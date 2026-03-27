सुबह की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी से करना भारतीय घरों में एक आम परंपरा है। इसे लेकर आयुर्वेद (Ayurveda) और चीनी चिकित्सा पद्धति (TCM) के अपने दावे हैं, लेकिन क्या आधुनिक विज्ञान (Modern Science) भी इसका समर्थन करता है? अक्सर लोग सुबह गर्म पानी के सेवन को वजन घटाने का अचूक नुस्खा मान लेते हैं, जबकि विज्ञान इसके पीछे के मेटाबॉलिज्म और हाइड्रेशन के तर्कों को अलग तरह से समझाता है। दिन की शुरुआत गर्म पानी से करना बॉडी को डिटॉक्स और हाइड्रेट करने का असरदार तरीका है। सुबह खाली पेट कैफीन का सेवन मतली का कारण बन सकता है, इसलिए खाली पेट गुनगुना पानी बेस्ट ऑप्शन है। सोशल मीडिया पर इसे डिटॉक्स ड्रिंक और मैजिक वाटर के नाम से भी पुकारा जाता है।

European Journal of Pharmaceutical and Medical Research के अनुसार, गर्म पानी पीने से आंतों का संकुचन सुचारू होता है। गर्म पानी भोजन के कणों,खासतौर से वसा (Fats) को तोड़ने में मदद करता है। यह कब्ज को रोकने में प्रभावी है क्योंकि यह मल को सॉफ्ट बनाता है और आंतों के मार्ग को साफ करता है। आइए आयुर्वेद, चीनी चिकित्सा और मॉडर्न साइंस के नजरिए से समझते हैं कि सुबह गुनगुना पानी पीना आपकी सेहत के लिए कितना उपयोगी है और इसे पीने का सही तरीका क्या है।

आयुर्वेद क्या कहता है?

Ayurveda के अनुसार सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसे उषापान कहा जाता है। आयुर्वेद मानता है कि गुनगुना पानी पाचन अग्निन को सक्रिय करता है, जिससे शरीर में जमा टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद मिलती है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट और योग गुरु बाबा रामदेव ने बताया सुबह उठकर गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है और पाचन दुरुस्त रहता है। रोज सुबह गर्म पान का सेवन मोटापा, लिवर, किडनी,टॉक्सिन बाहर निकालने और कैंसर से बचाव करने में भी ये पानी असरदार साबित होता है।

गर्म पानी का सेवन आंतों को हेल्दी रखता है और पाचन से जुड़ी हर समस्या का इलाज होता है। रोजाना दिन की शुरुआत सुबह 3 से 4 गिलास पानी से करना सेहत के लिए उपयोगी है। यह आदत कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं को कम करने में मददगार मानी जाती है। यह आदत मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाती है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है।

पारंपरिक चीनी चिकित्सा का नजरिया

Traditional Chinese Medicine (TCM) भी गुनगुना पानी पीने को सही मानता है। इसके अनुसार शरीर में ची (Qi) यानी ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। ठंडा पानी इस संतुलन को बिगाड़ सकता है, खासकर सुबह के समय। TCM के अनुसार गुनगुना पानी पाचन तंत्र को सपोर्ट करता है और शरीर को धीरे-धीरे एक्टिव करता है। यही वजह है कि चीन और कई एशियाई देशों में ठंडे पानी के बजाय गर्म या गुनगुना पानी पीने की परंपरा है। बीजिंग और शंघाई के कई स्वास्थ्य शोधों में पाया गया कि गर्म पानी पीने से शरीर का आंतरिक तापमान स्थिर रहता है, जिससे Organs बेहतर तरीके से काम करते हैं और दिनभर ऊर्जा बनी रहती है। चीनी शोधकर्ताओं का मानना है कि सुबह गर्म पानी पीने से रक्त वाहिकाएं फैलती हैं, जिससे पाचन अंगों में रक्त का संचार बढ़ता है और भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है।

मॉडर्न साइंस क्या कहता है सुबह गर्म पानी पीने के बारे में

आधुनिक विज्ञान गुनगुना पानी पीने की आदत को जरूरी मानता है। सुबह सुबह गुनगुना पानी का सेवन गले की सफाई करता है और बॉडी को हाइड्रेट करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार गर्म पानी रातभर की डिहाइड्रेशन को दूर करता है। Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक 500 मिलीलीटर गर्म पानी पीने से मेटाबॉलिक रेट 30% तक बढ़ जाता है। इसे वॉटर-इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। जब आप गर्म पानी पीते हैं, तो शरीर अपने आंतरिक तापमान को संतुलित करने के लिए ऊर्जा खर्च करता है, जिससे कैलोरी बर्न होती है और फैट मेटाबॉलिज्म तेज होता है। बॉडी को डिटॉक्स करने का काम हमारा लिवर और किडनी दोनों करते हैं, पानी सिर्फ इस प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। गुनगुना पानी पाचन को सपोर्ट करता है लेकिन इसके चमत्कारी प्रभाव के ठोस वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं।

डिस्क्लेमर:

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। गुनगुना पानी पीना ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन अगर आपको एसिडिटी, पेट में अल्सर या थर्मल सेंसिटिविटी की समस्या है, तो इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह जरूर लें।