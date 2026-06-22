हरी सब्जियों में भिंडी (Lady Finger/Okra) अधिकांश लोगों की पसंदीदा होती है। यह न सिर्फ स्वादिष्ट होती है, बल्कि फाइबर, विटामिन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के कारण सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है। लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक आहार विज्ञान के अनुसार, हर सब्जी या खाद्य पदार्थ की अपनी एक तासीर होती है। यदि इसके साथ गलत चीजों का तालमेल कर लिया जाए, तो यह फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अक्सर यह चर्चा होती है कि भिंडी के साथ कुछ चीजों का सेवन शरीर के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन क्या वाकई कुछ चीजें भिंडी के साथ खाने से पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? विज्ञान और आयुर्वेद इस पर क्या राय रखते हैं?

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर सलीम जैदी के मुताबिक अगर आप भी गर्मी में भिंडी खाते हैं तो कुछ फूड्स का सेवन कॉम्बिनेशन करके नहीं खाएं। आयुर्वेद में ‘विरुद्ध आहार’ (Wrong Food Combinations) को लेकर नियम बताए गए हैं। आयुर्वेद के मुताबिक कुछ विरुद्ध आहार का सेवन अगर भिंडी के साथ किया जाए तो पाचन बिगड़ सकता है, सफेद दाग, एलर्जी और बॉडी में कई तरह की परेशानियां हो सकती है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि भिंडी के साथ कौन से फूड्स का सेवन करने से बचना चाहिए।

भिंडी और दूध का सेवन एक साथ नहीं करें

आयुर्वेद के अनुसार भिंडी और दूध का कॉम्बिनेशन कुछ लोगों में पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। भिंडी में मौजूद फाइबर और कुछ प्राकृतिक यौगिक दूध के पाचन को प्रभावित कर सकते हैं जिससे गैस, पेट फूलना और भारीपन महसूस हो सकता है। जिन लोगों का पाचन तंत्र संवेदनशील है उन्हें भिंडी के साथ दूध का सेवन करने से परहेज करना चाहिए।

भिंडी खाने के तुरंत बाद चाय न पिएं

अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो खाना खाते ही चाय पीते हैं। अगर आप भिंडी खाते ही चाय का सेवन करेंगे तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है। चाय में मौजूद टैनिन कुछ पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित कर सकता हैं। भिंडी जैसी पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी का सेवन करने के बाद चाय पीने से शरीर को कुछ पोषक तत्वों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। बेहतर होगा कि भोजन और चाय के बीच कम से कम 30 से 60 मिनट का अंतर रखें।

भिंडी और भारी मांसाहारी भोजन को एक साथ न लें

भिंडी में घुलनशील फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जबकि लाल मांस या भारी नॉन-वेज भोजन को पचने में अधिक समय लगता है। दोनों का एक साथ अधिक मात्रा में सेवन करने पर कुछ लोगों को अपच, गैस और पेट में भारीपन की शिकायत हो सकती है। इसलिए संतुलित मात्रा में इनका सेवन करना बेहतर माना जाता है।

भिंडी और मूली का कॉम्बिनेशन विरुद्ध आहार है

मूली में सल्फर यौगिक होते हैं जो कुछ लोगों में गैस बनने की समस्या बढ़ा सकते हैं। यदि इसे भिंडी के साथ अधिक मात्रा में खाया जाए तो पेट फूलना, गैस और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को पहले से पाचन संबंधी परेशानी रहती है, उन्हें इस फूड कॉम्बिनेशन से परहेज करना चाहिए।

भिंडी और दही एक साथ नहीं

कुछ आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार भिंडी की चिकनाई और दही की गुरु यानी भारी प्रकृति पाचन को धीमा कर सकती है। इससे कुछ लोगों को गैस या पेट में भारीपन महसूस हो सकता है।

भिंडी और अत्यधिक खट्टे खाद्य पदार्थ

भिंडी के साथ बहुत अधिक खट्टी चीजें जैसे सिरका, इमली या अत्यधिक खट्टे अचार लेने से कुछ लोगों में पाचन संबंधी असुविधा हो सकती है।

डिस्क्लेमर: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। भिंडी या किसी भी भोजन के साथ असंगत कॉम्बिनेशन का असर हर व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति (जैसे वात, पित्त, कफ) और पाचन शक्ति के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। अपने आहार में किसी भी बड़े बदलाव या पेट से जुड़ी किसी समस्या के समाधान के लिए हमेशा किसी योग्य डाइटिशियन या डॉक्टर से परामर्श लें।