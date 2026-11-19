मौसम बदलते ही सर्दी-जुकाम, खांसी और गले में खराश जैसी परेशानियां होने लगती हैं। ऐसे में ज्यादातर घरों में अदरक और तुलसी की चाय पीने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि अदरक और तुलसी में मौजूद प्राकृतिक तत्व सर्दी-खांसी के लक्षणों से राहत दिलाने और गले को आराम पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।

लेकिन क्या वाकई इस चाय को पीने से सर्दी-खांसी ठीक हो सकती है? क्या इसके कुछ वैज्ञानिक फायदे भी हैं? साथ ही, क्या रोजाना अदरक और तुलसी की चाय पीना सुरक्षित है? आइए जानते हैं इसके संभावित फायदे, बनाने का सही तरीका और इससे जुड़ी जरूरी सावधानियां।

अदरक और तुलसी की चाय पीने के फायदे

गले की खराश में मिल सकता है आराम

सर्दी-जुकाम होने पर गले में दर्द, खराश और सूखापन महसूस होना आम बात है। ऐसे में अदरक और तुलसी से बनी हल्की गर्म चाय पीने से गले को कुछ समय के लिए आराम मिल सकता है। गर्म पेय गले को राहत देने के साथ शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करते हैं। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के मुताबिक, गले में खराश होने पर गर्म नींबू और शहद वाला पेय पीने से आराम मिल सकता है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है। हालांकि, अदरक और तुलसी की चाय गले के संक्रमण का इलाज नहीं है।

खांसी और सर्दी-जुकाम के लक्षणों में राहत

अदरक का इस्तेमाल लंबे समय से सर्दी, खांसी और गले से जुड़ी परेशानियों में घरेलू उपाय के तौर पर किया जाता रहा है। इसमें जिंजरोल (Gingerol) जैसे बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं, जिनमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। वहीं, तुलसी में यूजेनॉल (Eugenol) जैसे प्राकृतिक तत्व मौजूद होते हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लिमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ (NCCIH) के मुताबिक, अदरक के कई स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों पर शोध हुआ है, लेकिन इसके सभी संभावित फायदों को लेकर पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए अदरक और तुलसी की चाय को सर्दी-जुकाम या खांसी का पक्का इलाज नहीं माना जा सकता।

शरीर को मिल सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट

अदरक और तुलसी में ऐसे प्राकृतिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में भूमिका निभाते हैं। फरवरी 2024 में ‘इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑल रिसर्च एजुकेशन एंड साइंटिफिक मेथड्स’ (IJARESM) में प्रकाशित एक अध्ययन में तुलसी, अदरक और स्टीविया से तैयार हर्बल ड्रिंक की गुणवत्ता और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी का परीक्षण किया गया था। शोधकर्ताओं ने इस पेय में फेनोलिक कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि पाई। हालांकि, यह अध्ययन लैब में पेय की संरचना और गुणों पर आधारित था। इसमें यह साबित नहीं किया गया कि इस चाय को पीने से इंसानों में सर्दी-खांसी ठीक होती है।

पाचन संबंधी परेशानियों में हो सकती है मदद

अदरक का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से पाचन से जुड़ी परेशानियों में भी किया जाता है। इसमें मौजूद जिंजरोल जैसे तत्व पाचन तंत्र की गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिका के NIH के NCCIH के मुताबिक, अदरक पर किए गए कुछ अध्ययनों में मतली और उल्टी से राहत मिलने की संभावना सामने आई है। हालांकि, इनमें से कई अध्ययनों में अदरक के सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए यह जरूरी नहीं कि अदरक की सामान्य चाय पीने से भी उतना ही फायदा मिले।

अदरक और तुलसी की चाय बनाने का सही तरीका

अदरक और तुलसी की चाय बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है। इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है।

जरूरी सामग्री (2 कप चाय के लिए)

2 कप पानी

1 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा

5-7 ताजी तुलसी की पत्तियां

1 छोटा चम्मच शहद (ऑप्शनल)

2-3 बूंद नींबू का रस (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका

सबसे पहले अदरक को अच्छी तरह धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें या कूट लें। अब एक पैन में 2 कप पानी डालकर गर्म करें। पानी में अदरक डालें और इसे लगभग 5 मिनट तक उबलने दें। इसके बाद तुलसी की पत्तियां डालकर 2-3 मिनट और पकाएं। गैस बंद कर दें और चाय को कुछ देर ढककर रख दें। अब इसे छानकर कप में निकाल लें। स्वाद के लिए हल्का ठंडा होने पर शहद या नींबू का रस मिला सकते हैं।

इस तरह आपकी अदरक और तुलसी की चाय तैयार हो जाएगी। इसे बहुत ज्यादा गर्म पीने के बजाय हल्का गुनगुना होने पर पिएं।

अदरक और तुलसी की चाय पीते समय इन सावधानियों का रखें ध्यान

अदरक और तुलसी प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इनका अधिक मात्रा में सेवन करने से कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ लोगों को इनसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं।

जरूरत से ज्यादा अदरक न डालें

अदरक का अधिक सेवन करने से कुछ लोगों को सीने में जलन, एसिडिटी, पेट में असहजता और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अमेरिका के NIH के NCCIH के मुताबिक, अदरक के सेवन से पेट से जुड़ी परेशानियां और सीने में जलन जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए चाय में अदरक का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करें।

दवाइयां लेने वाले लोग सावधानी बरतें

अगर आप नियमित रूप से कोई दवा लेते हैं, खासकर खून पतला करने वाली या ब्लड शुगर नियंत्रित करने वाली दवाइयां, तो अदरक और तुलसी के अर्क या सप्लीमेंट का अधिक मात्रा में सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। हर्बल उत्पाद भी कुछ दवाइयों के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं।

गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह लें

गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान किसी भी हर्बल सप्लीमेंट या अर्क का नियमित सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सामान्य भोजन में इस्तेमाल होने वाली मात्रा और औषधीय मात्रा में अंतर होता है।

एलर्जी होने पर सेवन न करें

अगर आपको अदरक या तुलसी से एलर्जी है या इनका सेवन करने के बाद पेट में जलन, उल्टी या दूसरी परेशानी होती है, तो इनका इस्तेमाल बंद कर दें। किसी भी हर्बल चीज का सेवन करने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह आपके शरीर को सूट करती है या नहीं।

छोटे बच्चों को शहद देते समय सावधानी बरतें

अगर आप अदरक और तुलसी की चाय में शहद मिला रहे हैं, तो एक साल से कम उम्र के बच्चों को यह बिल्कुल न दें। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के मुताबिक, एक साल से कम उम्र के बच्चों को शहद देने से बोटुलिज्म (Botulism) नामक गंभीर बीमारी का खतरा हो सकता है।

कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है?

अदरक और तुलसी की चाय को सर्दी-खांसी में एक घरेलू सहायक उपाय के तौर पर लिया जा सकता है, लेकिन इसे मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं समझना चाहिए। अगर खांसी और सर्दी के साथ तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द या लक्षण लगातार बिगड़ रहे हैं, तो डॉक्टर से संपर्क करें।

ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के मुताबिक, अगर सर्दी के लक्षण 10 दिन बाद भी ठीक नहीं होते, तीन दिन से ज्यादा बुखार रहता है या खांसी तीन सप्ताह से अधिक बनी रहती है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सांस लेने में परेशानी या सीने में दर्द होने पर तुरंत मेडिकल सहायता लेना जरूरी है।

(डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे चिकित्सकीय सलाह या किसी बीमारी के इलाज के विकल्प के रूप में न लें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या नियमित दवा के सेवन की स्थिति में डॉक्टर से सलाह लें।)

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