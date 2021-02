अंडा खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके कई स्वास्थ्य फायदे होते हैं। लेकिन अगर आप रोजाना अंडे का सेवन करते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, इससे हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। अधिक अंडे के सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है और यही हृदय संबंधी गंभीर रोगों को जन्म देता है।

2016 ने अमेरिकन जर्नल ऑफ़ क्लीनिकल न्यूट्रीशन में एक शोध प्रकाशित हुआ था जिसमें यह कहा गया कि रोजाना एक अंडा खाना, हृदय रोगों से नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन कई ऐसे अध्ययन सामने आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि अंडे का संपूर्ण भाग खाना सेहत को नुक्सान पहुंचाता है। हाल ही में 5 लाख लोगों पर किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से एक अंडे का सेवन करता है तो उसमें हृदय रोगों का खतरा 7% तक बढ़ जाता है।

गौर करने लायक बात यह थी कि शोध में शामिल जिन लोगों ने अंडे का पीला हिस्सा खाया, उनमें हृदय रोगों और कैंसर का खतरा ज़्यादा था, जबकि सिर्फ सफेद भाग खाने वाले लोगों को यह खतरा बिल्कुल कम था। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि स्वस्थ जीवन के लिए अंडे का सेवन कम कर देना चाहिए। अगर रोज अंडा खा रहे हैं तो उसके सफेद वाले हिस्से को खाना ही बेहतर होगा।

The New England Journal Of Medicine में प्रकाशित एक अन्य शोध में कहा गया कि रोजाना दो उबले अंडे खाने से शरीर में Trimethylamine N- oxide (TMAO) की मात्रा बढ़ जाती है, जो हृदय रोगों और स्ट्रोक के ख़तरे को कई गुना बढ़ा देता है। अंडे के पीले हिस्से में लेसिथिन नामक फैट होता है जो TMAO को बनाता है।

कितना और कैसे खाएं अंडा- अंडा हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी भी है। इसलिए पूरी तरह से इससे दूरी बना लेना कई नुक्सान पहुंचा सकता है। इसलिए अगर आपका वजन बिल्कुल नियंत्रण में है तो आप प्रतिदिन एक अंडा खा सकते हैं। अंडे को उबालकर खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप चाहें तो अंडे को कच्चा भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोटापे की शिकायत है तो आप केवल अंडे का सफ़ेद हिस्सा ही खाएं।