भारत सहित दुनिया भर में महिलाओं के लिए ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर एक बड़ी हेल्थ प्रोब्लम बने हुए हैं। समय पर पहचान की कमी और जांच संसाधनों के अभाव के कारण महिलाओं में पनपने वाले इस कैंसर के इलाज में देरी हो जाती है। लेकिन अब तकनीक और स्वास्थ्य विज्ञान के मिलन से एक नई उम्मीद जगी है। आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती भूमिका अब कैंसर के शुरुआती निदान और सटीक उपचार में क्रांतिकारी बदलाव लाने की तैयारी में है। गूगल के हेल्थ ऑफिसर के अनुसार, AI मॉडल्स की मदद से मैमोग्राफी और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को न केवल तेज़ किया जा सकता है, बल्कि मानवीय चूक की संभावना को भी कम किया जा सकता है। ये साझेदारी खासतौर पर उन क्षेत्रों में गेम-चेंजर साबित हो सकती है जहां एक्सपर्ट डॉक्टरों की कमी है।

गूगल हेल्थ में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी (Chief Health Officer) और उपाध्यक्ष (VP) डॉ. कैरन डी साल्वो के मुताबिक टेक्नोलॉजी के जरिए हेल्थकेयर को बेहतर बनाया जा सकता है और इसी उद्देश्य से AI मॉडल्स की हेल्प लेना शुरु किया गया है। फ्रांस में आयोजित AI एक्शन समिट के दौरान Institute of Women’s Cancers और Google ने महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के बेहतर इलाज के लिए एक ऐतिहासिक साझेदारी का ऐलान किया।

यह साझेदारी फ्रांस के प्रमुख संस्थानों Institut Curie, Université PSL और Inserm द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर की जा रही है। Dr. Karen DeSalvo ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए हेल्थकेयर को बेहतर बनाया जा सकता है और इसी उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है। इस लेख में विस्तार से समझें कि कैसे AI तकनीक आने वाले समय में कैंसर के इलाज की दिशा और दशा कैसे बदलने वाली है।

महिलाओं के कैंसर की गंभीर चुनौती

दुनियाभर में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर महिलाओं पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। फ्रांस में हर साल लगभग 60,000 ब्रेस्ट कैंसर के मामले सामने आते हैं। 2022 में दुनियाभर में 20 लाख से ज्यादा महिलाएं इससे प्रभावित हुईं थी। सर्वाइकल कैंसर भी महिलाओं में सबसे आम कैंसर में से एक है। इन जटिल बीमारियों को समझना और उसके कारणों का पता लगाना मौत दर कम करने के लिए बेहद जरूरी है।

AI से कैंसर रिसर्च को मिलेगी नई ताकत

इस साझेदारी के तहत, Institut Curie की मेडिकल विशेषज्ञ को Google की एडवांस AI तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा, जिसका उद्देश्य कैंसर के बढ़ने का पूर्वानुमान लगाना, हर मरीज में दोबारा बीमारी लौटने का जोखिम समझना, ज्यादा सटीक और प्रभावी इलाज विकसित करना, साथ ही ऐसे नए बायोमार्कर्स खोजना है जिससे ये पता चल सके कि कौन-सा मरीज किस इलाज से बेहतर फायदा उठाएगा।

रिसर्च और ट्रेनिंग को मिलेगा बढ़ावा

Anne Vincent Salomon के अनुसार, यह साझेदारी कैंसर को समझने और बेहतर इलाज विकसित करने में बड़ी प्रगति ला सकती है। इसके लिए डॉक्टरों, रिसर्चर्स और अन्य विशेषज्ञों को AI ट्रेनिंग दी जाएगी

पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर्स को फंडिंग दी जाएगी। इतना ही नहीं मरीजों तक सही जानकारी पहुंचाने पर भी जोर दिया जाएगा। सही समय पर सही जानकारी लोगों की जान बचा सकती है। इसी दिशा में YouTube पर Institut Curie का चैनल प्रमोट किया जाएगा। वैज्ञानिक और भरोसेमंद जानकारी साझा की जाएगी। गलत जानकारी (Misinformation) को रोकने की कोशिश होगी। इस साझेदारी के जरिए वैज्ञानिक महिलाओं के कैंसर की बायोलॉजी को बेहतर समझने, इलाज को और प्रभावी बनाने और भविष्य में कैंसर को रोकने की दिशा में काम करेंगे।

डिस्क्लेमर:

यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की मेडिकल सलाह, निदान या उपचार (Treatment) का विकल्प नहीं है। ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर गंभीर बीमारियां हैं। इनके लक्षण दिखने पर या जोखिम होने की स्थिति में तुरंत किसी योग्य डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट से सलाह लें। समय पर जांच और सही इलाज ही इस बीमारी से बचाव और नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका है।