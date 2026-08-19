मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली में इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट डॉ. सूरनजीत चटर्जी हूं। हाल ही में मेरे पास एक मरीज वायरल बुखार से ठीक होने के बाद क्लीनिक आया। उसका बुखार उतर चुका था, शुरुआती जांचों में अब चिंता की कोई खास बात नहीं थी और उसने काम पर वापस जाना भी शुरू कर दिया था। बुखार से रिकवरी के बाद भी वह अजीब तरह से खुद को थका हुआ महसूस कर रहा था। उसकी थकान इतनी ज्यादा थी की वो अपने रोजमर्रा के काम करने में भी बोझिल महसूस करता था। अपनी स्थिति को महसूस करके मरीज को लगा कहीं वो दोबारा से संक्रमण की चपेट में तो नहीं आ गया। मरीज अपनी खुद की स्थिति देखकर परेशान हो गया था।

बरसात का मौसम है और इस दौरान डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लूएंजा, H1N1 और दूसरे संक्रामक रोग एक साथ फैल रहे है ऐसे में शरीर में होने वाला ये बदलाव चिंता को बढ़ा रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं की मरीज की चिंता सही थी या वो बेवजह परेशान हो रहा था। चलिए आपको बताता हूं कि कैसे मरीज का बुखार उतरने के बाद भी उसकी बॉडी में कमजोरी बनी रही उसका क्या कारण था।

बुखार उतर गया, लेकिन कमजोरी क्यों बनी रही?

डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लूएंजा, H1N1 और दूसरे संक्रामक में अक्सर एक जैसे लक्षण महसूस किए जाते हैं। बुखार संक्रमण के सबसे स्पष्ट लक्षणों में से एक है, इसलिए लोग अक्सर इसे ठीक होने का पैमाना मान लेते हैं। जैसे ही शरीर का तापमान नॉर्मल होता है तो मरीज को लगने लगता है कि उसकी बॉडी अब एनर्जेटिक हो जाएगी। लेकिन शरीर को पूरी तरह ठीक होने में इससे ज्यादा समय लग सकता है। संक्रमण के दौरान व्यक्ति कम खाना खाता है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है, नींद खराब हो सकती है और कई दिनों तक शारीरिक गतिविधि भी कम हो सकती है। संक्रमण से लड़ने के दौरान शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया भी कुछ समय तक बनी रहती है। इसी वजह से बुखार उतरने के बाद भी कमजोरी, भूख कम लगना, शरीर में दर्द और स्टैमिना कम होने जैसी दिक्कतें बनी रह सकती हैं। इन सब दिक्कतों के होने का मतलब ये नहीं है कि संक्रमण अभी भी एक्टिव है। किसी टेस्ट का नेगेटिव आना राहत की बात हो सकती है, लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि शरीर अपनी पूरी ताकत जल्दी वापस हासिल कर लेगा।

रिकवरी के बाद कुछ मरीजों को पहले बेहतर और फिर खराब क्यों महसूस होता है?

रिकवरी के बाद कुछ मरीजों को पहले बेहतर और फिर कमजोरी या फिर खराब महसूस होता है इसके लिए मरीज की काम पर लौटने की जल्दबाजी जिम्मेदार है। कई दिनों तक बीमार रहने के बाद व्यक्ति को एक-दो दिन बेहतर महसूस हो सकता है और वह पूरे समय काम करना, एक्सरसाइज या यात्रा शुरू कर देता है। इसके अगले दिन थकान काफी ज्यादा महसूस हो सकती है। यह स्थिति मरीज को दोबारा बीमार होने जैसी लग सकती है। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा शरीर से काम लिया जा रहा है। रिकवरी के बाद शारीरिक गतिविधियों को धीरे-धीरे बढ़ाना जरूरी है ना कि तुरंत अपने डेली रूटीन पर आना। केवल बुखार खत्म हो जाने के आधार पर तुरंत भारी एक्सरसाइज शुरू नहीं करनी चाहिए।

रिकवरी के बाद भी बढ़ सकता है नये संक्रमण का खतरा?

एक वायरल संक्रमण से ठीक हो रहा व्यक्ति किसी दूसरे संक्रमण के संपर्क में भी आ सकता है। मौसमी संक्रमणों में बुखार, शरीर में दर्द, सिरदर्द और थकान जैसे शुरुआती लक्षण समान हो सकते हैं। इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि व्यक्ति अभी पुराने संक्रमण से उबर रहा है या उसे कोई नया संक्रमण हो गया है। सरकारी गाइडलाइन में भी यह बताया गया है कि एक संक्रमण होने का मतलब यह नहीं है कि दूसरा संक्रमण नहीं हो सकता। एक से अधिक संक्रमण यानी को-इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर कोई मरीज इन्फ्लूएंजा से ठीक होकर काम पर लौटता है और इसके बाद किसी नए संक्रमण के संपर्क में आने से उसे दोबारा बुखार होता है और जांच में शुरुआत में वायरल बुखार होता है और बाद में उसकी जांच में डेंगू की पुष्टि हो सकती है। इसलिए कमजोरी दोबारा होने को हमेशा केवल पोस्ट-वायरल थकान मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।

डेंगू का बुखार उतरने के बाद क्यों सावधानी बरतना है जरूरी?

डेंगू का बुखार कम होने के बाद भी मरीज को यह मानकर निश्चित नहीं हो जाना चाहिए कि अब खतरा पूरी तरह टल गया है। डेंगू में बुखार उतरने के आसपास का समय महत्वपूर्ण हो सकता है। जिन मरीजों में डेंगू की जटिलताएं होती हैं, उनमें बुखार उतरने के बाद भी क्रिटिकल फेज शुरू हो सकता है। डेंगू में कुछ वार्निंग साइन हैं जैसे

लगातार उल्टी होना

पेट में तेज दर्द

खून आना या ब्लीडिंग

बहुत ज्यादा नींद या सुस्ती आना

सांस लेने में परेशानी

बेचैनी या असामान्य रूप से घबराहट

पेशाब कम आना इन सब लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इनमें से कुछ भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डेंगू में प्लेटलेट काउंट ही रिकवरी का एकमात्र पैमाना नहीं है। शरीर में पानी की स्थिति, ब्लड प्रेशर, हीमैटोक्रिट यानी खून में लाल रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत और मरीज की पूरी क्लिनिकल स्थिति भी बीमारी की गंभीरता और प्रगति को समझने में महत्वपूर्ण होती है।

लंबे समय तक कमजोरी रहने पर क्या करें?

अगर आपकी बॉडी में किसी तरह के कोई संक्रमण के लक्षण मौजूद नहीं है तो ध्यान रिकवरी पर देना चाहिए। पर्याप्त नींद, संतुलित और नियमित भोजन, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ और धीरे-धीरे शारीरिक गतिविधि बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। सिर्फ कमजोरी बनी रहने के कारण खुद से एंटीबायोटिक शुरू नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स वायरल संक्रमण का इलाज नहीं करती। इसी तरह स्टेरॉयड या दूसरी दवाएं भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए।

कब समझें कि यह सामान्य रिकवरी से ज्यादा है?

ज्यादातर लोग धीरे-धीरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर लक्षण लगातार बने रहें या बिगड़ने लगें तो दोबारा डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। कुछ लक्षण जैसे

बुखार दोबारा आना

सांस लेने में परेशानी

सीने में दर्द या असहजता

बार-बार उल्टी होना

बेहोशी

भ्रम या कन्फ्यूजन

पेशाब कम होनास्वास्थ्य की स्थिति में अचानक या लगातार गिरावट जैसे लक्षणों को केवल वायरल बीमारी के बाद की कमजोरी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर लक्षण फीवर से रिकवरी के बाद भी बने रहते हैं और उनमें सुधार नहीं हो रहा है, तब भी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी संक्रमण से रिकवरी हमेशा एक सीधी प्रक्रिया में नहीं होती। बुखार खत्म होने के बाद भी शरीर को अपनी पूरी ताकत वापस पाने में समय लग सकता है। लेकिन दोबारा बुखार या नए और गंभीर लक्षण आने पर इसे सिर्फ कमजोरी मानने के बजाय तुरंत अस्पताल जाकर डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। H1N1, फ्लू, डेंगू या किसी अन्य संक्रमण के लक्षण व्यक्ति-व्यक्ति में अलग हो सकते हैं। सही निदान और उपचार के लिए डॉक्टर से परामर्श लें।