैसे बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं। हरी मिर्च में मौजूद तत्व वजन कम करने के साथ-साथ साइनस और हृदय के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है।

मिर्च कैप्सैसिन से भरी होती है – एक केमिकल कम्पाउंड जो मिर्च को गर्म करता है। हरी मिर्च को कच्चा, तला हुआ या भुने हुए रूप में सलाद के साथ और मुख्य भोजन में साइड डिश के रूप में ले सकते हैं। इसका तीखापन शरीर को बैक्टीरिया और कीटाणुओं से लड़ने में मदद करता है, साथ ही शरीर को इंफेक्शन से भी बचाता है।

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने हरी मिर्च को डाइट में शामिल करने का महत्व बताया। उन्होंने एक ट्विटर पोस्ट में कहा “क्या आप जानते हैं कि हरी मिर्च पोषण का एक समृद्ध स्रोत है क्योंकि वे संतरे की तुलना में छह गुना अधिक विटामिन सी प्रदान करता है। ये हमें विटामिन ए, बी 2, बी 6, नियासिन और फोलेट भी प्रदान करता है। यह सभी के शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है।”

#EatRightIndia_51

Did you know that Green Chillies are a rich source of nutrition as they provide six times more Vitamin C than oranges !

These also provide us with Vitamin A, B2, B6, niacin & folate – all of which are vital for the body. #EatRightIndia @PMOIndia @fssaiindia pic.twitter.com/dz61rQsTdj

— Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) November 20, 2019