फलों के राजा Mango का सीजन आते ही हर घर में इसकी मांग बढ़ जाती है। स्वाद, खुशबू और मिठास से भरपूर आम ऐसा फल है, जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी खाना पसंद करते हैं। गर्मियों में यह न सिर्फ स्वाद का मजा देता है, बल्कि शरीर को ऊर्जा भी देता है, इसलिए इसे लोगों की फेवरेट फ्रूट लिस्ट में खास जगह मिलती है। आम एक ऐसा फल है जो विटामिन C और विटामिन A से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत करता है और इंफेक्शन से बचाने में मदद करता हैं। आम में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखने और दिल को हेल्दी रखने में मददगार होते हैं। आम में मौजूद एंजाइम खाना पचाने में मदद करते हैं और कब्ज जैसी समस्या से राहत दिला सकते हैं।

यूनानी दवाओं के एक्सपर्ट डॉक्टर सलीम जैदी के मुताबिक आम सेहत के लिए उपयोगी है लेकिन इसे कुछ फूड्स के साथ खाकर आप उसके फायदे की जगह नुकसान पा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार आम खाने के भी कुछ कड़े नियम हैं। अक्सर हम स्वाद के चक्कर में आम को ऐसी चीजों के साथ मिला देते हैं जो हमारे पाचन तंत्र (Digestive System) पर बुरा असर डाल सकती हैं। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ खाद्य पदार्थ आम के साथ मिलकर ‘विरुद्ध आहार’ बन जाते हैं, जिससे स्किन एलर्जी, एसिडिटी और पेट की अन्य समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें आम के साथ खाने से आपको परहेज करना चाहिए।

आम को संतरा, मौसंबी, केला और नींबू के साथ नहीं खाएं

आयुर्वेद के मुताबिक अलग-अलग फलों को एक साथ खाना पाचन पर असर डाल सकता है। हर फल का डाइजेशन टाइम अलग होता है, ऐसे में जब इन्हें साथ खाया जाता है तो पेट में गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या हो सकती है। खासकर आम को संतरा, मौसंबी, केला या नींबू जैसे फलों के साथ खाने से बचना चाहिए। आम के साथ इन फलों का सेवन विरूद्ध आहार है।

दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ परहेज करें

आम को दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे दही, आइसक्रीम, मिल्कशेक के साथ खाने को आयुर्वेद में सही नहीं माना जाता। इससे पाचन क्रिया कमजोर हो सकती है और गैस, अपच या टॉक्सिन्स बनने की समस्या हो सकती है। हालांकि मॉडर्न साइंस में इस पर स्पष्ट सहमति नहीं है, लेकिन संवेदनशील पेट वालों को सावधानी बरतनी चाहिए।

आम को नहीं खाएं खट्टी और मसालेदार चीजों के साथ

आम खाने के तुरंत पहले या बाद में खट्टी या ज्यादा मसालेदार चीजें खाने से पेट में पित्त बढ़ सकता है। इससे एसिडिटी, जलन, गैस और कभी-कभी स्किन एलर्जी या पिंपल्स की समस्या भी हो सकती है। अगर आप आम खा रहे हैं तो आप खट्टी और मसालेदार चीजों से परहेज करें।

आम खाने के बाद पानी, चाय या कॉफी से करें परहेज

आम खाने के तुरंत बाद पानी, चाय या कॉफी पीने से पाचन पर असर पड़ सकता है। इससे पेट में गैस, दर्द या उल्टी जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए आम खाने के बाद कुछ समय का अंतर जरूर रखें।

करेला खाने के बाद आम न खाएं

अगर आपने खाने में करेला खाया है, तो उसके तुरंत बाद आम खाने से बचें। यह कॉम्बिनेशन पेट में दर्द, मतली या उल्टी जैसी परेशानी पैदा कर सकता है।

निष्कर्ष:

आम हेल्दी और स्वादिष्ट फल है, लेकिन इसे सही तरीके से खाना जरूरी है। गलत फूड कॉम्बिनेशन से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बेहतर है।

डिस्क्लेमर:

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी विशेष डाइट को अपनाने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें।