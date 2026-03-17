HbA1c और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज (FBG) दोनों ही खून की महत्वपूर्ण जांच हैं, लेकिन ये ब्लड शुगर को समझने में अलग-अलग भूमिका निभाती हैं। डायबिटीज के प्रबंधन (Management) में अक्सर मरीज इस उलझन में रहते हैं कि उनकी सेहत की सबसे सटीक जानकारी कौन सा टेस्ट देता है। अक्सर लोग ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए फास्टिंग शुगर और पोस्ट मील शुगर यानी खाने के बाद की शुगर टेस्ट करते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट सुबह खाली पेट आपके ब्लड में शुगर का स्तर कितना है ये बताता है , वहीं HbA1c टेस्ट पिछले तीन महीनों के औसत शुगर लेवल का एक विस्तृत रिकॉर्ड पेश करता है। हेल्थ एक्सपर्ट इन दोनों टेस्ट को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं एक ‘इंस्टेंट’ रिपोर्ट है, तो दूसरा टेस्ट लाइफस्टाइल का ‘दीर्घकालिक’ परिणाम। लेकिन सवाल यह है कि दवा की डोज और इलाज का तरीका तय करने के लिए डॉक्टर किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं?

मुंबई सेंट्रल के वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स के कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. प्रणव घोडी के अनुसार फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज (FBG) उस शुगर लेवल को मापता है जो 8 से 10 घंटे के उपवास यानी रात भर बिना कुछ खाने के बाद खून में होता है। ये उस समय के ब्लड शुगर की स्थिति को दर्शाता है। FBG अक्सर डायबिटीज या प्रीडायबिटीज की पहचान के लिए शुरुआती स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए FBG या फिर HbA1c टेस्ट ज्यादा असरदार है।

HbA1c कैसे ब्लड शुगर का स्तर पता लगाने में करता है मदद

डॉ. घोडी के अनुसार, HbA1c टेस्ट ज्यादा व्यापक और स्थिर तस्वीर पेश करता है। ये टेस्ट लाल रक्त कोशिकाओं (RBC) में मौजूद हीमोग्लोबिन से जुड़ी ग्लूकोज की मात्रा का प्रतिशत मापता है और पिछले 2 से 3 महीनों के औसत ब्लड शुगर लेवल को दर्शाता है। इसी कारण जिन लोगों को पहले से डायबिटीज है, उनके लंबे समय के शुगर कंट्रोल को समझने के लिए HbA1c का उपयोग किया जाता है। इससे डॉक्टर ये देख सकते हैं कि ब्लड शुगर लगातार ज्यादा तो नहीं रहा, भले ही किसी एक दिन का फास्टिंग टेस्ट सामान्य क्यों न हो। एक्सपर्ट ने बताया फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और HbA1c टेस्ट को एक-दूसरे का विकल्प नहीं बल्कि पूरक समझना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलकर मेटाबॉलिक हेल्थ की ज्यादा स्पष्ट तस्वीर देते हैं।

HbA1c शुगर मॉनिटरिंग और इलाज में कैसे मदद करता है?

डॉ. घोडी ने बताया HbA1c लंबे समय की मॉनिटरिंग और इलाज में बदलाव के लिए ज्यादा भरोसेमंद है, जबकि FBG शुरुआती जांच, जल्दी पहचान और यह जानने के लिए उपयोगी है कि रात भर शरीर शुगर को कैसे कंट्रोल करता है। दोनों टेस्ट की अपनी सीमाएं भी हैं। HbA1c कुछ ऐसी स्थितियों से प्रभावित हो सकता है जो लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता हैं, जैसे एनीमिया या कुछ ब्लड डिसऑर्डर। एक्सपर्ट ने बताया सिर्फ फास्टिंग ग्लूकोज पर निर्भर रहने से उन लोगों की पहचान छूट सकती है जिनका शुगर लेवल खाने के बाद ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर अक्सर इन दोनों टेस्ट्स के साथ-साथ पोस्ट-मील (खाने के बाद) ब्लड शुगर लेवल और मरीज के लक्षणों को भी देखते हैं। इन सभी को मिलाकर व्यक्ति के ब्लड शुगर पैटर्न की पूरी समझ बनती है और उसी के आधार पर सही इलाज तय किया जाता है।

WHO के मुताबिक HbA1c का स्तर



विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, HbA1c का 5.7% से कम होना सामान्य है, जबकि 6.5% या उससे अधिक होना डायबिटीज का संकेत है। WHO के मुताबिक फास्टिंग शुगर 100 mg/dL से कम होनी चाहिए।

फास्टिंग शुगर किन चीजों से अचानक बदल सकते हैं

सुबह के समय शरीर खुद को जगाने के लिए कोर्टिसोल और ग्लूकागन जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जो लिवर से शुगर रिलीज करवाते हैं। इससे सुबह की शुगर अचानक बढ़ी हुई आ सकती है। तनाव और खराब नींद, देर रात का भारी भोजन, डिहाइड्रेशन, बीमारी या इन्फेक्शन की वजह से फास्टिंग शुगर बदल सकती है।

HbA1c अचानक क्यों बदल सकता है?

कुछ स्थितियों में HbA1c की रिपोर्ट गलत आ सकती हैं जैसे एनीमिया यानी खून की कमी, खून चढ़ाना या भारी ब्लीडिंग,किडनी या लिवर की बीमारी और प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में खून का वॉल्यूम बढ़ने और कोशिकाओं के तेजी से बदलने के कारण HbA1c पूरी तरह सटीक नहीं रहता।

डिस्क्लेमर:

यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। डायबिटीज या किसी भी स्वास्थ्य समस्या से संबंधित निर्णय लेने से पहले कृपया अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।