आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और नसों में सख्ती आ गई है तो आपको हार्ट डिजीज होने का खतरा दूसरे लोगों की तुलना में 4 गुना ज्यादा रहता है। नसों की समस्या हो या फिर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की बात हो उसे कंट्रोल करने में लहसुन का नाम सबसे पहले आता है। लहसुन एक ऐसा मसाला है जो हर किचन में मौजूद होता है। इसका सेवन सिर्फ खाना पकाने में ही नहीं किया जाता बल्कि कई बीमारियों का इलाज करने के लिए दवा की तरह भी इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद में लहसुन को बेहतरीन औषधि माना जाता है लेकिन इसका तीखा स्वाद हर किसी को नहीं भाता। इसके स्वाद की वजह से लोग इसे कच्चा खाने में तो परहेज करते ही है साथ ही इसे खाने में भी कम इस्तेमाल करते हैं।

राजशाही हेल्थकेयर और आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा में चीफ मेडिकल डायरेक्टर, डॉ. सलीम जैदी ने लहसुन खाने का बेहतरीन तरीका बताया है जो नसों की ब्लॉकेज को कंट्रोल करेगा, बीपी को नॉर्मल रखेगा। इस तरह लहसुन का सेवन कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा और दिल की सेहत में सुधार करेगा। डॉक्टर सलीम ने बताया लहसुन का सेवन आप फर्मेंट करके करें तो इसके गुणों में बढ़ोतरी होगी, फर्मेंटेशन के बाद इसका स्वाद और गंध हल्का हो जाती है, जबकि इसके कुछ बायोएक्टिव तत्व अधिक सक्रिय हो सकते हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि लहसुन का सेवन कच्चा करने से सेहत को कौन-कौन से फायदे होते है और फर्मेंटेड लहसुन कैसे बीमारियों का असरदार तरीके से करता है इलाज।

कच्चा लहसुन फायदेमंद, लेकिन खाएं कैसे?

कई लोग सुबह खाली पेट कच्चा लहसुन खाते हैं, लेकिन इसका तीखा स्वाद हर किसी को पसंद नहीं आता। कुछ लोगों को इसे खाने के बाद मुंह में जलन, तेज गंध, डकार, एसिडिटी, पेट में जलन या मतली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यही वजह है कि कई लोग कुछ दिन बाद इसका सेवन बंद कर देते हैं। लहसुन सेहत के लिए जरूरी मसाला है। इसमें कई ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। नियमित और संतुलित मात्रा में इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने में भी मददगार हो सकता है। इसके अलावा, लहसुन ब्लड वेसल्स की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने, इम्यूनिटी को सपोर्ट करने और शरीर में सूजन कम करने में भी मदद कर सकता है। लहसुन फायदेमंद है लेकिन खाया नहीं जाता तो आप लहसुन का सेवन फर्मेंट करके करें।

फर्मेंटेड लहसुन क्या होता है और ये कैसे करता है फायदा?

फर्मेंटेड लहसुन वह लहसुन होता है जिसे नमक वाले पानी (ब्राइन) में कुछ हफ्तों तक रखा जाता है, जिससे उसमें प्राकृतिक फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान लहसुन का स्वाद पहले की तुलना में हल्का और थोड़ा मीठा हो सकता है। इसकी गंध भी कम हो जाती है और इसका टेक्सचर नरम हो जाता है। डॉक्टर सलीम ने बताया लहसुन को जब फर्मेंट किया जाता है तो उस दौरान लहसुन में मौजूद कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड अधिक सक्रिय हो सकते हैं। इससे शरीर उन्हें बेहतर तरीके से अवशोषित कर सकता है। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि फर्मेंटेड लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि बढ़ सकती है। हालांकि, यह दावा कि फर्मेंटेड लहसुन कच्चे लहसुन से तीन-चार गुना ज्यादा असरदार है या नसों की ब्लॉकेज खत्म कर देता है, इसके लिए पर्याप्त और मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।

घर पर फर्मेंटेड लहसुन कैसे बनाएं?

फर्मेंटेड लहसुन तैयार करने के लिए सबसे पहले 15–16 लहसुन की कलियों को छीलकर अच्छी तरह साफ कर लें। इन्हें एक साफ कांच के जार में डाल दें। अब 1 लीटर पानी में 4 बड़े चम्मच नमक अच्छी तरह घोलकर ब्राइन यानी नमक वाला पानी तैयार करें। इस पानी को जार में इतना डालें कि सारी लहसुन की कलियां पूरी तरह डूब जाएं। इसके बाद इसमें लगभग 1 छोटा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं और जार का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें। जार को ऐसी जगह रखें जहां का तापमान नॉर्मल हो और सीधी धूप न आती हो। फर्मेंटेशन के दौरान जार के अंदर गैस बनती है, इसलिए हर 2–3 दिन में ढक्कन को हल्का ढीला करके गैस बाहर निकाल दें। इस प्रक्रिया के दौरान लहसुन का रंग भूरा या बैंगनी (पर्पल) हो सकता है, जो सामान्य माना जाता है। आमतौर पर फर्मेंटेड लहसुन तैयार होने में 30–45 दिन का समय लगता है। कुछ लोग इसे 60–90 दिन तक भी फर्मेंट होने देते हैं। लंबे समय तक फर्मेंटेशन से स्वाद में बदलाव आ सकता है, हालांकि इसे अधिक प्रभावी मानने के दावों के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।

फर्मेंटेड लहसुन का सेवन कैसे करें?

अगर आप फर्मेंटेड लहसुन का सेवन पहली बार कर रहे है तो शुरुआत सिर्फ एक कली से ही करें। एक कली कैसे बॉडी में रिएक्ट करती है इस प्रक्रिया को पहचानें। अगर बॉडी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है तो आप इन कलियों की संख्या को बढ़ाकर 2-3 कर सकते हैं। इसे खाली पेट खाना है या फिर खाने के बाद खाना है इसकी जानकारी डॉक्टर से लें।

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

यदि आप खून पतला करने वाली दवाएं (Blood Thinners) जैसे वारफारिन, एपिक्साबैन, रिवरॉक्साबैन, क्लोपिडोग्रेल या अधिक मात्रा में एस्पिरिन ले रहे हैं तो फर्मेंटेड या अधिक मात्रा में लहसुन का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। लहसुन में भी रक्त को पतला करने का प्रभाव हो सकता है, जिससे कुछ लोगों में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। जिन लोगों को लहसुन से एलर्जी है या जिनका पेट बहुत संवेदनशील रहता है, उन्हें भी लहसुन का सेवन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अगर लहसुन खाने के बाद खुजली, सूजन, सांस लेने में तकलीफ या पेट संबंधी गंभीर समस्या हो, तो इसका सेवन तुरंत बंद करें और डॉक्टर से संपर्क करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। लहसुन या फर्मेंटेड लहसुन किसी भी बीमारी का प्रमाणित इलाज नहीं है। यदि आपको हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेज, रक्तस्राव संबंधी समस्या है या आप नियमित दवाएं लेते हैं, तो किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।