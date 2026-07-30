कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हम भारती में तेजी से उभरती परेशानी बन गया है। आज कम उम्र के बच्चों को लीपीड प्रोफाइल टेस्ट कराया जाए तो उनका भी कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है एक खराब कोलेस्ट्ऱल जिसे LDL कोलेस्टॉल कहा जाता है। दूसरा कोलेस्ट्रॉल है HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल खुद भी बनाती है और डाइट भी इसके लिए जिम्मेदार है। गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए डाइट में प्रोसेस फूड का सेवन, रेड मीट,ज्यादा मक्खन, घी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिम्मेदार है।

सी.के. बिड़ला अस्पताल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में निदेशक, कार्डियक साइंसेज (हृदय रोग विभाग) के डॉक्टर अंशुल कुमार जैन ने बताया आज की जनरेशन में खराब कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के लिए शारीरिक गतिविधियों की कमी, लंबे समय तक बैठकर काम करना, एक्सरसाइज नहीं करना, फास्ट फूड व प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना बेहद जिम्मेदार है। खराब कोलेस्ट्रॉल को अगर लम्बे समय तक कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक और लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से पैरों की धमनियों में ब्लॉकेज (Peripheral Artery Disease), का खतरा बढ़ सकता है जिससे गंभीर मामलों में पैर काटने तक की नौबत आ सकती है। आइए डॉक्टर से जानते हैं कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज, डाइट और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखने का ओवरऑल डाइट चार्ट।

कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? डॉक्टर ने बताया सही स्तर

डॉक्टर के अनुसार, भारत में हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए Lipid Association of India और Cardiological Society of India की गाइडलाइन के अनुसार

LDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य व्यक्ति में 100 mg/dL से कम रहना बेहतर माना जाता है।

नॉर्मल आदमी का LDL कोलेस्ट्रॉल 100 mg/dL से कम सही होता है

लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या परिवार में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है उनको अपना LDL कोलेस्ट्रॉल 70 mg/dL से कम रखना चाहिए।

जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो चुका है उन्हें अपना LDL 50-55 mg/dL से कम रखने की सलाह दी जाती है।

क्या अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है?

डॉक्टर अंशुल के अनुसार अंडे को दो हिस्सों में समझना चाहिए। एग व्हाइट यानी सफेद हिस्सा जिसमें प्रोटीन अधिक होता है और इसे अधिकांश मरीज खा सकते हैं। एग योक यानी पीला हिस्सा इसे दिल के रोगी और हाई कोलेस्ट्ऱल के मरीजों को इससे परहेज करना चाहिए। डॉक्टर अंशुल ने इसे फैट और लिपिड से भरपूर बताते हुए कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को इससे बचने की सलाह दी।

डॉक्टर की डाइट गाइडलाइन

विषय डॉक्टर की सलाह अंडा केवल एग व्हाइट खाएं, जर्दी से बचें। घी बहुत कम मात्रा में लें, सिर्फ हल्का इस्तेमाल करें। कुकिंग ऑयल सरसों का तेल आम भारतीय परिवार के लिए बेहतर, लेकिन सीमित मात्रा में। सब्जियां स्टीम या हल्की पकी हुई खाएं ताकि फाइबर और विटामिन सुरक्षित रहें। दाल-रोटी सामान्य भारतीय भोजन खा सकते हैं, लेकिन कम तेल और कम नमक के साथ। नमक पूरी तरह बंद नहीं, केवल कम करें। चीनी प्रोसेस्ड शुगर और मीठी पैकेज्ड चीजों से बचें। नट्स सभी प्रकार के नट्स सीमित मात्रा में खा सकते हैं। नॉन-वेज रेड मीट से बचें, रोस्टेड फिश सबसे अच्छा विकल्प, चिकन भी सीमित मात्रा में।

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर सबसे पहले क्या बदलें?

डॉक्टर अंशुल के मुताबिक सिर्फ डाइट नहीं, बल्कि डाइट और एक्सरसाइज दोनों पर बराबर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पहले की पीढ़ी की जेनेटिक्स लगभग समान थीं, लेकिन उनकी शारीरिक गतिविधियां ज्यादा थीं। आज का निष्क्रिय लाइफस्टाइल हार्ट डिजीज बढ़ाने का बड़ा कारण है।

हाई कोलेस्ट्रॉल में क्या खाएं और क्या नहीं?

क्या खाएं (Recommended Foods) क्या कम करें या परहेज करें (Avoid/Limit Foods) अंडे का सफेद हिस्सा (Egg White) अंडे की जर्दी (Egg Yolk) दाल रेड मीट (मटन, बीफ आदि) रोटी प्रोसेस्ड मीट हरी सब्जियां पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड स्टीम या हल्की पकी सब्जियां प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड मौसमी सब्जियां प्रिजर्वेटिव वाले खाद्य पदार्थ रोस्टेड फिश तला हुआ चिकन और तली हुई मछली सीमित मात्रा में रोस्टेड चिकन डीप फ्राइड फूड सभी तरह के नट्स (बादाम, अखरोट आदि) अधिक घी सीमित मात्रा में खजूर (यदि डायबिटीज नहीं है) अधिक नमक सरसों का तेल (कम मात्रा में) ज्यादा तेल में बना खाना पर्याप्त प्रोटीन वाला भोजन प्रोसेस्ड शुगर और मिठाइयां

दिल के लिए प्रोसेस्ड फूड क्यों है सबसे बड़ा खतरा?

डॉक्टर अंशुल ने बताया दिल के मरीजों के लिए प्रोसेस फूड्स का सेवन ज़हर की तरह है। आजकल फ्रोजन और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। बच्चों से लेकर युवाओं तक की डाइट बिगड़ रही है जो सेहत को नुकसान पहुंचा रही है और दिल के लिए खतरा बन रही है। डॉक्टर ने बताया प्रोसेस्ड और प्रिजर्वेटिव वाले खाद्य पदार्थ हार्ट डिजीज का जोखिम बढ़ाते हैं। फास्ट फूड जैसे पिज्जा, बर्गर आदि में नमक और अनहेल्दी फैट अधिक होता है। इनका नियमित सेवन LDL बढ़ाने में योगदान दे सकता है।

कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो रेड मीट खाना चाहिए?

डॉक्टर ने बताया अगर आपका कोलेस्ट्ऱल ज्यादा है तो आपको रेड मीट का सेवन नहीं करना चाहिए। दिल को हेल्दी रखना है तो रेड मीट को जितना संभव हो, जीरो कर देना चाहिए। अगर नॉन-वेज खाना है तो रोस्टेड फिश सबसे अच्छा विकल्प है। चिकन भी सीमित मात्रा में खाएं। अगर आपको चिकन खाना है तो बिना तला हुआ खाना बेहतर है।

कौन सा कुकिंग ऑयल बेहतर है?

डॉक्टर अंशुल ने बताया आम भारतीय परिवार के लिए सरसों का तेल सबसे अच्छा विकल्प है। सरसों का तेल भारतीय खाना बनाने के तापमान के लिए उपयुक्त है। यह महंगे तेलों की तुलना में किफायती भी है। हालांकि किसी भी तेल का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। दिल को हेल्दी रखने के लिए ऑलिव ऑयल या दूसरे महंगे तेल नुकसानदायक नहीं हैं, लेकिन हर किसी के लिए जरूरी भी नहीं हैं।

दिल को हेल्दी रखने के लिए कितना घी खाएं?

डॉक्टर अंशुल ने बताया अगर आप दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप घी का सेवन पूरी तरह बंद नहीं करें, लेकिन इसकी मात्रा बेहद कम रखें। आप घी का सेवन रोटी पर हल्का सा लगाकर कर सकते हैं। ज्यादा मात्रा में घी खाने से बचना चाहिए।

सब्जियां कैसे पकाना चाहिए?

डॉक्टर अंशुल ने बताया दिल को हेल्दी रखने के लिए हरी सब्जियों का सेवन बेहद असरदार साबित होता है। सब्जियों को बहुत ज्यादा पकाने से उनके विटामिन नष्ट हो सकते हैं, इसलिए आप सब्जियों का सेवन स्टीम्ड या हल्का पका कर करें। Semi cooked सब्जियां ज्यादा फायदेमंद होती हैं। हल्का सॉटे (Saute) करने से फाइबर और पोषक तत्व बेहतर बने रहते हैं।

हार्ट मरीज क्या खाएं?

डॉक्टर के अनुसार हार्ट मरीजों को सामान्य भारतीय भोजन खाना चाहिए, लेकिन कुछ बदलावों के साथ। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुल ने बताया आप दिल को हेल्दी रखने के लिए दाल, रोटी, हरी सब्जियां, सीमित तेल, कम नमक का सेवन करके खाना खाएं। नमक बंद नहीं करें लेकिन स्वाद से थोड़ा कम खाएं। प्रोसेस्ड शुगर और मीठी पैकेज्ड चीजों से परहेज करें। अगर डायबिटीज नहीं है तो सीमित मात्रा में खजूर खाएं।

कौन-कौन से नट्स खा सकते हैं?

डॉक्टर ने बताया कि सभी प्रकार के नट्स सीमित मात्रा में खाए जा सकते हैं।

गर्मियों में नट्स को भिगोकर खाना बेहतर है।

सर्दियों में सामान्य रूप से खाए जा सकता हैं।

कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए?

डॉक्टर ने हार्ट हेल्थ के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि को सबसे जरूरी बताया। उन्होंने सलाह दी कि

सुबह शरीर की स्ट्रेचिंग करें।

हल्का योग करें।

रोज वॉक करें। लगभग 10,000 कदम प्रतिदिन चलने का लक्ष्य रखें।

स्विमिंग, साइक्लिंग, रनिंग और वॉकिंग हार्ट के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज हैं।

हार्ट मरीजों को वेट ट्रेनिंग विशेषज्ञ की निगरानी में ही एक्सरसाइज करना चाहिए।

लाइफस्टाइल में इस तरह करें बदलाव

क्या करें क्या न करें रोज स्ट्रेचिंग और योग करें पूरे दिन बैठे न रहें रोज वॉक करें (करीब 10,000 कदम) शारीरिक गतिविधि की कमी साइक्लिंग, स्विमिंग, रनिंग करें धूम्रपान नहीं करें वजन नियंत्रित रखें बार-बार फास्ट फूड खाना संतुलित भारतीय भोजन लें जरूरत से ज्यादा घी, तेल और नमक नहीं खाएं

स्मोकिंग को लेकर डॉक्टर की चेतावनी

यदि व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो यह हार्ट अटैक का प्रमुख कारण हो सकता है। इसलिए धूम्रपान तुरंत बंद करना जरूरी है। धूम्रपान छोड़ने में मानसिक दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण होती है।

जिसे एक बार हार्ट अटैक आ जाए उसे दोबारा हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अंशुल कुमार जैन के इंटरव्यू और उपलब्ध मेडिकल गाइडलाइंस पर आधारित है। यह किसी चिकित्सकीय सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट डिजीज, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या है, तो अपनी डाइट, दवा या जीवनशैली में कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें। किसी भी व्यक्ति की उम्र, मेडिकल हिस्ट्री और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सलाह अलग हो सकती है।