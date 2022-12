Guava reduces bad cholesterol: कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या कई लोगों को दिल से जुड़ी कई बीमारियों से ग्रसित कर देती है। कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसेल्स में पाया जाने वाला एक मोमी पदार्थ है। महत्वपूर्ण रूप से आपके आहार के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन होता है। कोलेस्ट्रॉल भी लीवर में बनता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर (Increased level of cholesterol may became serious problem) बढ़ने से ब्लड वेसेल्स में रुकावट हो सकती है। यह रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है और हृदय रोग के साथ-साथ दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है।

कोलेस्ट्रॉल कम करने का उपाय क्या है?

नसों में जमा होने वाले खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक स्वस्थ आहार और व्यायाम सबसे अच्छा तरीका (What is the solution to reduce cholesterol?) है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बाजार में कई दवाएं हैं। लेकिन घरेलू नुस्खे के तौर पर अमरूद का फल फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा आप अमरूद जैसे फाइबर युक्त फल खाकर भी इसे कम कर सकते हैं। आइए जानें कैसे।

अमरूद कोलेस्ट्रॉल कम करेगा

एनसीबीआई की एक रिसर्च के मुताबिक इस समय सर्दी का मौसम है। अमरूद खूब बिकता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल लेवल (Guava will reduce cholesterol) को कम करने के लिए अमरूद का सेवन करना चाहिए। यह फल कोलेस्ट्रॉल को आसानी से कम कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के विकास को बढ़ावा देता है।

अमरूद कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करता है

वही स्टडी के अनुसार जई, फल और सब्जियां जैसे फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाने से शरीर में वसा कम करने में (How guava lowers cholesterol) मदद मिल सकती है। इतना ही नहीं, फाइबर ब्लड लिपिड को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है।

रिसर्च में हुआ खुलासा

कोलेस्ट्रॉल में अमरूद के फायदों पर एक अध्ययन किया गया। जिसमें प्रतिभागियों ने 12 सप्ताह तक अमरूद का सेवन किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल (8.0%), सीरम कुल कोलेस्ट्रॉल (9.9%), ट्राइग्लिसराइड्स (7.7%) और ब्लड प्रेशर (9.0/8.0 mm Hg) इन दिनों के बाद काफी कम हो गए।

अमरूद के स्वास्थ्य लाभ

यह सामान्य दिखने वाला फल है। लेकिन इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। यह आहार फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, नियासिन, थियामिन, राइबोफ्लेविन, कैरोटीन और लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सिडेंट और कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन जैसे खनिजों से भरपूर है।

पत्ते भी लाभकारी होते हैं

बड़ी बात यह है कि इस फल की पत्तियां, छाल और फूल भी कई गुणों से भरपूर होते हैं। यह परंपरागत रूप से कई बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया है।