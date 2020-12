फैटी लिवर के मरीजों को अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए ये चीजें, जानिए

Fatty Liver: आजकल फैटी लिवर की बीमारी ऊभरकर सामने आ रही है। इस बीमारी के दो प्रकार हैं, जिनमें अल्कोहलिक और नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर शामिल हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है अल्कोहलिक फैटी लिवर की समस्या ज्यादा अल्कोहल का सेवन करने से होती है, जबकि नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर की समस्या की वजह मोटापा, बिगड़ा हुआ खानपान और खराब लाइफस्टाइल है।

हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि फैटी लिवर के मरीजों को डाइट का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा न किया जाए तो यह उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए फैटी लिवर के मरीजों को यह सलाह दी जाती हैं कि वह अपनी डाइट का ख्याल रखें। बताया जाता है कि फैटी लिवर के पेशेंट की डाइट में पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है।

सेब का सेवन है कारगर – फैटी लिवर के मरीजों को अपनी डाइट में सेब जरूर शामिल करना चाहिए। हमेशा से यह कहा जाता है कि ‘एन एप्पल अ डे, कीप्स द डॉक्टर अवे’ (An Apple a Day, Keeps The Doctor Away) यानी रोजाना एक सेब का सेवन करने से बीमारियों से बचा जा सकता है। आपको बता दें कि हेल्थ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि रोजाना सेब खाने से आपका लिवर भी स्वस्थ रह सकता है। कहते हैं कि इससे फैटी लिवर की समस्या से बच सकते हैं।

कॉफी पीने से मिलेगी राहत – कई स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि फैटी लिवर के मरीजों के लिए कॉफी का सेवन रामबाण साबित हो सकता है। इसके सेवन से फैटी लिवर का खतरा कम हो जाता है। बताया जाता है कि लिवर के एंजाइम की मात्रा को काबू में रखने में कॉफी को असरदार माना गया है। इसके साथ ही लिवर को संक्रमण से बचाने में भी ये कारगर है।

मछली है फायदेमंद – फैटी लिवर के मरीजों को मछली खाने की सलाह दी जाती है। डायटिशियन का कहना है कि मछली में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा- 3 पाया जाता है, इसका सेवन करने से लिवर स्वस्थ हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मानें तो मछली में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए होता है, जिसका सेवन करने से लिवर का फैट घटाया जा सकता है।

