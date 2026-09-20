बिगड़ा लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट और गतिहीन जीवनशैली के कारण आजकल फैटी लिवर या लिवर का साइज बढ़ने (Enlarged Liver) की समस्या तेजी से बढ़ रही है। अक्सर लोग लिवर में सूजन या फैट जमा होने पर खाना-पीना बहुत ज्यादा सीमित कर देते हैं, जिससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और शरीर कमजोर होने लगता है। हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि केवल परहेज करने के बजाय सही और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट का सेवन करना फैटी लिवर के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होता है।

हाल ही में हार्वर्ड से जुड़े विशेषज्ञों सौरव सेठी ने फैटी लिवर की समस्या से राहत पाने के लिए कुछ खास फलों और उनका सही तरीके से सेवन करने की सलाह दी है। डॉक्टर सेठी ने बताया कुछ फल ऐसे हैं जिनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जो लिवर और मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि कौन-कौन से ऐसे फल हैं जिनका सेवन करके आप आसानी से लिवर की हेल्थ में सुधार कर सकते हैं।

फैटी लिवर क्या है? लिवर के फैट को कंट्रोल करने में फल कैसे करते हैं मदद?

फैटी लिवर को MASLD (Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease) कहा जाता है। इसमें लिवर की कोशिकाओं में जरूरत से ज्यादा फैट जमा होने लगता है। खराब डाइट को फैटी लिवर के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जरूरत से ज्यादा कैलोरी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट फैटी लिवर के प्रमुख कारणों में शामिल हो सकते हैं।

फलों में मौजूद फाइबर फैटी लिवर को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा असरदार साबित होता है। फलों में मौजूद घुलनशील फाइबर (Soluble Fiber) भोजन के बाद शुगर के अवशोषण की गति को धीमा करता है। इससे ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी कम हो सकती है और इंसुलिन पर भी कम दबाव पड़ता है। इससे लिवर में अतिरिक्त शुगर को फैट में बदलने की प्रक्रिया कम हो सकती है। फलों में मौजूद फाइबर आंतों में गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। ये बैक्टीरिया शॉर्ट-चेन फैटी एसिड जैसे लाभकारी यौगिक बनाते हैं, जो आंतों की सेहत और सूजन को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

लिवर की हेल्थ के लिए सेब खाएं

सेब एक ऐसा फल है जो लिवर की हेल्थ में सुधार करता है। सेब में मौजूद पेक्टिन (Pectin) एक घुलनशील फाइबर का अच्छा स्रोत है। पेक्टिन पाचन तंत्र में जेल जैसी संरचना बना सकता है, जिससे पाचन धीमा होता है और ग्लूकोज के ब्लड में जाने की गति कम हो सकती है। सेब का सेवन उसके छिलकों के साथ करें तो आपको फायदा ज्यादा होता है।

सेब का सेवन कैसे करें?

डॉक्टर सौरव ने बताया सेब के साथ आप मुट्ठी भर नट्स का सेवन करें तो आपको फायदा होगा। नट्स से मिलने वाला प्रोटीन और हेल्दी फैट, सेब के फाइबर के साथ मिलकर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखने और खाने के बाद शुगर के अवशोषण को धीमा करने में मदद कर सकता है।

नाशपाती का करें सेवन

नाशपाती में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह का फाइबर पाया जाता है। नाशपाती का सेवन आप उसके छिलके के साथ करें उसमें भरपूर फाइबर होता है। डॉक्टर सेठी ने बताया एक मीडियम साइज की नाशपाती का रोजाना सेवन फाइबर की जरूरत पूरी करने में मददगार होता है। डॉक्टर ने बताया ज्यादातर लोग पर्याप्त मात्रा में फाइबर नहीं लेते।

कीवी खाएं

कीवी एक ऐसा फल है जिसमें भरपूर फाइबर मौजूद होता है। छोटे आकार की कीवी में एक्टिनिडिन (Actinidin) नामक एंजाइम भी पाया जाता है, जो प्रोटीन के पाचन में मदद कर सकता है। डॉक्टर ने बताया जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है वो रोजाना कीवी का सेवन करें। कीवी कम फाइबर वाला फल है जो कब्ज के साथ-साथ मेटाबॉलिक समस्याओं से भी जुड़ा हो सकता है। कीवी का सेवन भी उनके छिलकों के साथ करें लिवर हेल्दी रहेगा। कीवी का रोएंदार छिलका खाने योग्य होता है, अगर आप उसे खा सकते हैं तो जरूर खाएं।

ब्लूबेरी का करें सेवन

ब्लूबेरी में एंथोसाइनिन (Anthocyanins) नामक एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं। यह यौगिक ब्लूबेरी को उसका गहरा नीला रंग देते हैं। इन यौगिकों पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और मेटाबॉलिक हेल्थ को लेकर कई रिसर्च भी हो चुकी है। डॉक्टर के अनुसार, फ्रोजन ब्लूबेरी भी अच्छा विकल्प है। इन्हें लंबे समय तक रखा जा सकता है और इनमें फाइबर व एंटीऑक्सीडेंट काफी हद तक बने रहते हैं। अगर ताजी ब्लूबेरी उपलब्ध नहीं है तो आप फ्रोजन ब्लूबेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

अनार खाएं

अनार के दानों में पॉलीफेनोल्स (Polyphenols) पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर अनार का सेवन लिवर की हेल्थ में सुधार करने में असरदार साबित होता है। अनार के दानों में फाइबर मौजूद रहता है, जबकि इसका जूस बनाने में फाइबर का हिस्सा काफी हद तक निकल जाता है। अनार के दानों को प्लेन ग्रीक योगर्ट, ओटमील या सलाद में मिलाकर खाया जा सकता है। इससे भोजन में स्वाद और टेक्सचर के साथ फाइबर और दूसरे पौधों से मिलने वाले यौगिक भी शामिल होते हैं। फैटी लिवर में फलों को सिर्फ उनकी प्राकृतिक शुगर के कारण पूरी तरह से डाइट से स्किप नहीं करें बल्कि साबुत फलों का सेवन करें। फाइबर से भरपूर फल जैसे सेब, नाशपाती, कीवी, ब्लूबेरी, अनार, एवोकाडो और रास्पबेरी डाइट में शामिल करें आपको फायदा होगा।

डिस्क्लेमर: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी, शैक्षणिक उद्देश्य और हार्वर्ड विशेषज्ञों के सामान्य सुझावों पर आधारित है। यह किसी भी तरह से पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आप डायबिटीज या किसी क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं, तो अपनी डाइट में बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से परामर्श लें।