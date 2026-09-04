गर्मियों के मौसम में खान-पान को लेकर थोड़ी-सी लापरवाही भी सेहत पर भारी पड़ सकती है। ड्राई फ्रूट्स पोषक तत्वों और ऊर्जा के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में इनके सेवन को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि इसका सेवन करना चाहिए या नहीं। खजूर (Dates) और छुआरा (Dry Dates) एक ही फल से प्राप्त होते हैं, लेकिन दोनों में पानी की मात्रा अलग होती है। खजूर अपेक्षाकृत नर्म और अधिक नमी वाला होता है, जबकि छुआरा खजूर को सुखाकर तैयार किया जाता है, इसलिए इसमें पानी की मात्रा कम होती है और प्रति 100 ग्राम कैलोरी, प्राकृतिक शुगर और कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में केंद्रित हो सकते हैं।

सर गंगाराम सिटी अस्पताल, नई दिल्ली में कंसल्टेंट डाइटिशियन मुक्ता वशिष्ठ ने बताया रोजाना दो खजूर का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। रोज सुबह नाश्ते में अगर दो खजूर का सेवन किया जाए तो पाचन दुरुस्त रहता है और गट हेल्थ में सुधार होती है। आयुर्वेद और पारंपरिक खानपान की मान्यताओं में छुहारे को गर्म तासीर वाला माना जाता है और इसका सेवन अक्सर सर्दियों में किया जाता है। हालांकि आधुनिक विज्ञान में फूड्स को गर्म या ठंडी तासीर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। मेडिकल साइंस के मुताबिक गर्मी में भी छुहारे का सेवन किया जा सकता है बस इसे खाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतना जरूरी है। छुहारे का सेवन गर्मी में करने से भी बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है। हेल्थलाइन के मुताबिक छुआरा में मौजूद नेचुरल शुगर और फ्रुक्टोज बॉडी को तुरंत एनर्जी देते हैं और कमजोरी को दूर करते है। आइए जानते हैं कि खजूर और छुहारे का सेवन गर्मी में करने पर सेहत पर कैसा होता है असर।

छुआरा को गर्मी में खाने पर सेहत पर कैसा होता है असर

वेबएमडी के एडिटोरियल कंट्रीब्यूटरी मोहम्मद जुबेर, एमडी के मुताबिक छुहारा एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कई बीमारियों का जड़ से इलाज कर सकता है। गर्मियों में भी छुहारे का सेवन किया जा सकता है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना बेहतर माना जाता है। छुहारा सूखे खजूर का रूप है और इसमें प्राकृतिक शुगर जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं। इसमें फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। फाइबर पाचन को बेहतर रखने और कब्ज से राहत दिलाने में मदद कर सकता है, जबकि इसमें मौजूद खनिज हड्डियों और शरीर के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी हैं। छुहारे में पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट यौगिक भी पाए जाते हैं, हालांकि इन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम का प्रमाणित इलाज या उपाय नहीं माना जाना चाहिए।

गर्मी में छुहारे का सेवन करने का तरीका

क्योंकि छुहारे की तासीर गर्म होती है इसलिए गर्मी में इसका सेवन करने के लिए आप इसे रातभर पानी में भिगोकर रखें। पानी में भिगोने पर ये नरम और पचने में आसान हो सकता है। आमतौर पर एक-दो छुआरे सीमित मात्रा में लिए जा सकते हैं, लेकिन डायबिटीज या ब्लड शुगर की समस्या वाले लोगों को इसकी मात्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

गर्मी में खजूर का सेवन करने से सेहत पर कैसा होता है असर

डायटीशियन मुक्ता वशिष्ठ के अनुसार, खजूर में प्राकृतिक शर्करा के अलावा कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, विटामिन और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र और गट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है। खजूर आयरन समेत कई पोषक तत्वों का स्रोत है, जो शरीर के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी होते हैं। हालांकि, इसमें प्राकृतिक शर्करा और कैलोरी की मात्रा होती है, इसलिए इसे हेल्दी डाइट का हिस्सा बनाते समय इसकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है।

डायटीशियन के मुताबिक खजूर और छुहारा में खजूर का सेवन ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। खजूर खाने से मांसपेशियों की कमजोरी दूर होती है और पाचन दुरुस्त रहता है। रोजाना दो खजूर का सेवन सेहत को फायदा पहुंचाता है। डायबिटीज मरीजों की ब्लड शुगर अगर हाई है या HBA1C हाई है तो उन्हें खजूर का सेवन नहीं करना चाहिए। खजूर का सेवन भिगोकर खाने से उसकी शुगर कम नहीं हो जाती इसलिए ये सोचना कि भिगोकर खजूर खाने से शुगर कंट्रोल रहती है, मिथ है। अगर कोई इंसान शाम में खाना जल्दी खा लेता है तो वो रात में दो खजूर खा सकता है वरना सुबह के समय खजूर का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद साबित होता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता के लिए है। किसी भी डाइट या खाद्य पदार्थ को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने से पहले डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन की सलाह लें।