Weight Loss में कारगर है किचन में मिलने वाला ये मसाला, और भी हैं कई फायदे

Tips for Weight Loss in Hindi, Home Remedies for Weight Loss, Garam Masala for Weight Loss: किचेन में इस्तेमाल होने वाले मसाले न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में भी कारगर होते हैं। पाचन संबंधी परेशानियों से लेकर लोगों के इम्यूनिटी बढ़ाने तक, मसालों में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स इन सब में मददगार होते हैं। गरम मसाला सभी के किचन में मिलने वाला एक आम मसाला है जिसमें कई औषधीय गुण हैं। “दी इंडियन एक्सप्रेस” में छपी खबर के अनुसार, कई लोग गरम मसाला को गर्मी पैदा करने वाला तत्व मानते है और इसे खाने से बचते हैं। हालांकि, लाइफस्टाइल कोच ‘ल्यूक कॉटिन्हो’ ने अपने इंस्टाग्राम पर इस मसाले के स्वास्थ्य संबंधी फायदों का जिक्र करते हुए वीडियो शेयर किया है।

पाचन क्रिया को करता है मजबूत: धनिया के बीज, जीरा, जायफल, इलायची, लौंग, दालचीनी, सौंफ, सरसो, तेजपत्ता और काली मिर्च के मिश्रण से बना खुशबूदार गरम मसाला का हर रोज लोग इस्तेमाल करते हैं। ये मसाला शरीर में भूख को बढ़ाता है और पेट में गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करके हमारे पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। मसाले में मौजूद जीरा और लौंग अपच नहीं होने देता साथ ही, लौंग एसिडिटी की समस्या से भी दूर रखता है। गरम मसाला शरीर में कई डायजेस्टिव एंजाइम्स को भी पैदा करता है जिससे खाने को आसानी से पचने में मदद मिलती है।

गरम मसाला से बेहतर होता है मेटाबॉलिज्म: गरम मसाला में मौजूद सभी इंग्रीडियेंट्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स (Phytonutrients) के बेहतर स्रोत माने जाते हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में कारगर साबित होते हैं। कॉटिन्हो के अनुसार, बेहतर मेटाबॉलिज्म आपके ऊर्जा को तो बढ़ाता ही है, साथ ही इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। और गर्म खाना मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में ज्यादा मददगार होता है। वहीं, कम मेटाबॉलिज्म होने से खाना पचाने में भी दिक्कत होती है जबकि हाई मेटाबॉलिज्म से आपके वजन में जल्दी इजाफा नहीं होता है।

एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं गरम मसाला: ये एंटी-ऑक्सीडेंट्स के बेहतरीन स्रोत माने जाते हैं जो स्किन प्रॉब्लम्स से दूर रखने में मददगार है। कोच कहते हैं कि शरीर में सूजन की स्थिति में भी गरम मसाला खाना कारगर हो सकता है। इसके अलावा, शरीर को डीटॉक्सिफाई (Detoxify) करने के लिए गर्माहट की जरूरत पड़ती है जो इस मसाले में अच्छे से मौजूद है। वहीं, इस मसाले के इस्तेमाल से लोगों के किडनी, कोलन और लिवर में भरा टॉक्सिन भी निकाला जा सकता है। इसके अलावा, गरम मसाला में रहने वाले इलायची और लौंग की वजह से लोगों को सांस के बुरे बदबू (Bad Breath) से भी छुटकारा मिलता है।

