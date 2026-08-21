H1N1 Swine Flu Warning: राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू (H1N1) के मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। इस साल अब तक दिल्ली में H1N1 के 1,777 मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी के अस्पतालों में भर्ती H1N1 से पीड़ित ज्यादातर मरीजों में सांस लेने में तकलीफ और तेज बुखार के मामले सामने आ रहे हैं। H1N1 एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन संक्रमण (Respiratory Infection) है, जो फेफड़ों को सीधा प्रभावित करता है। आम इन्फ्लूएंजा से अलग, स्वाइन फ्लू में सांस फूलना, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरना और निमोनिया जैसी गंभीर जटिलताएं (Complications) तेजी से पनप सकती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और AIIMS के डॉक्टरों के अनुसार अगर समय रहते इमरजेंसी लक्षणों की पहचान न की जाए, तो यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है।

पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एवं स्लीप मेडिसिन विशेषज्ञ Dr. Kirti Kadian जो All India Institute of Medical Sciences Bhopal में काम कर चुकी अभी पारुल हॉस्पिटल, भोपाल में है, ने जनसत्ता को बातचीत में बताया H1N1 इन्फ्लूएंजा के लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना,गले में खराश, सिरदर्द और शरीर में तेज दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं लेकिन कुछ मरीजों में ऑक्सीजन का स्तर कम होने और सांस लेने में दिक्कत होने जैसे लक्षण भी सामने आ रहे हैं। डॉक्टर कीर्ती ने बताया ये वायरस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम (श्वसन तंत्र) को प्रभावित कर सकता है। यह नाक, गले, साइनस और फेफड़ों तक असर डाल सकता है। इसलिए मरीज में सर्दी-जुकाम, खांसी, गले में परेशानी के साथ सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं।

किन लोगों में H1N1 ज्यादा गंभीर हो सकता है?

H1N1 संक्रमण बुजुर्गों, बच्चों और पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों में ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है। खासकर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक बीमारियों या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। स्टेरॉयड का इस्तेमाल करने वाले लोगों में भी ये संक्रमण गंभीर होने का खतरा बढ़ सकता है।

H1N1 संक्रमण के कितने दिन बाद लक्षण आते हैं बॉडी में?

डॉक्टर कीर्ति ने बताया वायरस के संपर्क में आने के बाद आमतौर पर 2 से 3 दिनों के अंदर लक्षण शुरू हो सकते हैं। शुरुआत में सर्दी-जुकाम और खांसी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जिसके बाद कुछ मरीजों में सांस से जुड़ी परेशानी विकसित हो सकती है।

H1N1 में सांस फूलना सामान्य सांस फूलने से कैसे अलग है?

H1N1 में होने वाली सांस फूलने की समस्या का अचानक शुरू होना और तेजी से बढ़ना चिंता का संकेत हो सकता है। डॉक्टर के मुताबिक, क्रॉनिक लंग डिजीज वाले मरीजों में सांस फूलने की समस्या आमतौर पर धीरे-धीरे बढ़ती है। पहले चलने या काम करने पर सांस फूलती है और समय के साथ समस्या बढ़ती है। लेकिन H1N1 में पहले सर्दी-खांसी शुरू हो सकती है और उसके कुछ समय बाद ही सांस फूलने लगती है। कई मामलों में यह समस्या एक-दो दिन में तेजी से बढ़ सकती है और करीब एक सप्ताह के अंदर गंभीर रूप ले सकती है।

क्या H1N1 फेफड़ों को भी प्रभावित करता है?

डॉक्टर कीर्ती ने बताया ये वायरस फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम नाक से लेकर फेफड़ों तक जुड़ा हुआ है, इसलिए वायरस इसके अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। नाक, गले और साइनस के साथ आंखों से जुड़े लक्षण भी कुछ मरीजों में दिखाई दे सकते हैं।

H1N1 और निमोनिया का क्या संबंध है?

जब संक्रमण फेफड़ों तक पहुंचकर एल्वियोलाई (Alveoli) को प्रभावित करता है, तो निमोनिया की स्थिति बन सकती है। एल्वियोलाई फेफड़ों में मौजूद छोटी-छोटी वायु थैलियां होती हैं, जहां शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम होता है। संक्रमण के कारण जब इन एल्वियोलाई में सूजन या तरल पदार्थ भर जाता है, तो गैस एक्सचेंज प्रभावित होता है। इससे मरीज को सांस लेने में परेशानी हो सकती है और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है।

घर पर कैसे पता करें कि ऑक्सीजन कम हो रही है?

अगर मरीज को सांस ज्यादा फूल रही है या छाती में भारीपन महसूस हो रहा है, तो घर पर पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से SpO₂ चेक किया जा सकता है। यह वही उपकरण है जिसका इस्तेमाल कोविड के दौरान भी बड़े पैमाने पर किया गया था। डॉक्टर के मुताबिक, अगर SpO₂ 94-95% से नीचे जाने लगे, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी का संकेत हो सकता है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए।अगर समय पर इलाज शुरू हो जाए और संक्रमण या निमोनिया कंट्रोल हो जाए, तो ऑक्सीजन का स्तर धीरे-धीरे सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर संक्रमण बहुत गंभीर हो गया है, तो मरीज को ठीक होने में ज्यादा समय लग सकता है और मेडिकल निगरानी की जरूरत पड़ सकती है।

किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

H1N1 के दौरान अचानक बढ़ती सांस फूलना, छाती में भारीपन, ऑक्सीजन का स्तर कम होना और तेजी से बिगड़ती हालत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और डायबिटीज, हृदय या फेफड़ों की बीमारी जैसी क्रॉनिक बीमारियों वाले मरीजों में ऐसे लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना जरूरी है। जब H1N1 मरीज अस्पताल पहुंचता है और सांस लेने में परेशानी होती है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसके वाइटल्स चेक करते हैं। इसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड प्रेशर और पल्स रेट शामिल होते हैं। इन सभी चीजों से डॉक्टर यह समझने की कोशिश करते हैं कि मरीज की स्थिति कितनी गंभीर है और उसे तत्काल ऑक्सीजन या अन्य सपोर्ट की जरूरत है या नहीं।

डॉक्टर के मुताबिक, अगर मरीज का ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे, ब्लड प्रेशर 90/60 mmHg से कम हो जाए या पल्स रेट सामान्य से ज्यादा बढ़ जाए, तो यह गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती करके इलाज शुरू किया जा सकता है।

सांस की परेशानी में चेस्ट एक्स-रे क्यों जरूरी है?

अगर H1N1 मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर चेस्ट एक्स-रे करवाकर फेफड़ों की स्थिति का आकलन कर सकते हैं। इससे पता लगाने में मदद मिलती है कि संक्रमण फेफड़ों तक पहुंचा है या निमोनिया जैसी स्थिति विकसित हुई है। सांस की समस्या वाले मरीज में फेफड़ों की स्थिति का तुरंत आकलन इलाज की दिशा तय करने में मददगार हो सकता है।

H1N1 में निमोनिया कितने दिनों में हो सकता है?

H1N1 के बाद निमोनिया तीन से चार दिनों में मरीज को अपनी चपेट में ले सकता है। यह संक्रमण की गंभीरता और मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ मरीजों में निमोनिया विकसित नहीं होता, जबकि गंभीर संक्रमण वाले मरीजों में फेफड़े प्रभावित होकर निमोनिया हो सकता है।

अस्थमा और COPD मरीजों में H1N1 कितना गंभीर हो सकता है?

जिन लोगों को पहले से अस्थमा, COPD या कोई अन्य क्रॉनिक बीमारी है, उनमें H1N1 संक्रमण ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है। चूंकि इन मरीजों के फेफड़े और सांस लेने की क्षमता पहले से प्रभावित हो सकती है, इसलिए संक्रमण के दौरान सांस से जुड़ी जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है।

डायबिटीज और हार्ट डिजीज वाले मरीजों को क्यों ज्यादा सावधानी चाहिए?

डायबिटीज, हृदय रोग और अन्य पुरानी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में H1N1 संक्रमण के गंभीर होने का जोखिम बढ़ सकता है। ऐसे मरीजों में सांस फूलना, ऑक्सीजन कम होना और संक्रमण के फेफड़ों तक पहुंचने जैसी जटिलताओं पर विशेष नजर रखना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी डॉक्टर से हुई बातचीत और उपलब्ध स्वास्थ्य स्रोतों पर आधारित है। H1N1 के लक्षण और उनकी गंभीरता हर व्यक्ति में अलग हो सकती है। ऑक्सीजन लेवल या किसी अन्य लक्षण के आधार पर खुद से इलाज या दवा न लें। सांस लेने में गंभीर परेशानी, लगातार ऑक्सीजन कम होना या हालत बिगड़ने पर तुरंत डॉक्टर या नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें।