मॉनसून में पाचन से जुड़ी परेशानियां ज्यादा रहती है। इस मौसम में हवा में नमी अधिक होती है, जिससे भोजन और पानी में बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से पनपते हैं। दूषित भोजन या पानी खाने-पीने से फूड पॉइजनिंग, दस्त और पेट का संक्रमण हो सकता है। इस मौसम में अक्सर लोग पाचन से जुड़ी परेशानी गैस और ब्लोटिंग से परेशान रहते हैं। अक्सर दोपहर के खाने के बाद भारीपन या पेट फूलने जैसा महसूस होता है। अगर आप भी इस तरह का महसूस करते हैं तो आप पाचन में मदद करने वाली ये खास चाय पिएं। हालांकि पेट की समस्याओं के लिए कोई एक ड्रिंक रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन अदरक की चाय पाचन को बेहतर बनाने और पेट फूलने, गैस या पेट में भारीपन जैसी तकलीफों को कम करने में मदद कर सकती है।

रजिस्टर्ड डायटीशियन Eating Well की पूर्व सीनियर डिजिटल न्यूट्रिशन एडिटर लिसा वैलेंटे (Lisa Valente, M.S., RD) जिन्होंने मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल (Massachusetts General Hospital) के डायटेटिक्स इंटर्नशिप प्रोग्राम को पूरा किया है, उन्होंने बताया अदरक की चाय से मतलब दूध और पत्ती की चाय से नहीं है बल्कि पानी में अदरक डालकर उसे उबालकर तैयार की गई चाय से है।

अदरक की चाय में कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं। अगर लंच के बाद अक्सर पेट भारी महसूस होता है, गैस बनती है या ब्लोटिंग की समस्या रहती है, तो एक कप अदरक की चाय आपकी मदद कर सकती है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि अदरक की चाय पाचन सुधारने में कैसे मदद करती है।

अदरक की चाय पाचन में कैसे मदद करती है?

भोजन को तेजी से पचाने में मदद करती है ये चाय

अदरक में पाए जाने वाले जिंजरॉल (Gingerols) और शोगॉल (Shogaols) गुण पेट से भोजन को छोटी आंत तक पहुंचने की प्रक्रिया (Gastric Emptying) को तेज कर सकते हैं। इससे खाना लंबे समय तक पेट में नहीं रुकता और भारीपन या अपच की शिकायत कम हो सकती है। जिन लोगों को खाने के बाद भारीपन होता है वो एक कप इस चाय का सेवन करें तो उनको फायदा होगा।

गैस और ब्लोटिंग से मिलती है राहत

अदरक में प्राकृतिक कार्मिनेटिव (Carminative) गुण होते हैं, जो आंतों की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करते हैं। इससे गैस आसानी से बाहर निकलती है और पेट फूलना, ऐंठन तथा असहजता कम हो सकती है।

मतली (Nausea) कम करने में मददगार है अदरक की चाय

अगर खाना खाने के बाद मतली या जी मिचलाने जैसा महसूस होता है तो आप अदरक की चाय का सेवन कर सकते हैं इससे आपको राहत पहुंचेगी। कई रिसर्च में ये बास साबित हो चुकी है कि गर्भावस्था, सर्जरी के बाद और कीमोथेरेपी के दौरान होने वाली मतली को कम करने में अदरक की चाय बेहद मददगार साबित होती है।

पाचन बेहतर करने में मदद करेंगी ये आदतें

खाना चबाकर खाएं

अगर आपका पाचन खराब रहता है और पेट में ब्लोटिंग होती है तो आप खाना चबा-चबाकर खाएं। जल्दी-जल्दी खाने से ज्यादा हवा पेट में चली जाती है, जिससे गैस और ब्लोटिंग बढ़ सकती है। हर निवाले को अच्छी तरह चबाकर खाएं।

तनाव को कंट्रोल करें

तनाव सारी बीमारियों की जड़ है। तनाव से पेट का कनेक्शन है जिसकी वजह से पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। तनाव ब्लोटिंग का कारण बनता है और पाचन को बिगाड़ देता है। आप तनाव को कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस लें, मेडिटेशन करें और पर्याप्त आराम करें। पाचन को बेहतर बनाने में ये नुस्खें मदद कर सकते हैं।

शारीरिक रूप से सक्रिय रहें

अगर आप चाहते हैं कि आपका पाचन दुरुस्त रहे तो आप बॉडी को एक्टिव रखें। खाने के बाद हल्की वॉक, योग या नियमित एक्सरसाइज करें आंतों की गति (Gut Motility) बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

पर्याप्त पानी पिएं

अदरक की चाय के साथ दिनभर पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है। शरीर में पानी की कमी होने पर पाचन और मल त्याग दोनों प्रभावित हो सकते हैं। पर्याप्त पानी का सेवन बॉडी को हाइड्रेट रखता है और पाचन को सुधारता है।

डॉक्टर की सलाह है जरूरी

अगर गैस, ब्लोटिंग, पेट दर्द या अपच की समस्या बार-बार होती है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह किसी गंभीर पाचन संबंधी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

पाचन दुरुस्त करने के लिए इन तीन चाय का करें सेवन

अदरक-नींबू चाय

1 कप पानी उबालें, उसमें 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर 5–7 मिनट पकाएं। छानकर थोड़ा नींबू का रस और स्वादानुसार शहद भी मिला सकते हैं।

फ्रोजन लेमन-जिंजर-हल्दी शॉट्स

अदरक, नींबू का रस, ½ चम्मच कच्ची हल्दी और थोड़ा पानी ब्लेंड करें। मिश्रण को आइस ट्रे में जमाएं। जरूरत पड़ने पर 1–2 क्यूब पानी में मिलाकर पी सकते हैं।

साधारण अदरक की चाय पिएं

1 कप पानी में 1 इंच कुटा हुआ अदरक डालकर 5 मिनट उबालें। छानकर ऐसे ही पिएं या चाहें तो थोड़ा शहद मिला सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी तरह से चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या घरेलू उपाय अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।