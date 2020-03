Coronavirus: कोरोना वायरस से बचने के लिए सिर्फ 5 मिनट में घर पर बनाएं हैंड सैनिटाइजर, यहां जानें पूरा तरीका

Tips to make sanitizer at home: कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत समेत पूरी दुनिया में लाखों लोग इस वायरस की चपेट में हैं। अब तक इस वायरस के इलाज के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाया है, ऐसे में व्यक्तिगत बचाव ही एकमात्र सहारा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ ही हेल्थ ऑफिशियल्स भी बार-बार हैंडवाश करने के निर्देश दे रहे हैं। सैनिटाइजर के मांगों को देखते हुए दवाइयों के ज्यादातर छोटे-बड़े दुकानों से ये गायब हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आइए जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे ही हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं।

किन चीजों की पड़ेगी जरूरत: WHO के अनुसार अपने आसपास साफ-सफाई रखने से इस घातक वायरस से बचा जा सकता है। हाथों को कम से कम 20 सेकेंड्स तक धोने की सलाह दी जा रही है। घर पर सैनिटाइजर बनाने के लिए आपको एलो वेरा जेल, टी ट्री ऑयल, लेवेंडर ऑयल, स्‍क्‍वीज बॉटल की जरूरत पड़ेगी। इससे बनने वाला सैनिटाइजर पूरी तरह से हर्बल होगा। हालांकि, इस बीच आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जिस जगह सैनिटाइजर बनाएं वो पूरी तरह साफ-सुथरी और सुरक्षित हो। लेवेंडर ऑयल से सैनिटाइजर खुश्बूदार बनेगा।

क्या है सैनिटाइजर बनाने का तरीका: घर पर सैनिटाइजर बनाना बेहद आसान है। सबसे पहले एक स्क्वीज बॉटल यानि कि ऐसा बॉटल जिसमें से सैनिटाइजर को दबाकर निकालना आसान हो, उसमें एलोवेरा जेल डालें। ध्यान रखें कि बॉटल को पूरा नहीं भरना है, इसमें थोड़ी सी जगह खाली रहनी चाहिए। अगर मिलाया गया एलोवेरा जेल ज्यादा गाढ़ा है तो आप उसे पतला करने के लिए उसमें गुलाब जल मिला सकते हैं। उसके बाद इस मिश्रण में टी ट्री ऑयल की 5 बूंदें मिलाएं। यह ऑयल बैक्टीरिया, वायरस और कीटाणुओं को मारने में बेहद कारगर माना जाता है। अब इसमें 6 से 7 बूंद लेवेंडर ऑयल डालें। बॉटल को बंद करें और अच्छे से मिलाएं ताकि सभी चीजें ठीक तरीके से मिक्स हो जाएं।

इस तरह करें इस्तेमाल: अगर आप बैक्टीरिया और कीटाणुओं से बचने के लिए हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे लगाते वक्त जल्दबाजी न करें। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (सीडीसी) के मुताबिक, ज्यादातर लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते वक्त इसे अधिक मात्रा में निकाल लेते हैं जो कि सही नहीं है। अपने हाथों में कम मात्रा में सैनिटाइजर लें और अपने दोनों हाथों पर इसे अच्छी तरह से मलें। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि आपके दोनों हाथों का पूरा भाग इसमें कवर हो जाए। उसके बाद, कम से कम 30 सेकेंड तक अपने हाथों को अच्छी तरह से मलें।

