आज के डिजिटल दौर में मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर का बढ़ता इस्तेमाल आंखों पर बुरा असर डाल रहा है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से निकलने वाली ब्लू लाइट आंखों की कंट्रास्ट सेंसिटिविटी को कम करती है, जिससे आंखों में खिंचाव, सूखापन और जलन की समस्या होने लगती है। कई बार वर्किंग लोग काम के दौरान पलक झपकाना भी कम कर देते हैं, जिससे ड्राईनेस बढ़ जाती है और धीरे-धीरे नजर कमजोर होने लगती है। बढ़ता स्क्रीन टाइम, प्रदूषण और अनियमित दिनचर्या आंखों पर लगातार दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में कई बार आंखें कुछ हल्के लेकिन अहम संकेत देती हैं, जिन्हें हम सामान्य थकान या छोटी परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही छोटी दिखने वाली समस्याएं आगे चलकर बड़ी समस्या का रूप ले लेती है।

एम्स के पूर्व कंसल्टेंट और साओल हार्ट सेंटर के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉ बिमल झांजेर के मुताबिक बढ़ती उम्र के साथ पोषक तत्वों की कमी का असर आंखों पर पड़ता है इसलिए जरूरी है कि डाइट में विटामिन A, विटामिन C और ओमेगा-3 से भरपूर फूड्स शामिल किए जाएं, ताकि आंखें लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। एक्सपर्ट के मुताबिक आंखों से जुड़े कुछ साइलेंट लक्षण ऐसे होते हैं जो बिना दर्द के भी गंभीर समस्या की ओर इशारा करते हैं। अगर समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए और सही कदम उठाए जाएं, तो न केवल आंखों को नुकसान से बचाया जा सकता है बल्कि बेहतर दृष्टि भी लंबे समय तक बनाए रखी जा सकती है। इसलिए जरूरी है कि इन चेतावनी संकेतों को समझें और आंखों की देखभाल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

आंखों में दिखने वाले साइलेंट लक्षण

लगातार धुंधला दिखाई देना

लंबे समय तक स्क्रीन देखने के बाद हल्का धुंधलापन सामान्य है। लेकिन अगर आपकी दृष्टि बार-बार साफ और धुंधली होती रहती है, तो ये शुरुआती मोतियाबिंद का संकेत हो सकता है। ये डायबिटीज की वजह से होने वाले ब्लड शुगर में बदलाव के संकेत भी हो सकते हैं। एक आंख में अचानक धुंधलापन आना रेटिना या ऑप्टिक नर्व की समस्या का संकेत हो सकता है, जिसे तुरंत दिखाना चाहिए।

आंखों में तनाव और सिरदर्द

अगर पढ़ते समय या लैपटॉप पर काम करते समय बार-बार सिरदर्द या आंखों में दर्द होता है तो यह नंबर बढ़ने या आंखों के असंतुलन का संकेत हो सकता है। समय के साथ यह ड्राई आई, संक्रमण या सूजन की ओर भी इशारा कर सकता है, जो इलाज न होने पर आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है।

आंखों में रेडनेस और जलन होना

कई लोग लाल या पानी आने वाली आंखों को धूल या एलर्जी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन लगातार जलन या रेडनेस ड्राई आई सिंड्रोम, संक्रमण या सूजन का संकेत हो सकता है। अगर समय पर इलाज न किया जाए, तो यह आंखों की सतह को नुकसान पहुंचा सकता है।

रात में देखने में दिक्कत होना

अगर रात में साफ देखने में परेशानी हो रही है या लाइट में चकाचौंध महसूस होता है, तो यह शुरुआती मोतियाबिंद या रेटिना में बदलाव का संकेत हो सकता है। ये लक्षण धीरे-धीरे बढ़ते हैं, इसलिए लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।

फ्लैश दिखना

कभी-कभार आंखों के सामने छोटे-छोटे धब्बे दिखना सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर अचानक फ्लोटर्स बढ़ जाएं, रोशनी की चमक दिखे या नजर में काले साये आने लगे तो यह रेटिना का अलग होने का संकेत हो सकता है। यह एक गंभीर स्थिति है, जिसका तुरंत इलाज जरूरी है, वरना स्थायी दृष्टि हानि हो सकती है।

आंखों की जांच क्यों जरूरी है?

आंखों की जांच सिर्फ चश्मा बदलने के लिए नहीं होती। इससे ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव आई डिजीज जैसी कई गंभीर बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, जो बिना लक्षण के विकसित होती हैं। शुरुआती पहचान से इलाज को समय रहते किया जा सकता है और आंखों की घटती रोशनी को बढ़ाया जा सकता है।

आंखों की रोशनी नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहते हैं तो ये तरीके अपनाएं

आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक,बथुआ,चौलाई और मेथी का सेवन करें।

गाजर का करें सेवन। गाजर विटामिन C, ल्यूटिन, ज़ेक्सैंथिन, विटामिन K और डाइटरी फाइबर से भरपूर होती है। अगर आप गाजर का सेवन कच्चा या उसका सूप बनाकर करते हैं तो आपकी आंखें हेल्दी रहती हैं।

आंखों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो शकरकंद का सेवन करें। शकरकंद में फास्फोरस,कैल्शियम, विटामिन सी और विटामिन ए मौजूद होता है जो आंखों को हेल्दी रखता है।

आंखों को हेल्दी रखने के लिए आप पानी का ज्यादा सेवन करें। पानी बॉडी के साथ-साथ आंखों को भी हाइड्रेट रखता है। पानी का पर्याप्त सेवन ड्राई आंखों की समस्या से बचाता है।

आंखों को हेल्दी रखने के लिए तरह-तरह की दालों का सेवन करें। दालों में आयरन, जिंक, फोलेट, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जैसे कई विटामिन, खनिज और प्रोटीन मौजूद होते हैं जो ना सिर्फ सेहत को फायदा पहुंचाते हैं बल्कि आंखों को भी हेल्दी रखते हैं।

डिस्क्लेमर:

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई सलाह किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। आंखों से जुड़ी किसी भी समस्या या लक्षण के मामले में स्वयं उपचार करने के बजाय योग्य नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें। अलग-अलग व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्थिति भिन्न हो सकती है, इसलिए किसी भी डाइट या उपचार को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है।