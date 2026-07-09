आज के बदलते सामाजिक परिवेश में महिलाएं करियर, हाई एजुकेशन और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रही हैं। पढ़ाई पूरी करने और करियर सेट करने में महिलाओं की उम्र 30 के पास पहुंच जाती है। करियर और एजुकेशन कंप्लीट की वजह से देर से शादी (Late Marriage) करने का चलन भी तेजी से बढ़ा है। हम सभी जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ महिलाओं की बॉडी में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते है जो फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। आज की शिक्षित महिलाएं भले ही शादी देर से कर रही हों, लेकिन वे अपने भविष्य और मातृत्व को लेकर भी पहले से ज्यादा जागरूक हैं।

यही कारण है कि खासकर शहरी और कामकाजी महिलाएं, जो देर से शादी करने की योजना बनाने के साथ ही एग फ्रीजिंग (Egg Freezing) को एक विकल्प के रूप में अपना रही हैं। शहरों में युवतियों के बीच ‘एग फ्रीजिंग’ का चलन तेजी से बढ़ रहा है और इसे भविष्य में मां बनने की संभावना को सुरक्षित रखने वाले एक प्रभावी फर्टिलिटी बैकअप प्लान के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन क्या एग फ्रीजिंग वाकई हर महिला के लिए एक सुरक्षित और अचूक विकल्प है? इसके मेडिकल रिस्क, सफलता की दर (Success Rate) और वित्तीय खर्च से जुड़े कौन से ऐसे पहलू हैं, जिन्हें महिलाओं के लिए जानना बेहद जरूरी है? इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर पाठकों को जागरूक करने के लिए, हमने Birla Fertility and IVF सेंटर में स्पेशलिस्ट और सेंटर हेड डॉक्टर मुस्कान छाबरा से बात की है। आइए सीधे डॉक्टरों और फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स से समझते हैं एग फ्रीजिंग के पीछे का पूरा विज्ञान, इसकी सीमाएं और इससे जुड़े जरूरी मेडिकल फैक्ट्स क्या हैं।

क्या है एग फ्रीजिंग?

गायनेकोलॉजिस्ट के मुताबिक एग फ्रीजिंग एक ऐसी तकनीक है, जिसमें महिला के अंडों (Eggs) को निकालकर विशेष तकनीक से फ्रीज कर सुरक्षित रखा जाता है। यह प्रक्रिया खासतौर पर उन महिलाओं के लिए होती है जो फिलहाल शादी या बच्चा प्लान नहीं कर रही हैं और भविष्य के लिए अपनी प्रजनन क्षमता (Fertility) को सुरक्षित रखना चाहती हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 10 दिनों तक हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि एक साथ कई अंडे विकसित हो सकें। जब अंडे पूरी तरह विकसित हो जाते हैं, तब 15 से 20 मिनट की एक छोटी-सी प्रक्रिया के जरिए उन्हें निकालकर फ्रीज कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही एग फ्रीजिंग कहते हैं।

किस उम्र में एग फ्रीज कराना सबसे बेहतर माना जाता है?

डॉक्टर के अनुसार, जितनी कम उम्र में एग फ्रीजिंग कराई जाए, उतना बेहतर होता है। उम्र बढ़ने के साथ अंडों की संख्या और गुणवत्ता दोनों कम होती जाती हैं। इसलिए 28 से 30 साल की उम्र में फ्रीज किए गए अंडे, 35 साल या उससे ज्यादा उम्र में फ्रीज किए गए अंडों की तुलना में बेहतर क्वालिटी वाले होते हैं। यह प्रक्रिया हर महिला के लिए जरूरी नहीं होती। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है और आने वाले कुछ सालों तक शादी या बच्चा प्लान करने का इरादा नहीं है, तो एग फ्रीजिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा, तलाकशुदा महिलाएं या वे महिलाएं जिनका भविष्य का पारिवारिक जीवन अनिश्चित है, वो भी भविष्य में मां बनने का विकल्प सुरक्षित रखने के लिए इस तकनीक पर विचार कर सकती हैं।

क्या एग फ्रीजिंग भविष्य में मां बनने की गारंटी देता है?

डॉक्टर का कहना है कि एग फ्रीजिंग भविष्य में मां बनने की 100 प्रतिशत गारंटी नहीं देता, ठीक उसी तरह जैसे IVF भी 100 फीसदी गर्भधारण की गारंटी नहीं देता। अंडे से भ्रूण बनने और उसे गर्भाशय में प्रत्यारोपित करने के बाद भी गर्भ ठहरना कई जैविक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। हालांकि, डॉक्टर के मुताबिक इससे गर्भधारण की संभावना जरूर बढ़ जाती है और लगभग 50 प्रतिशत तक सफलता की उम्मीद की जा सकती है।

एग फ्रीज करने के बाद कितने सालों तक रह सकते हैं सुरक्षित?

भारत के एआरटी विनियमन अधिनियम, 2021 के नियमों के मुताबिक मौजूदा ART (Assisted Reproductive Technology) कानून के अनुसार फ्रीज किए गए अंडों को 10 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए आप जितने साल भी अंडों को सुरक्षित रखते हैं उसके लिए लैब की फीस चुकानी पड़ सकती है।

क्या एग फ्रीजिंग से फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ता है?

डॉक्टर मुस्कान के मुताबिक आमतौर पर एग फ्रीजिंग का भविष्य की प्रजनन क्षमता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता। एक या दो साइकिल में ही पर्याप्त अंडे मिल जाते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को बार-बार कराने की जरूरत नहीं पड़ती।

एग फ्रीजिंग में कितना आता है खर्च?

डॉक्टर मुस्कान ने बताया इसका खर्च राज्य और अस्पताल के मुताबिक अलग-अलग हो सकता है। औसतन एक एग फ्रीजिंग साइकिल का खर्च 1 से 1.5 लाख रुपये तक आता है। इसके अलावा अंडों को सुरक्षित रखने के लिए हर साल अलग से लगभग 15,000 से 30,000 रुपये सालाना स्टोरेज फीस भी देनी पड़ती है।

एग फ्रीजिंग का हो सकता है ये स्थाई साइड इफेक्ट

डॉक्टर छाबरा ने बताया एग फ्रीजिंग की प्रक्रिया के दौरान दिए जाने वाले हार्मोनल इंजेक्शन के कुछ अस्थाई साइड इफेक्ट्स जैसे ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स या दुर्लभ मामलों में OHSS – ओवेरियन हाइपर सिमुलेशन सिंड्रोम हो सकते हैं। डॉक्टर ने बताया एक बार एग फ्रीजिंग कराने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता।

Egg Freezing और Embryo Freezing में क्या अंतर है?

डॉक्टर मुस्कान ने बताया एग फ्रीजिंग में केवल महिला के अंडों को फ्रीज किया जाता है। यह विकल्प उन महिलाओं के लिए होता है जो अविवाहित हैं या जिनके पास फिलहाल कोई पार्टनर नहीं है। वहीं एम्ब्रियो फ्रीजिंग में महिला के अंडे और पुरुष के स्पर्म को मिलाकर लैब में भ्रूण (Embryo) बनाया जाता है और फिर उसे फ्रीज किया जाता है। डॉक्टर के अनुसार एम्ब्रियो, एग की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए भविष्य में उसके इस्तेमाल की संभावना अपेक्षाकृत बेहतर मानी जाती है।

एम्ब्रियो फ्रीजिंग का खर्च कितना होता है?

एम्ब्रियो फ्रीजिंग में IVF की पूरी प्रक्रिया शामिल होती है। इसमें लैब में भ्रूण तैयार किया जाता है, इसलिए इसका खर्च एग फ्रीजिंग से अधिक होता है। डॉक्टर के अनुसार इसकी औसत लागत 1.5 से 2 लाख रुपये तक हो सकती है।

एग फ्रीजिंग को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है?

डॉक्टर छाबरा ने बताया एग फ्रीजिंग को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कि अगर आज बच्चा नहीं चाहिए तो भविष्य में भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि समय के साथ प्राथमिकताएं और जीवन की परिस्थितियां बदल सकती हैं।

दूसरी बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग मान लेते हैं कि 40 या 45 साल की उम्र में IVF कराकर आसानी से बच्चा हो जाएगा। डॉक्टर का कहना है कि IVF भी तभी सफल हो सकता है जब महिला के शरीर में अच्छे अंडे मौजूद हों। बढ़ती उम्र के साथ फर्टिलिटी कम होती है और इसे किसी दवा से वापस नहीं लाया जा सकता।

क्या भारत में बढ़ रहा है एग फ्रीजिंग का चलन?

डॉक्टर के मुताबिक शहरी महिलाओं में एग फ्रीजिंग को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर ने बताया उनके क्लिनिकल अनुभव के अनुसार हर महीने होने वाली कुल फर्टिलिटी प्रक्रियाओं में लगभग 20 से 25 प्रतिशत महिलाएं एग फ्रीजिंग का विकल्प चुन रही हैं। डॉक्टर ने बताया कि आज की महिलाएं केवल आर्थिक स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि रिप्रोडक्टिव फ्रीडम यानी प्रजनन संबंधी स्वतंत्रता भी चाहती हैं। एग फ्रीजिंग उन्हें भविष्य में सही समय पर मां बनने का विकल्प चुनने का अवसर देता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग एक जटिल चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसके परिणाम हर महिला की उम्र और शारीरिक स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इसे किसी योग्य फर्टिलिटी विशेषज्ञ या गायनेकोलॉजिस्ट के व्यक्तिगत परामर्श या चिकित्सा उपचार का विकल्प न माना जाए। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने डॉक्टर से विस्तृत परामर्श और जरूरी जांचें अवश्य करवाएं। जंसत्ता इस सामग्री में व्यक्त विचारों या दावों की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं लेता है।