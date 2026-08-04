रसोई में रखा शहद असली है या ‘100% नेचुरल’ के लेबल के पीछे सिर्फ चाशनी का खेल? अक्सर हम बाजार से सामान खरीदते वक्त डिब्बे पर ‘प्योर’ या ‘नेचुरल’ लिखा देखकर उस पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने इस पर सख्त चेतावनी जारी की है। अगर आप भी सेहतमंद रहने के लिए शहद, देसी घी या पैक्ड नारियल पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाइए, पैकेट पर लिखे ये लुभावने दावे आपकी जेब के साथ सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं! FSSAI ने डाबर इंडिया से कहा है कि वह अपने खाद्य उत्पादों पर 100% शुद्ध और नेचुरल वाले दावे करना बंद करे। खाद्य सुरक्षा नियामक का कहना है कि 100% नेचुरल, 100% प्योर और 100% ऑर्गेनिक जैसे दावे लोगों को गुमराह करने वाले हैं। लोग नेचुरल के नाम पर ज्यादा शुगर और फैट का सेवन कर रहे हैं जै उनकी सेहत पर भारी पड़ रहा है।

चीफ डाइटीशियन कोमल मलिक जिनका 20 सालों का अनुभव है और वो दिल्ली एनसीआर में कई बड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, ने बताया है कि किसी भी प्रोडक्ट पर 100% Natural’ लिखा होने का मतलब यह नहीं कि प्रोडक्ट पूरी तरह शुद्ध है। उनका कहना है कि उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने वाले लेबल जरूरी हैं, ताकि वे यह समझ सकें कि उत्पाद में कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उसका सेवन कितना सुरक्षित है। कोमल मलिक कहती हैं कि विकसित देशों में पैकेजिंग पर उत्पाद की पूरी जानकारी, इंग्रेडिएंट्स, सावधानियां और पोषण संबंधी तथ्य स्पष्ट रूप से लिखे जाते हैं। भारत में भी लेवल पर सही और पारदर्शी जानकारी देना जरूरी है, ताकि ग्राहक सोच-समझकर फैसला ले सकें। यदि लेवल पर भ्रामक दावे किए जाते हैं तो उपभोक्ता गलत धारणा बना सकते हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि नेचुरल फूड पर भ्रामक लेवल कैसे सेहत के लिए खतरा बढ़ाते हैं।

‘नेचुरल’ के नाम पर कहीं आप ज्यादा शुगर और फैट तो नहीं खा रहे?

अक्सर लोग शहद (Honey), एप्पल साइडर विनेगर (Apple Cider Vinegar), नारियल तेल (Coconut Oil), गाय का घी (Cow Ghee), नारियल पानी (Coconut Water) और नारियल दूध जैसे उत्पादों को सिर्फ इसलिए बेझिझक इस्तेमाल करने लगते हैं क्योंकि उनके पैकेट पर ‘Natural’, ‘Pure’ या ‘Organic’ जैसे दावे लिखे होते हैं। कई लोगों को लगता है कि अगर कोई चीज़ नेचुरल है, तो वह पूरी तरह सुरक्षित और जितनी चाहें उतनी मात्रा में खाई जा सकती है। हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी खाद्य पदार्थ का ‘नेचुरल’ होना यह साबित नहीं करता कि उसमें शुगर, सैचुरेटेड फैट या कैलोरी कम होगी या वह हर व्यक्ति के लिए पूरी तरह सुरक्षित होगा।

इसी बीच, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कुछ कंपनियों को अपने उत्पादों पर ‘100% Natural’, ‘100% Pure’ और ‘100% Organic’ जैसे दावों का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया है। FSSAI का कहना है कि Food Safety and Standards (Advertising & Claims) Regulations, 2018 के तहत ऐसे ‘100%’ वाले दावे अस्पष्ट हैं, उनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती और वे उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं।

मिलावट और गलत इंग्रेडिएंट्स से सेहत को हो सकता है नुकसान

डाइटिशियन के अनुसार अगर किसी खाद्य उत्पाद में मिलावट हो या उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स मिलाए गए हों जो तय मानकों के अनुरूप न हों, तो इससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। ऐसे पदार्थ लंबे समय में मेटाबॉलिक समस्याएं बढ़ा सकते हैं। कुछ हानिकारक एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स कैंसर का जोखिम बढ़ाने से भी जुड़े पाए गए हैं, जबकि अधिक ट्रांस फैट हृदय रोगों का खतरा बढ़ा सकते हैं।

‘प्योर’ शहद समझकर ज्यादा सेवन करना पड़ सकता है भारी

कोमल मलिक का कहना है कि बाजार में मिलने वाला हर कमर्शियल शहद पूरी तरह शुद्ध हो, यह जरूरी नहीं है। यदि किसी शहद में शुगर सिरप या अतिरिक्त चीनी मिली हो और लोग उसे शुद्ध शहद मानकर नियमित सेवन करें, तो इससे शरीर में अतिरिक्त शुगर पहुंच सकती है। ऐसे शहद का सेवन करने से ब्लड शुगर बढ़ सकती है। डायबिटीज का जोखिम या कंट्रोल प्रभावित हो सकता है। वजन बढ़ सकता है और मेटाबॉलिक हेल्थ पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

मिलावटी घी कैसे सेहत पर करता है असर

डाइटिशियन के अनुसार, देसी घी में कभी-कभी वनस्पति घी (Hydrogenated Oil) या पाम ऑयल की मिलावट की जाती है। ये पदार्थ ट्रांस फैट का स्रोत हो सकते हैं, जो दिल की सेहत के लिए नुकसानदायक माने जाते हैं। मिलावटी घी का सेवन करने से खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ सकता है जो दिल के रोगों का खतरा बढ़ा सकता है। ऐसे घी का सेवन करने से धमनियों में ब्लॉकेज की आशंका बढ़ सकती है, स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है। घी में मौजूद वनस्पति घी या पाम ऑयल की मौजूदगी फैटी लिवर जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ा सकती है।

पैकेज्ड नारियल पानी कैसे सेहत के लिए है खतरा

कोमल मलिक बताती हैं कि बाजार में मिलने वाला पैकेज्ड नारियल पानी हमेशा ताजे नारियल पानी जैसा नहीं होता। इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कई बार इसमें अतिरिक्त चीनी और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं।अतिरिक्त शुगर से ब्लड शुगर बढ़ सकती है और वजन बढ़ने का खतरा भी ज्यादा रहता है। ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स लंबे समय में सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। पैकेज्ड फूड को रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा न बनाएं। डाइटिशियन का कहना है कि पैकेज्ड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। कभी-कभार जरूरत पड़ने पर इनका सेवन किया जा सकता है, लेकिन इन्हें रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। जितना संभव हो, ताजे और कम प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें।

पैकेज्ड फूड खरीदते समय किन बातों पर दें ध्यान?

कोमल मलिक के अनुसार, किसी भी पैकेज्ड फूड को खरीदने से पहले इन बातों को जरूर जांचें

जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं उसमें Added Sugar (अतिरिक्त चीनी) कितनी है।

Salt (सोडियम) की मात्रा कितनी है।

Trans Fat मौजूद है या नहीं।

Expiry Date क्या है।

Nutrition Facts में कार्बोहाइड्रेट और विशेष रूप से सिंपल कार्ब्स की मात्रा कितनी है।

Ingredients List को ध्यान से पढ़ें।

Storage Instructions यानी उत्पाद को कैसे और किस तापमान पर रखना है।

फूड खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?

विशेषज्ञ की सलाह है कि केवल पैकेट पर लिखे ‘Natural’, ‘Pure’ या ‘Organic’ जैसे दावों पर भरोसा करने के बजाय, हमेशा लेबल, न्यूट्रिशन फैक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को पढ़कर ही किसी उत्पाद का चयन करें। साथ ही, ताजे और कम प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में अधिक जगह दें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी और सुझाव FSSAI के दिशा-निर्देशों, विशेषज्ञों की राय और सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता पर आधारित हैं। इसे किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह , निदान या उपचार के विकल्प के रूप में न लें। अपनी आहार तालिका (Diet) या स्वास्थ्य संबंधी आदतों में कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या प्रमाणित न्यूट्रिशनिस्ट से परामर्श अवश्य करें।