अवसाद में परामर्श या दवा से भी अधिक प्रभावी है व्यायाम

दुनिया वर्तमान में एक मानसिक स्वास्थ्य संकट से जूझ रही है, जिसमें लाखों लोग अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

मानसिक स्वास्थ्य विकार की पीड़ित व्यक्ति और संबद्ध समाज दोनों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, साथ ही अवसाद और चिंता स्वास्थ्य संबंधी बीमारी के बोझ के प्रमुख कारणों में से हैं। कोविड महामारी इस स्थिति को और बिगाड़ रही है, मनोवैज्ञानिक तनाव की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह एक तिहाई लोगों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि इसके उपचार में पारंपरिक उपचार जैसे चिकित्सा और दवा प्रभावी हो सकते हैं। ब्रिटिश जर्नल आफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन में अवसाद, चिंता और मनोवैज्ञानिक संकट पर शारीरिक गतिविधि के प्रभावों की जांच करने वाले 1,000 से अधिक शोध परीक्षणों की समीक्षा की। इसने दिखाया कि व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के इलाज का एक प्रभावी तरीका है और यह दवा या परामर्श से भी अधिक प्रभावी हो सकता है। अध्ययन में 1,039 परीक्षण और 128,119 प्रतिभागी शामिल थे। इसमें पाया गया कि हर हफ्ते 150 मिनट विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधि (जैसे तेज चलना, वजन उठाना और योग करना) सामान्य देखभाल (जैसे दवाएं) की तुलना में अवसाद, चिंता और मनोवैज्ञानिक संकट को काफी कम कर देता है। सबसे बड़ा सुधार अवसाद, गुर्दे की बीमारी, गर्भवती और प्रसवोत्तर महिलाओं में और स्वस्थ व्यक्तियों में देखा गया, हालांकि सभी आबादी के लिए स्पष्ट लाभ देखा गया। व्यायाम की तीव्रता जितनी अधिक होती है, उतना ही अधिक लाभदायक होता है। उदाहरण के लिए, सामान्य गति से चलने के बजाय तेज गति से चलना। और कम अवधि के बजाय छह से 12 सप्ताह तक व्यायाम करने से सबसे अधिक लाभ होता है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार बनाए रखने के लिए लंबे समय तक व्यायाम करना महत्त्वपूर्ण है।व्यायाम दवा या संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी की तुलना में लगभग 1.5 गुना अधिक प्रभावी है। शोध के निष्कर्ष अवसाद, चिंता और मनोवैज्ञानिक संकट के प्रबंधन के लिए व्यायाम की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले लोगों को एक व्यापक उपचार योजना विकसित करने के लिए एक स्वास्थ्य पेशेवर के साथ काम करना चाहिए। एक उपचार योजना में मनोचिकित्सा और दवा जैसे उपचारों के साथ-साथ नियमित रूप से व्यायाम करना, संतुलित आहार खाना, और सामाजिकता जैसे जीवन शैली दृष्टिकोणों का संयोजन शामिल हो सकता है।लेकिन व्यायाम को सिर्फ एक अच्छे विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

पढें हेल्थ (Healthhindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram