चीन में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर लगातार जारी है। हजारों को अपना शिकार बना चुके इस वायरस ने चीन के वुहान प्रांत को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। चीन में अब तक 361 लोगों की जान इस वायरस के कारण जा चुकी है। इस बीच चीन के एक अस्पताल से एक बुजुर्ग दंपति का दिल को झकझोरने वाला मार्मिक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह दंपति कोरोना वायरस से पीड़ित है और जीने की सारी उम्मीदें खो चुकने का दर्द इनके वीडियो में साफ देखा जा सकता है।

एक-दूसरे को कह रहे हैं अलविदा: इस वीडियो में दंपति एक-दूसरे को अलविदा कहते दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर पर साझा किए गए इस वीडियो में एक यूजर ने कैप्शन डालते हुए लिखा है कि “एक कपल का यही तो मतलब होता है”, कोरोना वायरस से पीड़ित ये बुजुर्ग मरीज शायद आखिरी बार एक-दूसरे को अलविदा कह रहे हैं।

‘बहुत उदास करता है ये वीडियो’: जब से सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ है, पूरी दुनिया से सोशल मीडिया यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने इस वीडियो को दुखदायी करार देते हुए लिखा है कि इन बुजुर्गों को इस तरह संघर्ष करते देखना कठिन है। परिस्थितियां हाथ से निकलते दिख रही हैं। वहीं, दूसरे यूजर ने इस वीडियो को अपने साथी के प्रति निष्ठा बताया है और लिखा है कि ऐसा प्यार जीवन के बाद भी कायम रहता है। इसके अलावा कुछ लोग इस वीडियो को पोस्ट करने से खफा हैं, उनके हिसाब से इंसानों के इस तरह के संघर्ष करने की कल्पना करना भी मुश्किल है।

थाईलैंड ने एंटीडोट खोजने का किया दावा: इस बीच ‘इकोनॉमिक टाइम्स’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन से आई एक महिला कोरोना वायरस से संक्रमित थी जिसे थाइलैंड के डॉक्टर ने ठीक कर दिया है। एक थाई डॉक्टर ने एक प्रेस कांफ्रेस करके इस वायरस के खिलाफ एंटीडोट खोजने का दावा किया है।

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet pic.twitter.com/GBBC2etvV9

— 姜伟 Jiang Wei (@juliojiangwei) February 2, 2020