बदलते मौसम में सर्दी, खांसी और गले में खराश की समस्या आम हो जाती है। ऐसे में घरों में सबसे पहले दादी-नानी के पारंपरिक नुस्खे याद आते हैं। अदरक और तुलसी की चाय भी इन्हीं में से एक है, जिसका इस्तेमाल भारतीय घरों में लंबे समय से किया जाता रहा है।

माना जाता है कि यह गर्मागर्म हर्बल चाय गले को आराम देने और सर्दी-खांसी के लक्षणों से राहत पाने में मदद कर सकती है। लेकिन क्या अदरक-तुलसी की चाय वाकई इतनी असरदार है? आइए जानते हैं इसके संभावित फायदे, बनाने का सही तरीका और जरूरी सावधानियां।

अदरक और तुलसी में छिपे हैं सेहत से जुड़े कई गुण

तुलसी को भारतीय परंपरा और आयुर्वेद में विशेष स्थान प्राप्त है। इसमें यूजेनॉल जैसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी गुण हो सकते हैं। वहीं, अदरक में जिंजरॉल जैसे तत्व मौजूद होते हैं, जो इसके सूजन-रोधी गुणों के लिए जाने जाते हैं।

जब इन दोनों को पानी में उबालकर चाय बनाई जाती है तो इससे एक गर्म और सुगंधित ड्रिंक तैयार होता है। यह गले में होने वाली असहजता को कुछ हद तक कम करने और शरीर को आराम पहुंचाने में मदद कर सकता है। हालांकि, इन दोनों सामग्रियों के गुणों का मतलब यह नहीं है कि इनकी चाय सर्दी-जुकाम या किसी वायरल संक्रमण को पूरी तरह ठीक कर सकती है।

सर्दी-खांसी में कैसे मदद कर सकती है अदरक-तुलसी की चाय?

गले की खराश से मिल सकता है आराम

सर्दी-जुकाम के दौरान गले में दर्द, जलन और खराश होना आम है। गर्म अदरक-तुलसी की चाय पीने से गले को अस्थायी आराम मिल सकता है। इसमें थोड़ा शहद मिलाने से खांसी में भी राहत मिल सकती है। हालांकि, एक साल से कम उम्र के बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। खांसी की परेशानी हो सकती है कम

अदरक और तुलसी में मौजूद कुछ नेचुरल कंपाउंड्स में सूजन-रोधी गुण पाए जाते हैं। इनकी चाय पीने से गले में होने वाली जलन और खांसी की वजह से पैदा होने वाली असहजता कम महसूस हो सकती है। लेकिन खांसी के इलाज में अदरक-तुलसी की चाय की इफेक्टिवनेस को लेकर मजबूत मानव-अध्ययन सीमित हैं। बंद नाक में मिल सकती है अस्थायी राहत

गर्म ड्रिंक पीने से सर्दी के दौरान आराम महसूस हो सकता है और शरीर में तरल पदार्थों की कमी नहीं होने में मदद मिलती है। अदरक-तुलसी की चाय भी इस लिहाज से उपयोगी हो सकती है। हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि यह बंद नाक को पूरी तरह खोल देती है या संक्रमण को खत्म कर देती है। शरीर को मिल सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट

तुलसी और अदरक में कई जैव सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। ये शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने में भूमिका निभा सकते हैं। फिर भी, चाय में इन तत्वों की मात्रा बनाने के तरीके और इस्तेमाल की गई सामग्री पर निर्भर करती है। इसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का निश्चित इलाज नहीं माना जाना चाहिए। गर्माहट और सुकून देने में मददगार

ठंड के मौसम में गर्म चाय पीने से शरीर को आराम मिलता है। इसकी सुगंध और गर्माहट गले की परेशानी के दौरान सुकून दे सकती है। अगर आप कैफीन से बचना चाहते हैं तो केवल अदरक और तुलसी से बनी चाय एक अच्छा विकल्प हो सकती है।

कैसे बनाएं अदरक-तुलसी की चाय?

अदरक-तुलसी की चाय बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती। इसे आसानी से घर पर तैयार किया जा सकता है।

सामग्री:

1 कप पानी, 5-7 ताजी तुलसी की पत्तियां, 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, स्वाद के लिए थोड़ा शहद (ऑप्शनल), नींबू की कुछ बूंदें (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका:

एक पैन में एक कप पानी गर्म करें।

पानी उबलने लगे तो उसमें तुलसी की पत्तियां और कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें।

इसे धीमी आंच पर लगभग 5-10 मिनट तक उबलने दें।

गैस बंद करके चाय को छान लें।

थोड़ा ठंडा होने पर जरूरत के अनुसार शहद या नींबू मिलाएं और गर्मागर्म पिएं।

ध्यान रखें कि शहद को बहुत गर्म ड्रिंक में मिलाने के बजाय थोड़ा ठंडा होने पर मिलाना बेहतर है। स्वाद के लिए अधिक मात्रा में अदरक या अन्य मसाले डालने से बचें, खासकर अगर आपको एसिडिटी या पेट में जलन की समस्या रहती है।

क्या रोजाना पी सकते हैं अदरक-तुलसी की चाय?

स्वस्थ वयस्क आमतौर पर सामान्य खाद्य मात्रा में अदरक और तुलसी से बनी चाय का सेवन कर सकते हैं। हालांकि, इसे पीने की कोई निश्चित चिकित्सकीय खुराक या ऐसा प्रमाणित नियम नहीं है कि इसे रोज पीने से सर्दी-खांसी से बचाव होगा।

अगर चाय पीने से पेट में जलन, बेचैनी या किसी तरह की एलर्जी होती है, तो इसका सेवन बंद कर दें। लंबे समय तक अधिक मात्रा में औषधीय इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है।

किन लोगों को बरतनी चाहिए सावधानी?

अदरक-तुलसी की चाय प्राकृतिक सामग्री से बनती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह हर व्यक्ति के लिए पूरी तरह सुरक्षित है।

गर्भवती महिलाएं: तुलसी के औषधीय मात्रा में सेवन की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त मानव-अध्ययन उपलब्ध नहीं हैं। गर्भावस्था में नियमित या अधिक मात्रा में सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

तुलसी के औषधीय मात्रा में सेवन की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त मानव-अध्ययन उपलब्ध नहीं हैं। गर्भावस्था में नियमित या अधिक मात्रा में सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह लें। स्तनपान कराने वाली महिलाएं: तुलसी के औषधीय इस्तेमाल की सुरक्षा संबंधी जानकारी सीमित है। नियमित सेवन से पहले चिकित्सकीय सलाह लेना उचित है।

तुलसी के औषधीय इस्तेमाल की सुरक्षा संबंधी जानकारी सीमित है। नियमित सेवन से पहले चिकित्सकीय सलाह लेना उचित है। डायबिटीज के मरीज: तुलसी ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकती है। यदि आप शुगर कम करने वाली दवाएं लेते हैं तो नियमित या अधिक मात्रा में सेवन करते समय सावधानी बरतें।

तुलसी ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकती है। यदि आप शुगर कम करने वाली दवाएं लेते हैं तो नियमित या अधिक मात्रा में सेवन करते समय सावधानी बरतें। खून पतला करने वाली दवाएं लेने वाले लोग: अदरक और तुलसी के अधिक मात्रा में सेवन से संभावित ड्रग इंटरेक्शन्स को लेकर सावधानी जरूरी है। डॉक्टर से पूछकर ही इनका औषधीय इस्तेमाल करें।

अदरक और तुलसी के अधिक मात्रा में सेवन से संभावित ड्रग इंटरेक्शन्स को लेकर सावधानी जरूरी है। डॉक्टर से पूछकर ही इनका औषधीय इस्तेमाल करें। एलर्जी या पेट की समस्या वाले लोग: अदरक से कुछ लोगों को एसिडिटी या पेट में परेशानी हो सकती है। तुलसी से एलर्जी होने पर इसका सेवन न करें।

कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है?

सर्दी-खांसी के हल्के लक्षणों में गर्म ड्रिंक, पर्याप्त आराम और तरल पदार्थ मददगार हो सकते हैं। लेकिन यदि सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, तेज या लगातार बुखार, खून वाली खांसी या लक्षणों के बिगड़ने जैसी समस्या हो तो तुरंत चिकित्सकीय मदद लें। यदि खांसी लंबे समय तक बनी रहती है तो भी डॉक्टर से परामर्श करना जरूरी है।

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य जागरूकता और पारंपरिक घरेलू नुस्खों पर आधारित है। अदरक-तुलसी की चाय सर्दी-खांसी के लक्षणों में कुछ राहत दे सकती है, लेकिन इसे किसी बीमारी का प्रमाणित इलाज न समझें। लक्षण गंभीर होने या लंबे समय तक बने रहने पर चिकित्सकीय परामर्श जरूर लें।)

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