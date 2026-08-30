एन एप्पल ए डे, कीप्स द डॉक्टर अवे” (An Apple a Day Keeps the Doctor Away) बचपन से ही हम सब यह कहावत सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई रोजाना एक सेब खाने से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं? क्या सेब में फाइबर, विटामिन सी, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं? क्या एक सेब हमारे पाचन को दुरुस्त रख सकता है और दिल की सेहत में सुधार कर सकता है… इन सब सवालों का जवाब है हां, एक सेब सचमुच इन सब बीमारियों से हमारा बचाव कर सकता है।

कार्डियोलॉजिस्ट एवं SAAOL Heart Center के संस्थापक डॉ. विमल छाजेड़ ने बताया एक सेब रोज खाकर आप अपने दिल को हेल्दी रख सकते हैं। सेब को पौष्टिक फलों में गिना जाता है और इसे संतुलित डाइट का हिस्सा माना जाता है। डॉ. विमल छाजेड़ के अनुसार, सेब में विटामिन C, फाइबर, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए उपयोगी हैं। सेब के पोषक तत्वों की मात्रा सेब की किस्म और आकार के अनुसार अलग हो सकती है। सेब को छिलके सहित खाने पर फाइबर और कुछ पौधों से मिलने वाले यौगिकों का सेवन अधिक हो सकता है, लेकिन फल को अच्छी तरह धोकर खाना जरूरी है। सेब के फायदे तभी मिलते हैं जब उसका सेवन सही तरीके से सही समय पर किया जाए। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि रोज एक सेब का सेवन करने से सेहत पर कैसा होता है असर।

दिल की सेहत के लिए उपयोगी हो सकता है सेब

सेब में मौजूद फाइबर और पौधों से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट दिल की सेहत में सुधार करने में मददगार साबित हो सकते हैं। डॉ. विमल छाजेड़ के मुताबिक सेब का सेवन हार्ट हेल्दी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। रोजाना एक सेब का सेवन, हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट आपके दिल की सेहत में सुधार कर सकती है।

पाचन को बेहतर रखता है सेब

सेब में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जिसमें पेक्टिन भी शामिल है। फाइबर आंतों के स्वास्थ्य और नियमित मल त्याग को बनाए रखने में मदद करता है। पर्याप्त फाइबर लेने से कब्ज की समस्या को मैनेज करने में मदद मिल सकती है। पाचन को दुरुस्त करने के लिए साबुत सेब, जूस की तुलना में बेहतर विकल्प हो सकता है।

वजन कंट्रोल करने में मददगार

सेब में पानी और फाइबर दोनों होते हैं, जिसकी वजह से इसे खाने के बाद पेट कुछ समय तक भरा हुआ महसूस हो सकता है। ऐसे में हाई-कैलोरी स्नैक्स की जगह पूरा सेब लेना वजन को कंट्रोल रखने में मददगार साबित होता है।

शरीर को हाइड्रेट रखने में मिलती है मदद

सेब में पानी की मात्रा अच्छी होती है, इसलिए यह रोजाना होने वाले कुल फ्लूड इनटेक में योगदान दे सकता है। इसका सेवन रोज करने से बॉडी हाइड्रेट रहती है और बॉडी में पानी की कमी पूरी होती है।

सेब को किस तरह खा सकते हैं?

सेब को सीधे फल के रूप में खाना सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा इसे फ्रूट सलाद, रायता, स्मूदी या अन्य व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे व्यंजनों में अगर ज्यादा चीनी, शहद, क्रीम या घी मिलाया जाए तो उनकी कुल कैलोरी काफी बढ़ सकती है। इसलिए सेब के पोषण लाभ पाने के लिए कम अतिरिक्त चीनी वाले विकल्प बेहतर हैं।

सेब का जूस या पूरा फल, क्या बेहतर?

आमतौर पर पूरा सेब जूस की तुलना में बेहतर विकल्प है क्योंकि इसमें फाइबर बना रहता है। जूस में फल का फाइबर कम हो सकता है और इसे आसानी से अधिक मात्रा में पी लिया जाता है। पैकेज्ड या मीठे सेब के जूस में अतिरिक्त चीनी भी हो सकती है। इसलिए रोजाना फल खाने की बात हो तो साबुत सेब को प्राथमिकता देना बेहतर है।

डायबिटीज में भी करें सेब का सेवन

डायबिटीज वाले लोग भी आमतौर पर संतुलित डाइट के हिस्से के रूप में पूरा सेब खा सकते हैं। इसमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर के तेजी से बढ़ने को कुछ हद तक धीमा करने में मदद कर सकता है। लेकिन सेब को चीनी, शहद या मीठे सिरप के साथ लेने से बचना चाहिए और कुल कार्बोहाइड्रेट सेवन का ध्यान रखना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य शैक्षणिक जानकारी और डॉक्टरी सलाह पर आधारित है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या विशेष डाइट चार्ट को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या डायटीशियन से व्यक्तिगत परामर्श अवश्य लें।