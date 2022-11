Research: शराब पीने वालों में सबसे अधिक स्ट्रोक खतरा, जानिए किस उम्र के लोगों को रहना चाहिए सावधान!

How much alcohol is safe to drink? : अगर आप ज्यादा शराब पीते हैं तो आपके लिए संभल जाना बेहद जरूरी है। जानिए क्यों-

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है (Photo Source- Freepik)

पढें हेल्थ (Healthhindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram