सुबह की शुरुआत सही आदतों से करना पूरे दिन की सेहत को तय करता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में एक चम्मच घी मिलाकर पीना फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद में पानी के साथ घी का सेवन करने से वात और पित्त दोष बैलेंस रहते हैं। आयुर्वेद में देसी घी को सेहत के लिए अमृत समान माना गया है, लेकिन क्या हर किसी के लिए सुबह-सुबह पानी में घी मिलाकर पीना फायदेमंद है? आयुर्वेदिक डॉक्टरों के अनुसार, सही तरीके और सही मात्रा में इसका सेवन पाचन में सुधार, कब्ज से राहत और स्किन में चमक लाने में मदद कर सकता है।

आयुर्वेदिक डॉक्टर रूपाली जैन ने बताया अगर घी का सेवन सुबह खाली पेट एक कप गुनगुने पानी में किया जाए तो ये पानी वात और पित्त को कम करता है और पाचन में सुधार करता है। वात संतुलित होने से कब्ज,गैस और पेट फूलने जैसी दिक्कतों में कमी आ सकती है, जबकि पित्त संतुलित होने से सीने में जलन और एसिडिटी जैसी समस्याएं कम हो सकती है। घी कैलोरी और संतृप्त वसा से भरपूर होता है, जिसका सीमित सेवन करने से बॉडी को एनर्जी मिलती है। घी जैसे वसा वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करने से शरीर को वसा में घुलने वाले विटामिन A, D, E और K के अवशोषण में मदद मिलती हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि रोजाना सुबह खाली पेट घी को पानी के साथ मिलाकर पीने से कौन कौन से फायदे होते हैं और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

सुबह खाली पेट घी वाला गर्म पानी पीने का बॉडी पर असर

वात-पित्त को संतुलित करने में करता है मदद

डॉक्टर रूपाली जैन के मुताबिक घी शरीर में स्निग्धता लाने के साथ वात और पित्त को कम करने में मदद कर सकता है। जिन लोगों में वात या पित्त की प्रकृति या उससे जुड़ी विकृति बताई जाती है, उनके लिए घी वाला गर्म पानी उपयोगी माना गया है। इसे उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है जिनका वजन नहीं बढ़ता। अंडरवेट लोग रोजाना इस पानी का सेवन करें तो उनका वेट मैनेज होगा और बॉडी भी हेल्दी रहेगी।

जोड़ों की समस्या में मिलेगी राहत

घी में स्निग्धता यानी चिकनाई होने के कारण इसे जोड़ों के लिए भी फायदेमंद बताया गया है। रोजाना सुबह गर्म पानी में घी लेने से जोड़ों में स्निग्धता आ सकती है और जोड़ों के दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। अगर आप भी जोड़ों के दर्द का नेचुरल तरीके से उपचार करना चाहते हैं तो रोजाना एक कप गुनगुने पानी में एक चम्मच देसी डालकर पिएं।

स्किन की चमक बढ़ाने में है मदद

घी का सेवन सिर्फ जोड़ों और पाचन तक ही सीमित नहीं है बल्कि इस पानी का सेवन करने से स्किन की रंगत में भी निखार आता है। घी शरीर में स्निग्धता लाने के साथ स्किन की नमी और चमक बनाए रखने में मदद कर सकता है। इससे स्किन ग्लो करती है और रंगत में सुधार आता है।

मेमोरी और फोकस के लिए है फायदेमंद

घी को आयुर्वेद में ‘मेध्य’ यानी मस्तिष्क और मानसिक कार्यक्षमता से जुड़ा बताया जाता है। घी वाला गर्म पानी मेमोरी, एकाग्रता और फोकस को बेहतर करने में मदद कर सकता है। इसका सेवन करने से मानसिक सेहत में सुधार होता है और आपकी मेंटल हेल्थ दुरुस्त रहती है।

अच्छी नींद लाने में भी है असरदार

सुबह घी वाला गर्म पानी पीने से आपकी नींद में भी सुधार होता है। डॉक्टर रूपाली जैन ने बताया पानी में घी का सेवन नींद को बेहतर करने में मदद कर सकता है। आयुर्वेद में घी को स्निग्ध और वात को संतुलित करने वाला माना जाता है। इसके अनुसार, शरीर और मन में शांति व स्थिरता आने से नींद में मदद मिल सकती है। हालांकि, नींद से जुड़ी समस्याओं के कई कारण हो सकते हैं, इसलिए केवल इस उपाय को इसका इलाज नहीं माना जाना चाहिए।

पेट साफ करने में है मददगार

घी वाला गर्म पानी पेट को अच्छी तरह साफ करने में मदद कर सकता है। यानी इसे मल त्याग को आसान बनाने और कब्ज जैसी समस्या में मददगार बताया गया है। रोजाना एक कप पानी में एक चम्मच घी का सेवन आपको क्रोनिक कब्ज से भी राहत दिला सकता है। हालांकि, कब्ज लगातार बनी रहती है तो उसके कारण की जांच जरूरी है।

किन लोगों को घी वाला पानी नहीं लेना चाहिए?

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के मुताबिक कफ की प्रकृति वाले लोगों को घी वाला गर्म पानी लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा मोटापा, शरीर में अधिक चर्बी जमा होने, भूख कम लगने या पाचन अग्नि कमजोर होने जैसी समस्या वाले लोगों को भी इस पानी का सेवन करने से बचना चाहिए। फैटी लिवर और हाइपोथायरायडिज्म से जूझ रहे लोगों को भी घी वाला गर्म पानी पीने से परहेज करना चाहिए।

डिस्क्लेमर :यह लेख केवल स्वास्थ्य जागरूकता और आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के सामान्य सुझावों पर आधारित है। अगर आपको दिल की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर या पाचन से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है, तो अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करने से पहले किसी सर्टिफाइड डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।