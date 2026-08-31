लहसुन और अदरक दो ऐसे मसाले हैं जिनका सेवन सिर्फ खाना पकाने में ही नहीं होता बल्कि ये कई बीमारियों का इलाज भी करते हैं। ये दोनों मसाले औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। लहसुन और अदरक दोनों में ऐसे यौगिक पाए जाते हैं, जो सूजन से लड़ने में मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद में दोनों मसालों को सूजन कम करने और कई बीमारियों का इलाज करने में असरदार माना जाता रहा है। मेडिकल साइंस के मुताबिक हल्दी वाली लाटे से लेकर अदरक के शॉट्स तक, एंटी-इंफ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाले खाद्य पदार्थ इन दिनों पोषण से जुड़ी चर्चाओं का अहम हिस्सा बन गए हैं। लहसुन और अदरक दोनों में सूजन को कंट्रोल करने वाले गुण मौजूद हैं।

रजिस्टर्ड डाइटिशियन , न्यूट्रिशन राइटर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट लॉरेन मैन कर ने eatingwell में बताया सूजन बॉडी में कहीं भी हो सकती है। सूजन शरीर की चोट, तनाव या संक्रमण के प्रति होने वाली प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। थोड़े समय के लिए होने वाली सूजन शरीर को ठीक होने में मदद करती है। लेकिन जब सूजन लंबे समय तक बनी रहती है तो ये क्रॉनिक लो-ग्रेड इंफ्लेमेशन की स्थिति बन सकती है। इसे हृदय रोग और टाइप-2 डायबिटीज जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से जोड़ा गया है। डायटीशियन के अनुसार आपका खान-पान भी शरीर में सूजन को प्रभावित कर सकता है, इसमें लहसुन और अदरक की भूमिका अहम है। आइए जानते हैं कि लहसुन और अदरक का सेवन कैसे सूजन को कंट्रोल करता है और इन दोनों में से कौन सा फूड ज्यादा सूजन को कंट्रोल करता है।

लहसुन और सूजन

लहसुन के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों का संबंध इसमें पाए जाने वाले सल्फर यौगिकों से माना जाता है जिसमें सबसे ज्यादा एलिसिन (Allicin) नाम का यौगिक होता है। दिलचस्प बात यह है कि साबुत लहसुन की कली में एलिसिन सीधे तौर पर मौजूद नहीं होता। जब लहसुन को कुचला या काटा जाता है, तब एक एंजाइम की प्रक्रिया शुरू होती है और एलिसिन बनता है। लहसुन के सूजन कम करने वाले संभावित प्रभावों को लेकर काफी रिसर्च हुई है। एक बड़े रिव्यू में 108 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि लहसुन के सप्लीमेंट्स का सेवन दिल के रोगों और सूजन में सुधार कर सकता है।

इनमें ब्लड प्रेशर, टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स में कमी तथा HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल में बढ़ोतरी जैसे परिणाम शामिल थे। इसके अलावा C-reactive protein (CRP) और tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) जैसे सूजन से जुड़े मार्कर्स में भी सुधार देखा गया। दूसरे अध्ययनों में भी लहसुन के सप्लीमेंट्स और लहसुन की कलियों को सूजन से जुड़े मार्कर्स में सुधार के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा ब्लड लिपिड, ब्लड प्रेशर, एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी इसके फायदे सामने आए हैं।

लहसुन का फायदा लेने के लिए कैसे करें सेवन

आप चाहते हैं कि आपको लहसुन का पूरा फायदा मिले तो आप लहसुन को काटने या कुचलने के बाद कुछ देर रखें। इससे एलिसिन बनने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है।

लहसुन से पूरा फायदा लेने के लिए आप लहसुन का सेवन सलाद ड्रेसिंग या बारीक कटा हुआ कच्चा लहसुन खाएं।

कम मात्रा से शुरुआत करें। कुछ लोगों को कच्चा लहसुन खाने से पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। अधिक मात्रा में सेवन करने पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पाचन संबंधी असहजता हो सकती है। इसलिए धीरे-धीरे इसे डाइट में शामिल करें।

लहसुन से पूरा फायदा लेने के लिए आप लहसुन का सेवन सलाद ड्रेसिंग या बारीक कटा हुआ कच्चा लहसुन खाएं। कम मात्रा से शुरुआत करें। कुछ लोगों को कच्चा लहसुन खाने से पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। अधिक मात्रा में सेवन करने पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पाचन संबंधी असहजता हो सकती है। इसलिए धीरे-धीरे इसे डाइट में शामिल करें। नियमित रूप से खाने में शामिल करें।

लहसुन को पका कर भी खाया जा सकता है। इसे सूप, स्टर-फ्राई और रोस्टेड डिशेज में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, गर्म करने से इसके कुछ यौगिकों की मात्रा कम हो सकती है।

अदरक और सूजन का क्या है कनेक्शन

अदरक में भी कई ऐसे यौगिक पाए जाते हैं, जो सूजन कम करने में संभावित भूमिका निभा सकते हैं। इनमें जिंजरोल्स (Gingerols), शोगाओल्स (Shogaols), पैराडोल्स (Paradols) और जिंजरोन (Zingerone) शामिल हैं। ताजे अदरक में जिंजरोल्स प्रमुख यौगिक होते हैं और इनमें मजबूत एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए गए हैं। जब अदरक को गर्म किया जाता है या लंबे समय तक रखा जाता है, तो इसके कुछ जिंजरोल्स शोगाओल्स में बदल जाते हैं। कुछ रिसर्च के अनुसार, शोगाओल्स में ताजे अदरक में मौजूद जिंजरोल्स की तुलना में ज्यादा एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रभाव हो सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक अदरक में मौजूद ये यौगिक शरीर में सूजन को बढ़ावा देने वाली कुछ प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह हो सकती है कि अदरक को एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों वाला माना जाता है।

एक ट्रायल में हल्के से मध्यम स्तर के जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द से जूझ रहे 30 वयस्कों को करीब आठ सप्ताह तक कॉन्सेंट्रेटर जिंजर एक्सट्रैक्ट दिया गया। रिसर्च में पाया गया कि अदरक लेने वाले लोगों में दर्द का अनुभव कम हुआ, रोजमर्रा के शारीरिक काम करने की क्षमता में सुधार हुआ और IL-6, TNF-alpha तथा CRP जैसे सूजन से जुड़े मार्कर्स में भी बदलाव देखा गया।

डाइट में अदरक शामिल करने के तरीके

आप अदरक का सेवन करना चाहते हैं तो ताजा और पका हुआ दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ताजा अदरक से जिंजरोल्स मिलते हैं, जबकि पकाने पर इसके कुछ जिंजरोल्स शोगाओल्स में बदल जाते हैं। दोनों तरह के यौगिकों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण हो सकते हैं।

अदरक की चाय पिएं। ताजे अदरक के कुछ टुकड़ों को गर्म पानी में डालकर अदरक की चाय बनाई जा सकती है। यह एक आसान और गर्म ड्रिंक है, जिसे डाइट में शामिल किया जा सकता है।

थोड़ी मात्रा में ताजा अदरक स्मूदी में मिलाया जा सकता है। इससे हल्का तीखा स्वाद आता है और अदरक के सक्रिय यौगिक डाइट का हिस्सा बन सकते हैं।

अदरक का इस्तेमाल सूप, स्टर-फ्राई, मैरिनेड, ड्रेसिंग, डिप्स और यहां तक कि कुछ बेक किए जाने वाले व्यंजनों में भी किया जा सकता है।

लहसुन और अदरक में से कौन है ज्यादा बेहतर?

एक्सपर्ट के मुताबिक सूजन कम करने के मामले में न तो लहसुन को अदरक से बेहतर कहा जा सकता है और न ही अदरक को लहसुन से। दोनों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और दोनों शरीर में सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इन्हें एक-दूसरे का प्रतिद्वंद्वी मानने के बजाय टीम की तरह देखना बेहतर है। दोनों में अलग-अलग तरह के सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं, जो शरीर में सूजन से जुड़ी अलग-अलग प्रक्रियाओं और मार्गों को प्रभावित कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: अदरक और लहसुन सूजन कम करने वाली डाइट का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी बीमारी के इलाज का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। किसी स्वास्थ्य समस्या या दवा के सेवन की स्थिति में डॉक्टर की सलाह लें।