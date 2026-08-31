बार-बार पेशाब आने या जलन महसूस होने पर अक्सर लोग इसे सामान्य यूटीआई (UTI) मानकर अनदेखा कर देते हैं या खुद से दवाएं लेना शुरु कर देते हैं। लेकिन मेडिकल भाषा में यह समस्या ब्लैडर में सूजन यानी ‘सिस्टाइटिस’ (Cystitis) की वजह से भी हो सकती है। अगर सही समय पर इसके लक्षणों को न पहचाना जाए तो यह इंफेक्शन किडनी तक पहुंच सकता है। अगर आपको भी बार-बार पेशाब के लिए दौड़ना पड़ता है, पेशाब करते समय पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो इसे कम पानी पीने की वजह मानना या नॉर्मल इंफेक्शन मानना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

VNA Hospital मालवीय नगर, नई दिल्ली में यूरोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी विभाग के निदेशक डॉ. विनीत मल्होत्रा ने जनसत्ता को बताया यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी समस्याओं में लापरवाही बरतना सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बार-बार पेशाब आने की समस्या हर बार सामान्य यूटीआई नहीं होती; कई मामलों में यह सिस्टाइटिस यानी ब्लैडर में इंफेक्शन और सूजन के कारण होती है। अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक लेने के बजाय इसके सटीक कारणों को जानना बेहद जरूरी है। आइए डॉक्टर विनीत से जानते हैं कि सिस्टाइटिस से बचाव के आसान उपाय और यूरोलॉजिस्ट की सलाह कि कब मेडिकल जांच कराना जरूरी है।

सिस्टाइटिस क्या है?

सिस्टाइटिस का मतलब ब्लैडर यानी मूत्राशय में सूजन (Inflammation) होना है। आमतौर पर यह बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण होता है, लेकिन हर बार सिस्टाइटिस के पीछे इंफेक्शन हो, यह जरूरी नहीं है। यानी ब्लैडर में सूजन होने पर इसे सिस्टाइटिस कहा जाता है, जबकि इसका कारण अलग-अलग हो सकता है।

सिस्टाइटिस के लक्षण

सिस्टाइटिस में पेशाब करते समय जलन (Burning Sensation), बार-बार पेशाब आने की इच्छा (Frequency) और अचानक तेज पेशाब लगना (Urgency) जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा ब्लैडर के आसपास यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द या भारीपन और कभी-कभी कमर के निचले हिस्से में दर्द भी हो सकता है। कई लोग इन लक्षणों को सीधे UTI समझ लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है।

हर सिस्टाइटिस UTI नहीं होता

सिस्टाइटिस और UTI को एक ही मानना सही नहीं है। UTI एक इंफेक्शन है, जबकि सिस्टाइटिस ब्लैडर में होने वाली सूजन को कहा जाता है। बैक्टीरियल इंफेक्शन सिस्टाइटिस का एक आम कारण है, लेकिन बिना बैक्टीरियल इंफेक्शन के भी सिस्टाइटिस हो सकता है। इसलिए पेशाब में जलन या बार-बार पेशाब आने पर खुद से यह मान लेना कि UTI हो गया है, सही नहीं है।

इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस क्या है?

सिस्टाइटिस का एक प्रकार इंटरस्टीशियल सिस्टाइटिस (Interstitial Cystitis) भी है। इसमें व्यक्ति को इंफेक्शन जैसे ही लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे बार-बार पेशाब आना, अर्जेंसी और ब्लैडर में दर्द, लेकिन जांच में बैक्टीरियल इंफेक्शन नहीं मिलता। इसके अलावा कैथेटर के इस्तेमाल, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के बाद भी नॉन-बैक्टीरियल सिस्टाइटिस हो सकता है।

कम पानी पीना बढ़ा सकता है परेशानी

डॉक्टर विनीत के अनुसार फ्लूइड इन्टेक कम होना सिस्टाइटिस और यूरिनरी समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से पेशाब नियमित रूप से निकलता रहता है और यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया के जमा होने की संभावना कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि पानी की जरूरत हर व्यक्ति में उसकी उम्र, मौसम, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है।

कब्ज भी बढ़ा सकता है जोखिम

अगर किसी व्यक्ति को बार-बार कब्ज रहता है, तो आंतों में मौजूद बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंचने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए कब्ज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और पर्याप्त फाइबर, पानी तथा नियमित शारीरिक गतिविधि के जरिए bowel movement को बेहतर रखने की कोशिश करनी चाहिए।

पर्सनल हाइजीन को नजरअंदार करना पड़ेगा भारी

पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है। लंबे समय तक पसीने में रहने, बहुत टाइट या सिंथेटिक कपड़े पहनने और नमी वाले वातावरण में रहने से परेशानी बढ़ सकती है। डॉक्टर ने स्विमिंग और बाथटब के इस्तेमाल को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दी। ऐसे में शरीर और खासकर प्राइवेट एरिया को साफ और सूखा रखना जरूरी है।

सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद रखें हाइजीन का ध्यान

सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद यूरिन पास करना और साफ-सफाई रखना यूरिनरी इंफेक्शन के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। सफाई करते समय आगे से पीछे की तरफ साफ करना चाहिए, ताकि मल क्षेत्र के बैक्टीरिया यूरिनरी ओपनिंग तक न पहुंचें। डॉक्टर ने यह भी बताया कि कुछ लोगों में इस्तेमाल किए जाने वाले लुब्रिकेंट भी जलन या लक्षणों को बढ़ा सकते हैं, इसलिए किसी उत्पाद के इस्तेमाल के बाद परेशानी हो तो उसे बदलने या डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत हो सकती है।

पेशाब को रोककर न रखें

पेशाब की इच्छा होने पर लंबे समय तक उसे रोककर रखना उचित नहीं है। डॉक्टर ने ब्लैडर को अच्छी तरह खाली करने पर भी जोर दिया। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि एक बार में ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो रहा है, तो इस समस्या के कारण की चिकित्सकीय जांच जरूरी हो सकती है।

महिलाओं में सिस्टाइटिस का खतरा ज्यादा क्यों?

महिलाओं में सिस्टाइटिस और UTI का जोखिम पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। इसका एक प्रमुख कारण महिलाओं की यूरेथ्रा (मूत्रमार्ग) का छोटा होना है, जिससे बैक्टीरिया को ब्लैडर तक पहुंचने में अपेक्षाकृत कम दूरी तय करनी पड़ती है। यही कारण है कि महिलाओं को यूरिनरी इंफेक्शन और सिस्टाइटिस से बचाव के लिए हाइजीन और दूसरी सावधानियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। मेनोपॉज के दौरान महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन का स्तर कम होने लगता है। ये हार्मोन यूरिनरी और जननांग क्षेत्र के टिश्यू को स्वस्थ रखने में भूमिका निभाते हैं। हार्मोनल बदलावों के कारण इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुरक्षा कम हो सकती है और यूरिनरी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान शरीर में होने वाले बदलावों के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन का जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिला को पेशाब में जलन, बार-बार पेशाब आने, पेट के निचले हिस्से में दर्द या अन्य असामान्य लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

डायबिटीज में क्यों बढ़ता है सिस्टाइटिस का खतरा?

डायबिटीज में कई तरह के इंफेक्शन का जोखिम बढ़ सकता है। अगर ब्लड शुगर लंबे समय तक ज्यादा रहता है, तो बार-बार पेशाब आने और यूरिनरी इंफेक्शन जैसी समस्याओं की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए डायबिटीज वाले लोगों के लिए ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना सिस्टाइटिस और अन्य इंफेक्शन के जोखिम को कम करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

सिस्टाइटिस की जांच कैसे होती है?

सिस्टाइटिस के कारण का पता लगाने के लिए डॉक्टर यूरिन रूटीन टेस्ट और यूरिन कल्चर करा सकते हैं। यूरिन रूटीन में WBC यानी सफेद रक्त कोशिकाएं दिखाई दे सकती हैं, जबकि यूरिन कल्चर से बैक्टीरियल इंफेक्शन की पहचान करने में मदद मिलती है। अगर लक्षण मौजूद हैं लेकिन कल्चर में बैक्टीरिया नहीं मिलता, तो डॉक्टर नॉन-बैक्टीरियल कारणों पर विचार कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड जैसी जांच भी की जा सकती है। कुछ मामलों में डॉक्टर ब्लैडर और यूरिनरी सिस्टम का अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दे सकते हैं।

बार-बार सिस्टाइटिस हो तो क्या परेशानी हो सकती है?

बार-बार होने वाला सिस्टाइटिस व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। बार-बार पेशाब आने और रात में कई बार उठने के कारण नींद प्रभावित हो सकती है। लगातार दर्द, जलन और टॉयलेट की चिंता के कारण व्यक्ति की सामाजिक और मानसिक सेहत पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए बार-बार होने वाले लक्षणों को केवल घरेलू उपायों से दबाने के बजाय उनके कारण की जांच कराना जरूरी है।

सिस्टाइटिस से बचने की 5 आदतें

पर्याप्त पानी पिएं। शरीर की जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड का सेवन सिस्टाइटिस से बचाव में मदद करेगा।

पेशाब न रोकें। इच्छा होने पर पेशाब करें और ब्लैडर को पूरी तरह खाली करने की कोशिश करें।

हाइजीन का ध्यान रखें। प्राइवेट एरिया को साफ और सूखा रखें तथा सफाई करते समय आगे से पीछे की तरफ जाएं।

कपड़ों का ध्यान रखें। बहुत टाइट, नमी वाले या पसीना रोकने वाले कपड़ों को लंबे समय तक पहनने से बचें।

सेक्सुअल हाइजीन रखें। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद यूरिन पास करना और उचित सफाई रखना मददगार हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। बार-बार पेशाब आना, पेशाब में जलन या दर्द UTI के अलावा सिस्टाइटिस अथवा अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षण भी हो सकते हैं। सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से जांच और सलाह लेना जरूरी है। गंभीर या लगातार बने रहने वाले लक्षणों में खुद से दवा न लें और योग्य यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें।