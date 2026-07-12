हमारा पाचन तंत्र (Digestive System) शरीर का वो खास इंजन है, जो हमारे खाए गए भोजन से पोषक तत्वों को अलग करके पूरे शरीर को ऊर्जा पहुंचाता है। आयुर्वेद में माना जाता है कि अधिकांश बीमारियों की शुरुआत कमजोर पाचन और आंतों की गड़बड़ी से ही होती है। अक्सर लोग सुबह पेट साफ न होने या मल के बंधे हुए न होने (Loose Stool) की समस्या को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह आंतों में जमा गंदगी या गंभीर कमजोरी का शुरुआती संकेत हो सकता है। अगर लंबे समय तक इस पर ध्यान न दिया जाए, तो यह पेट की बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है।

आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. प्रताप चौहान के मुताबिक बार-बार कब्ज, मल त्याग में कठिनाई, पेट फूलना और पाचन संबंधी समस्याएं आंतों के असंतुलन का संकेत हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार संतुलित आहार, सही दिनचर्या और कुछ पारंपरिक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकती हैं।

आंतों में खराबी होने के कारण

आंतों की सेहत बिगड़ने के पीछे खराब लाइफस्टाइल, खराब डाइट और नींद की कमी जिम्मेदार हो सकती है। कुछ अहम कारक जो आंतों की सेहत बिगाड़ सकते हैं जैसे

डाइट में फाइबर रिच फूड्स की कमी होना

डाइट में जंक और प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन करना

पर्याप्त पानी नहीं पीना

लंबे समय तक बैठे रहने और व्यायाम न करने से आंतों की गति धीमी पड़ सकती है।

तनाव आंत और मस्तिष्क के संबंध को प्रभावित कर पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ा सकता है।

बार-बार एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना

अनियमित खानपान और नींद की कमी होना

धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन करने जैसी आदतें आंतों में खराबी पैदा कर सकती हैं।

कुछ बीमारियां जैसे इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, सीलिएक रोग, क्रोहन रोग और आंतों से जुड़ी दूसरी बीमारियां आंतों की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।

आयुर्वेद के अनुसार आंतों की कमजोरी के संभावित लक्षण

बार-बार कब्ज या मल त्याग में कठिनाई होना।

पेट में गैस, भारीपन या बार-बार पेट फूलना।

भोजन के बाद अपच या लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होना।

मल का पूरी तरह साफ न होना या अधूरा मल त्याग महसूस होना।

बार-बार दस्त और कब्ज की समस्या का बारी-बारी से होना।

मुंह से दुर्गंध आना और जीभ पर सफेद परत जमना।

पेट में मरोड़ या असहजता महसूस होना।

भूख कम लगना या भोजन करने की इच्छा न होना।

शरीर में सुस्ती और हर समय थकान महसूस होना।

स्किन का बेजान दिखना या बार-बार मुंहासे निकलना शामिल है।

आंत की सेहत सुधारने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां करेंगी मदद

त्रिफला का सेवन करें

आयुर्वेद में त्रिफला को पाचन तंत्र के लिए लाभकारी माना जाता है। यह कब्ज, अपच और मल त्याग में होने वाली परेशानी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। हालांकि, इसका नियमित सेवन शुरू करने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

हरड़ का इस्तेमाल करें

हरड़ जिसे हरीतकी भी कहा जाता है, इसका सेवन आयुर्वेद में पाचन सुधारने वाली प्रमुख औषधि के रूप में किया जाता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रताप चौहान के मुताबिक इसका सेवन करने से कब्ज में राहत मिल सकती है और मल त्याग नियमित रखने में सहायता मिल सकती है। इसका सेवन अधिक मात्रा में करने से बचें।

अदरक को डाइट में करें शामिल

अदरक पाचन को बेहतर बनाने, गैस, अपच और पेट में भारीपन जैसी समस्याओं को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। खाने से पहले या साथ में थोड़ी मात्रा में ताजा अदरक का सेवन कई लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

पाचन बढ़ाने वाला हर्बल मिश्रण लें

डॉक्टर प्रताप ने बताया अगर आप आंत की सेहत में सुधार करना चाहते हैं तो जीरा, धनिया, सौंफ और सूखे पुदीने से तैयार हर्बल पाउडर का सेवन खाने के बाद सीमित मात्रा में करें। आयुर्वेद के अनुसार यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और गैस व अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार हो सकता है।

कब्ज को नजरअंदाज न करें

अगर आपको कब्ज, पेट दर्द, गैस, ब्लोटिंग या मल त्याग में परेशानी लंबे समय तक बनी हुई है तो उसे नजरअंदाज नहीं करें। समय रहते डॉक्टर से सलाह लें, ताकि किसी गंभीर बीमारी का समय पर पता चल सके।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। लेख में बताए गए लक्षण या आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के उपाय किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर के परामर्श का विकल्प नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति और स्वास्थ्य स्थिति अलग हो सकती है। किसी भी नुस्खे, डाइट में बदलाव या हर्बल मेडिसिन का सेवन करने से पहले योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।