आज की नई जनरेशन नशे के नए-नए तरीके अपना रही है, पुराने स्टाइल की सिगरेट जलाकर फूंकना उन्हें आउटडेटिड लगता है इसलिए वो ई सिगरेट, हुक्का और वैप जैसे ऑप्शन से जमकर कश लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सिगरेट में मौजूद तंबाकू जितना खतरनाक है उतना ही खतरनाक ई सिगरेट, हुक्का और वैप भी है। इन नशीले उत्पादों में मौजूद आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और फ्लेवर ना सिर्फ लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि ओवर ऑल हेल्थ को भी बिगाड़ते हैं। हालांकि नई पीढ़ी के नशे के ये शौक, सिगरेट का सुरक्षित विकल्प नहीं हैं। इनमें मौजूद निकोटीन और दूसरे रसायन शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। खासतौर पर इनके एरोसोल या धुएं के लगातार संपर्क में आने से फेफड़ों और श्वसन तंत्र पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है और लंबे समय में हेल्थ जोखिम बढ़ सकते हैं।

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट और योग गुरु बाबा रामदेव ने एक वीडियो में बताया आज की नई पीढ़ी फ्लेवर्ड हुक्का और ई-सिगरेट का इस्तेमाल तेजी से कर रही है। कई लोग इन्हें सामान्य सिगरेट से कम नुकसानदायक मानते हैं, लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाले निकोटीन और दूसरे रसायन सेहत पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। बाबा रामदेव ने बताया नशीले हुक्के और ई सिगरेट का सेवन श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है और लंबे समय तक इस्तेमाल से कई गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। बाबा रामदेव ने बताया मुलेठी, हल्दी, राई, गाय का घी, काकड़ा सिंगी और देसी कपूर से तैयार हुक्का सेहत को फायदा पहुंचाता है। ये नेचुरल इंग्रीडेंट से तैयार हुक्का, सिगरेट की लत को कंट्रोल करता है और लंग्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब सवाल ये उठता है कि बाबा रामदेव के दावे में कितनी सच्चाई है, जानते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट से।

CK Birla Hospital, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में श्वसन रोग (रेस्पिरेटरी मेडिसिन) विभाग के निदेशक, डॉ. विकास मित्तल ने बताया जब भी सिगरेट, हुक्का या वेप (Vape) की बात आती है, तो ये सभी नशीले पदार्थ है इसमें कितने भी इंग्रीडेंट का इस्तेमाल किया जाए लेकिन इसका धुंआ लंग्स के लिए खतरा है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि कैसे ये नेचुरल इंग्रीडेंट से तैयार हुक्का सेहत के लिए खतरा है।

प्राकृतिक सामग्री से बना हुक्का क्या फेफड़ों के लिए सुरक्षित है?

बाबा रामदेव की ओर से मुलेठी, हल्दी, राई, घी, काकड़ासिंगी और देसी कपूर जैसी चीजों से तैयार किए गए हुक्के को लेकर दावा किया गया है कि यह सिगरेट और ई-सिगरेट का विकल्प हो सकता है। इस पर पल्मोनोलॉजिस्ट ने जनसत्ता को बताया कि किसी भी तरह के धुएं को फेफड़ों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। किसी हानिकारक चीज को दूसरे रूप में इस्तेमाल करना उसका सुरक्षित विकल्प नहीं बन जाता। प्राकृतिक चीजों का धुआं भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है

पल्मोनोलॉजिस्ट के अनुसार, यह जरूरी नहीं है कि केवल तंबाकू या निकोटीन वाला धुआं ही फेफड़ों के लिए नुकसानदायक हो। लकड़ी जलने से निकलने वाला धुआं और यहां तक कि अगरबत्ती के धुएं को लेकर भी हेल्थ रिस्क सामने आ रहे हैं। लंबे समय तक किसी भी तरह के धुएं के संपर्क में रहने से फेफड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। खासकर जिन लोगों को पहले से अस्थमा, एलर्जी या फेफड़ों से जुड़ी संवेदनशीलता है, उनके लिए धुआं अधिक परेशानी पैदा कर सकता है।

निकोटीन न होने का मतलब पूरी तरह सुरक्षित नहीं

डॉक्टर विकास मित्तल ने बताया ने बताया बेशक इस हुक्के में निकोटीन नहीं है लेकिन इसमें धुआं तो है जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। निकोटीन की मौजूदगी या गैर-मौजूदगी से अलग, धुएं का फेफड़ों पर अपना प्रभाव हो सकता है। यानी केवल यह कहना कि इसमें निकोटीन नहीं है, इसे फेफड़ों के लिए सुरक्षित साबित नहीं करता।

क्या इस धुएं से गले या जुकाम का इलाज हो सकता है?

पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास मित्तल ने बाबा रामदेव के नेचुरल हुक्के से असहमति जताते हुए कहा कि अगर किसी औषधीय सामग्री का इस्तेमाल सांस के जरिए उपचार के लिए करना है, तो उसे उचित दवा के रूप में विकसित करना चाहिए, नाकि हुक्के के ऑपशन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। हुक्के के जरिए किसी पदार्थ का धुआं लेना और उसे उपचार के तौर पर इस्तेमाल करना अलग-अलग बातें हैं।

डॉक्टर ने समझाया कि नेबुलाइजर से दवा को सांस के जरिए शरीर तक पहुंचाया जाता है, लेकिन उसे हुक्का नहीं कहा जाता। नेबुलाइजर में इस्तेमाल होने वाली दवा और उसकी प्रक्रिया चिकित्सकीय उद्देश्य से निर्धारित होती है। इसलिए किसी हुक्के को केवल इसलिए औषधीय या सुरक्षित नहीं माना जा सकता क्योंकि उसमें कुछ प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है।

अस्थमा और एलर्जी के मरीज रहें खास सावधान

पल्मोनोलॉजिस्ट के अनुसार, अस्थमा, सीओपीडी या एलर्जी जैसी सांस से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों के लिए इस तरह के धुएं से परेशानी बढ़ सकती है। धुआं सांस की नलियों में जलन पैदा कर सकता है और संवेदनशील फेफड़ों वाले लोगों में लक्षणों को ट्रिगर कर सकता है।

क्या यह सिगरेट और हुक्का छोड़ने का सही तरीका है?

सिगरेट या हुक्का छोड़ने के लिए इस तरह के हुक्के को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने के दावे पर डॉक्टर ने असहमति जताई। उनके अनुसार, किसी गलत या नुकसानदायक आदत को दूसरे धुएं के रूप में बदलना सही तरीका नहीं है। धूम्रपान छोड़ने के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और चिकित्सकीय रूप से स्वीकृत तरीकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पल्मोनोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर किसी उत्पाद से स्वास्थ्य लाभ का दावा किया जा रहा है, तो उसके लिए उचित वैज्ञानिक प्रक्रिया और नियामकीय मानकों को पूरा करना जरूरी है। किसी सामग्री के प्राकृतिक होने मात्र से उसके स्वास्थ्य लाभ या सुरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता। खासकर जब उसे जलाकर धुएं के रूप में फेफड़ों तक पहुंचाया जा रहा हो, तब अतिरिक्त सावधानी जरूरी है।

डॉक्टर की सलाह

पल्मोनोलॉजिस्ट की राय के अनुसार, प्राकृतिक सामग्री से तैयार होने वाला हुक्का भी फेफड़ों के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता। धुएं का लंबे समय तक संपर्क फेफड़ों के लिए नुकसानदायक हो सकता है और अस्थमा या एलर्जी से पीड़ित लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। सिगरेट या हुक्का छोड़ने के लिए धुएं के किसी दूसरे विकल्प की बजाय प्रमाणित चिकित्सकीय तरीकों की मदद लेना बेहतर है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विशेषज्ञ की राय पर आधारित है। किसी भी तरह के धुएं को फेफड़ों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। सिगरेट या हुक्का छोड़ने के लिए ऐसे घरेलू विकल्पों का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। यह जानकारी किसी बीमारी के इलाज या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है।