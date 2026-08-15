डायबिटीज (मधुमेह) कंट्रोल करने में भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले मेथी दाने (Fenugreek Seeds) को वर्षों से बेहद असरदार माना जाता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटा सा दाना आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए वास्तव में कैसे काम करता है? वरिष्ठ डायबिटोलॉजिस्ट्स के अनुसार, मेथी दाने में मौजूद हाई फाइबर और एमीनो एसिड आंतों में ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करते हैं और इंसुलिन के स्राव को बढ़ावा देते हैं। हालांकि, इसे दवाओं का विकल्प नहीं माना जा सकता।

चेन्नई स्थित डॉ. मोहन डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर के अध्यक्ष डॉ. मोहन के अनुसार डायबिटीज को मैनेज करने के लिए सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। नियमित शारीरिक गतिविधि, तनाव को कंट्रोल रखना और डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय पर दवाएं लेना ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही, कुछ खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करना भी मददगार हो सकता है। डॉ. मोहन ने बताया कि डायबिटीज में मेथी का सेवन करना भी असरदार साबित हो सकता है। कई रिसर्च में इसके फायदों को बताया गया है। आइए जानते हैं कि मेथी दाना कैसे डायबिटीज कंट्रोल करने में असरदार साबित होता है।

क्या मेथी डायबिटीज का इलाज है?

डॉक्टर वी मोहन ने बताया मेथी डायबिटीज का इलाज नहीं है। डायबिटीज को ठीक करने के लिए मेथी को किसी इलाज या दवा का विकल्प नहीं माना जा सकता। लेकिन कुछ शोधों में यह संकेत मिला है कि मेथी को डाइट में शामिल करने से ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद मिल सकती है। इसलिए डायबिटीज वाले लोग इसे संतुलित आहार का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से चल रही दवाओं को मेथी के लिए बंद नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट ने बताया मेथी दाना कोई ‘जादुई इलाज’ या ‘दवा का विकल्प’ नहीं है, बल्कि यह ब्लड शुगर को मैनेज करने में सिर्फ एक सहायक भूमिका निभा सकता है।

मेथी दाना कैसे शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है, साइंटिफिक कारण

मेथी दाने में दो प्रमुख तत्व होते हैं गैलेक्टोमेन्नन (Galactomannan) जो एक घुलनशील फाइबर है। दूसरा इसमें 4-हाइड्रॉक्सी आइसोल्यूशन (4-hydroxyisoleucine) मौजूद होता है जो एक खास एमिनो एसिड है। जब कोई मरीज मेथी दाने का सेवन करता है, तो इसका घुलनशील फाइबर पाचन तंत्र (गट) में जाकर एक जैल जैसा गाढ़ा स्ट्रक्चर बना लेता है, जो आंतों द्वारा कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के अवशोषण (Absorption) की गति को धीमा कर देता है। इसके परिणामस्वरूप, खाना खाने के बाद ब्लड शुगर अचानक स्पाइक नहीं करता। इसके साथ ही, इसका विशेष एमिनो एसिड पैंक्रियाज को उत्तेजित करके इंसुलिन के प्राकृतिक स्राव (Secretion) और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ावा देता है।

सही मात्रा और सेवन का तरीका जानना भी है जरूरी

मेथी दाना का सेवन तब असरदार है जब उसे सही मात्रा में सही समय पर खाया जाए। रात को 1 चम्मच यानी 5-10 ग्राम मेथी दाना पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी पीना और बीजों को चबाकर खाना पाचन से लेकर डायबिटीज कंट्रोल करने तक में असरदार साबित होता है। मेथी फायदेमंद है लेकिन इसका ज्यादा सेवन पाचन को बिगाड़ भी सकता है। इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से पेट खराब, दस्त और ब्लोटिंग हो सकती है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है।

इन लोगों को खाने से पहले होना चाहिए सतर्क

अगर कोई मरीज पहले से ही भारी इंसुलिन या हाई-डोज ओरल दवाओं पर निर्भर है तो मेथी का अत्यधिक सेवन शुगर लेवल को बहुत ज्यादा गिरा सकता है। मेथी की तासीर गर्म होती है और यह गर्भाशय संकुचन को प्रेरित कर सकती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के इसका अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए।

मेथी दाना के साथ लाइफस्टाइल में बदलाव भी है जरूरी

डॉक्टर ने बताया अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहे तो आप मेथी दाने के साथ लाइफस्टाइल में बदलाव करें। डॉ. मोहन के अनुसार, 30 मिनट की रेगुलर वॉक, कार्बोहाइड्रेट पर कंट्रोल और समय पर दवाओं के साथ ही यह उपाय कारगर होता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी डायबिटोलॉजिस्ट्स के सुझावों और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। मेथी दाना या कोई भी प्राकृतिक उपाय आपकी नियमित डायबिटीज की दवाओं या इंसुलिन का विकल्प नहीं है। अपनी डाइट या इंसुलिन की खुराक में कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।