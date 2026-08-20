17 साल की एंजल पढ़ने में आगे है। देश और दुनिया की खबरों की सारी जानकारी उसके पास है। देखने में जितनी मासूम और भोली है, जवाब देने में उतनी ही तेजतर्रार। किसी भी मुद्दे पर उससे डिसकस कर लीजिए, हर सवाल का जवाब तर्क के साथ देती है। जवाब देते वक्त ये लिहाज़ भी नहीं करती कि सामने वाला उसकी उम्र से बड़ा है, उसके पेरेंट्स हैं या कोई रिश्तेदार। साफगोई से अपनी बात रखना, दूसरे की बात पर रजामंदी जाहिर न करना और अपने पक्ष को मजबूती से पेश करना इस लड़की का हुनर है।

या यूं कहूं कि एंजल ही नहीं, बल्कि उसकी उम्र की हर लड़की को अपनी बात बोलने और उसे समाज के सामने रखने की गज़ब की कला हासिल है। ये हमारे समाज में आया कैसा बदलाव है? इसे सकारात्मक कहूं या नकारात्मक? जिस समाज में सदियों से महिला को अबला नारी समझा जाता रहा, उसे बड़ों के सामने बोलने की इजाज़त नहीं थी, बड़ों को जवाब देना बदतमीजी समझा जाता था, उसी समाज की लड़की आज इतनी मजबूत और सशक्त है। इस जनरेशन की लड़कियां अपनी बात कहने से झिझकती नहीं, सवाल करती है, तर्क देती है और अपनी असहमति खुलकर जाहिर करती है। लेकिन सवाल ये है कि इसे हम सशक्तिकरण कहें या सिर्फ हाजिर जवाबी? क्या आज की लड़कियां सच में अपनी बात रखने का हुनर सीख रही हैं या फिर उन्हें हर बात का जवाब देने की आदत हो गई है? क्या यह बदलाव उस समाज की सोच बदलने का संकेत है, जहां कभी लड़कियों से चुप रहने और बड़ों की बात मानने की उम्मीद की जाती थी? आखिर क्या है आज की Gen Z girls समझते हैं उनकी सारी मेंटल हेल्थ।

लड़कियों की बदलती सोच पर psychologist की राय

फोर्टिस हेल्थकेयर में अदायु माइंडफुलनेस हॉस्पिटल में सलाहकार मनोचिकित्सक डॉ. नेहा अग्रवाल ने जनसत्ता को बताया आज की लड़कियां अपनी Boundaries तय करना जानती हैं। नई पीढ़ी यह बताने में संकोच नहीं करतीं कि उन्हें कौन सी बात असहज लग रही है, उन्हें पर्सनल स्पेस चाहिए या वे किसी बात से सहमत नहीं हैं। वे अपनी बाउंड्री खुद तय करती हैं और दूसरों को उन्हें क्रोस न करने देने की कोशिश करती हैं। डॉक्टर नेहा ने बताया यह बदलाव काफी हद तक सोशल मीडिया और बदलते सामाजिक माहौल से भी जुड़ा है। सोशल मीडिया पर लोग सार्वजनिक रूप से अपनी राय और भावनाएं व्यक्त करते हैं, जिससे युवाओं को भी self-expression की भाषा मिलती है।

बेटी जवाब मत दो’ से ‘अपनी बात खुलकर कहो’ तक बदली सोच

जिस समाज में लड़कियों को बचपन से “कम बोलो”, “बड़ों को जवाब मत दो”, “सलीके से बात करो” और “बड़ों का आदर करो” जैसी बातें सिखाई जाती थीं, उसी समाज की नई पीढ़ी की लड़कियां अब अपनी बात खुलकर करने लगी हैं। वे अपनी राय व्यक्त करने, असहमति जताने और अपनी पसंद-नापसंद बताने में पहले की तुलना में ज्यादा सहज हैं। यह बदलाव सिर्फ Gen Z लड़कियों तक सीमित नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी में अपनी feelings और opinions को व्यक्त करने की क्षमता बढ़ी है।

Self-Respect को लेकर ज्यादा सजग हैं लड़कियां

नई पीढ़ी की लड़कियां खुद को कम आंकने के बजाय अपने self-respect को ज्यादा महत्व देती हैं। वे यह कहने में हिचकती नहीं कि “मैं इससे comfortable नहीं हूं”, मुझे इसका कारण जानना है, मुझे अपना space चाहिए या मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। डॉक्टर नेहा के मुताबिक अपनी बात रखना और अपनी बाउंड्री की रक्षा करना सशक्तिकरण का हिस्सा हो सकता है, बशर्ते इसमें सामने वाले के सम्मान का भी ध्यान रखा जाए।

सशक्तिकरण और आक्रामकता में है बारीक फर्क

अपनी बात मजबूती से रखना और हर बात अपनी मनवाना दो अलग चीजें हैं। डॉक्टर नेहा ने बताया कि सशक्त होने का मतलब है मैं भी सम्मान के योग्य हूं और आप भी सम्मान के योग्य हैं। यानी अपनी आजादी और सीमाओं के साथ सामने वाले की सीमा और भावनाओं का भी सम्मान करना जरूरी है। लेकिन जब सोच यह हो जाए कि “मेरी ही चलेगी” या “या तो मेरी बात मानो, वरना रास्ता अलग है, तो सशक्तिकरण आक्रामकता में बदल सकता है। इसलिए अपनी बात रखना गलत नहीं है, लेकिन उसे किस तरह रखा जा रहा है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है।

क्या Gen Z की सहनशीलता कम हो गई है?

नई पीढ़ी में सीमाएं (Boundaries) ज्यादा स्पष्ट होने के पीछे पिछली पीढ़ियों के अनुभव भी एक कारण हो सकते हैं। कई माताएं अपनी बेटियों से कहती हैं कि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, इसलिए उनकी बेटियां वैसा न सहें। यानी एक पीढ़ी का अनुभव अगली पीढ़ी को यह सिखा रहा है कि अपने अधिकारों और सीमाओं के लिए आवाज उठाना जरूरी है। हर नई पीढ़ी में पिछली पीढ़ी की तुलना में कुछ ज्यादा आजादी आती है। पहले महिलाओं पर सामाजिक और लैंगिक भूमिकाओं (Gender Roles) से जुड़े कई तरह के प्रतिबंध थे। शिक्षा और समानता बढ़ने के साथ महिलाओं की स्थिति बदली और अब लैंगिक भूमिकाओं से जुड़ी जिम्मेदारियों में भी बदलाव आ रहा है।

‘हम नहीं सहेंगे’ का मतलब ‘हम कुछ भी नहीं सहवाएंगे’ नहीं

डॉक्टर नेहा ने बताया अपनी सीमाओं की हिफाजत करने के लिए आवाज उठाना गलत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको दबाने या प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है और आप सम्मानजनक तरीके से उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो यह हेल्दी बिहेवियर हो सकता है। समस्या तब आती है जब अपनी बाउंड्री के नाम पर दूसरों की सीमाओं का उल्लंघन शुरू हो जाए। इसलिए जरूरी है कि नई पीढ़ी को अधिकार के साथ जिम्मेदारियों और फ्रीडम के साथ जिम्मेदारियां भी समझाई जाए।

हाजिर जवाबी और भावनात्मक आवेग (Emotional Impulsivity) में क्या अंतर है?

हाजिरजवाबी अपने आप में गलत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको दबाने की कोशिश कर रहा है और आप तार्किक तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो यह हेल्दी तरीके से अपनी बात रखने का उदाहरण हो सकता है। लेकिन अगर हाजिर जवाबी का इस्तेमाल सामने वाले को नीचा दिखाने, आहत करने या अपमानित करने के लिए किया जा रहा है, तो यह हेल्दी बिहेवियर नहीं है। डॉक्टर नेहा ने जेन जी लड़कियों के लिए बताया जब किसी व्यक्ति के पास अपनी बात रखने की सामर्थ्य आती है, तो उसके साथ सहानुभूति (Empathy) भी जरूरी है। हमें यह समझना चाहिए कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। आजादी का मतलब यह नहीं कि हमें कुछ भी बोलने की आजादी मिल गई।

हर बात सहना मानसिक मजबूती नहीं

ज्यादा सहने वाले व्यक्ति को हमेशा मानसिक रूप से मजबूत नहीं कहा जा सकता। किसी व्यक्ति में सहनशक्ति ज्यादा हो सकती है या उसे बचपन से समझौता करना सिखाया गया हो, लेकिन अगर वह लगातार अपने अधिकारों को दबाता रहे तो एक समय पर टूटने की स्थिति आ सकती है। डॉक्टर नेहा के मुताबिक अगर व्यक्ति शुरुआत से ही अपनी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और अधिकारों के बारे में स्पष्ट रहे तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। हर बात सहते रहना मानसिक मजबूती का प्रमाण नहीं है।

‘नहीं सहूंगी’ कहना हमेशा गलत नहीं

अगर कोई लड़की कहती है कि वह किसी गलत व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी, तो इसे तुरंत खराब बर्ताव नहीं माना जाना चाहिए। विशेषज्ञ के मुताबिक हेल्दी सीमाएं भविष्य की रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं, क्योंकि शुरुआत से यह स्पष्ट रहता है कि व्यक्ति किस व्यवहार को स्वीकार करेगा और किसे नहीं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि जो लड़की अपनी बात रखती है या अपने हक के लिए आवाज उठाती है, उसका भविष्य में परिवार या रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा। इसके उलट, clarity और mutual respect हेल्दी रिलेशन के लिए जरूरी है। विशेषज्ञ के मुताबिक सभी Gen Z बच्चे जिद्दी या बदतमीज नहीं होते। बहुत से युवा अपने करियर, पढ़ाई, स्पोर्ट्स और दूसरे क्षेत्रों में समझदारी से काम कर रहे हैं।

गुस्सा आना सामान्य है, लेकिन उसे व्यक्त करने का तरीका कैसा है?

गुस्सा एक सामान्य भावना है। समस्या गुस्सा आने में नहीं, बल्कि उसे व्यक्त करने के तरीके में है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में हाथ उठाता है, चीजें फेंकता है या दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो यह अनहेल्दी तरीके से गुस्सा व्यक्त करना है। इसके बजाय असहमति या नाराजगी को शांत और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करना ज्यादा हेल्दी तरीका है। इसलिए सिर्फ यह देखना जरूरी नहीं कि लड़की को गुस्सा कितनी जल्दी आता है, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि वह उस गुस्से को किस तरह व्यक्त करती है।

सोशल मीडिया बढ़ा रहा है तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत?

सोशल मीडिया और छोटे वीडियो वाले कंटेंट ने तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत को बढ़ाने में भूमिका निभाई हो सकती है। स्क्रॉल करते हुए कुछ पसंद नहीं आया तो तुरंत आगे बढ़ जाना, किसी की बात पसंद नहीं आई तो तुरंत जवाब दे देना, इस तरह की तुरंत प्रतिक्रिया डिजिटल दुनिया का सामान्य हिस्सा बन गई है। विशेषज्ञ के मुताबिक सोशल मीडिया पर लगातार छोटे और संक्षिप्त कंटेंट देखने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और आवेग में प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति पर भी असर पड़ सकता है। डिजिटल दुनिया में एक बार उंगली चलाने से चीज बदल जाती है, लेकिन वास्तविक जिंदगी इस तरह काम नहीं करती। इसलिए हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुक कर सोचना जरूरी है।

अचानक बढ़ी चिड़चिड़ाहट कैसी मानसिक स्थिति का संकेत

डॉक्टर नेहा ने बताया हर तेज जवाब या गुस्से को मानसिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के बर्ताव में अचानक और लगातार बदलाव आया है जैसे पहले शांत रहने वाला व्यक्ति पिछले एक-दो महीनों से लगातार चिड़चिड़ा रहने लगा है, छोटी बात पर गुस्सा करने लगा है या उसका व्यवहार काफी बदल गया है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञ के मुताबिक चिड़चिड़ापन कई मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में दिखाई दे सकता है, जिनमें चिंता और अवसाद भी शामिल हैं। इसलिए व्यवहार में लगातार और बिना किसी स्पष्ट कारण के बदलाव होने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित हो सकता है।

आत्मनिर्भरता के साथ शिक्षा जरूरी

डॉक्टर नेहा ने बताया शिक्षा के बिना आत्मनिर्भरता नुकसानदायक हो सकती है। यानी बच्चों को आजादी देना गलत नहीं है, लेकिन उम्र और परिस्थिति के अनुसार स्वतंत्रता देना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर बच्चे को मोबाइल देना स्वतंत्रता का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसके साथ डिजिटल साक्षरता भी जरूरी है, उसे यह समझाना कि ऑनलाइन कौन-सी चीजें सुरक्षित हैं, किन लोगों से सावधान रहना चाहिए और अपनी निजी जानकारी किसके साथ साझा करनी चाहिए।

असली सशक्तिकरण क्या है?

नई पीढ़ी की लड़कियों का अपनी बात रखना, सीमाएं तय करना और गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाना समाज में आए सकारात्मक बदलाव का संकेत हो सकता है। लेकिन सशक्तिकरण तभी हेल्दी है, जब उसके साथ सहानुभूति, आपसी सम्मान, भावनाओं पर कंट्रोल और जिम्मेदारी भी हो। अपनी बात रखना ताकत है, लेकिन सामने वाले की बात सुन पाना भी ताकत है। अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है, लेकिन दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। और शायद आज की नई पीढ़ी की लड़कियों के लिए सबसे जरूरी सीख यही है “हम नहीं सहेंगे” का मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी सहवाएंगे।

डिस्क्लेमर: यह लेख मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से हुई बातचीत और सामान्य मनोवैज्ञानिक समझ पर आधारित है। हाजिरजवाबी, अपनी बात रखना या सीमाएं तय करना अपने आप में किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या का संकेत नहीं है। यदि चिड़चिड़ापन, गुस्सा या व्यवहार में अचानक बदलाव लंबे समय तक बना रहे और रोजमर्रा की जिंदगी या रिश्तों पर असर डालने लगे, तो योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित है।