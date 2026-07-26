चाय भारतीयों की सबसे पसंदीदा पेय पदार्थों में से एक है। सुबह की ताजगी, दिनभर की थकान मिटाने, नींद और सुस्ती दूर करने के लिए करोड़ों लोग रोजाना चाय पीते हैं। लेकिन अक्सर कई लोगों की शिकायत होती है कि चाय पीते ही पेट में तेज गैस, भारीपन और एसिडिटी बनने लगती है। खासतौर पर खाली पेट और खाने के बाद चाय पीने से पाचन ज्यादा परेशान करता है।

आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के एक्सपर्ट डॉक्टर सलीम जैदी ने बताया खाली पेट या भोजन के ठीक बाद चाय पीने से पाचन तंत्र का संतुलन बिगड़ना एक आम समस्या बन चुका है। डॉक्टर सलीम ने बताया चाय अपने आप में नुकसानदायक नहीं है। समस्या तब होती है जब इसे गलत समय पर, जरूरत से ज्यादा या बहुत अधिक चीनी डालकर पिया जाता है। सही तरीके से बनाई गई चाय सेहत के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। डॉक्टर ने बताया चाय के साथ अगर अदरक और दालचीनी का सेवन किया जाए तो आपकी चाय आपकी दवा बन जाएगी। अदरक और दालचीनी की चाय आपके पाचन को कंट्रोल रखने और डायबिटीज को नॉर्मल करने में मदद करेगी। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि चाय का सेवन किस तरह करें कि पेट में गैस और एसिडिटी से राहत मिले।

खाली पेट चाय पीना क्यों नुकसानदायक है?

सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीने से उसमें मौजूद कैफीन पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ा सकता है। इससे पेट की अंदरूनी परत (Stomach Lining) में जलन हो सकती है, जिससे एसिडिटी, सीने में जलन और भूख कम लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर सलीम ने बताया अगर आप सुबह खाली पेट चाय पीते हैं तो सबसे पहले पानी पीने की आदत डालें, हल्का नाश्ता करने के बाद चाय का सेवन करें। इस तरह चाय का सेवन करने से आपको खाली पेट एसिडिटी होने की परेशानी कंट्रोल रहेगी।

गैस और एसिडिटी रहती है तो चाय के साथ करें अदरक का सेवन

डॉक्टर के अनुसार चाय में अदरक मिलाना पीना फायदेमंद हो सकता है। अदरक में प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। अदरक का सेवन जोड़ों के दर्द, खासकर घुटनों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। चाय में अदरक का सेवन करने से चाय पीने के बाद होने वाली एसिडिटी से राहत मिलती है। अदरक की चाय सर्दी जुकाम का इलाज करती है, मतली कंट्रोल करती है और पाचन को दुरुस्त करती है। यदि आपको पहले से एसिडिटी या गैस की समस्या रहती है, तो अदरक कम मात्रा में ही इस्तेमाल करें क्योंकि अधिक अदरक कुछ लोगों में एसिडिटी बढ़ा सकती है।

सीलोन दालचीनी डालकर पिएं चाय

डॉक्टर ने चाय में सीलोन दालचीनी मिलाकर पीने की सलाह दी है। सीलोन दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मददगार हो सकते हैं। नियमित और सीमित मात्रा में सेवन करने पर यह सामान्य दालचीनी की तुलना में अधिक सुरक्षित मानी जाती है। डॉक्टर की सलाह है कि दिन में 2–3 कप चाय पीना बेहतर है। इससे अधिक चाय पीने पर कैफीन और चीनी का सेवन बढ़ सकता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

खाना खाने के तुरंत बाद चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए?

डॉक्टर के अनुसार भोजन के तुरंत बाद चाय पीने से इसमें मौजूद टैनिन (Tannins) भोजन से मिलने वाले आयरन के अवशोषण (Absorption) को कम कर सकते हैं। लंबे समय तक ऐसा करने पर शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, जिससे थकान, कमजोरी और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। अगर आप एसिडिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप मुख्य भोजन और चाय के बीच कम से कम एक घंटे का अंतर रखें।

चाय में चीनी बढ़ाती है परेशानी

चाय का सबसे बड़ा नुकसान चाय पत्ती नहीं बल्कि उसमें डाली जाने वाली रिफाइंड चीनी है। यदि दिन में तीन कप चाय में दो-दो चम्मच चीनी डाली जाए तो शरीर में लगभग 6–7 चम्मच अतिरिक्त चीनी पहुंच जाती है। इससे वजन बढ़ने, ब्लड शुगर बढ़ने और मेटाबॉलिक समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए धीरे-धीरे चीनी कम करने या बिना चीनी की चाय पीने की आदत डालें। डॉक्टर ने बताया गुड़, रिफाइंड चीनी की तुलना में थोड़ा बेहतर विकल्प हो सकता है, लेकिन यह भी Sugar ही है। इसलिए गुड़ का भी सीमित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए और इसे पूरी तरह हेल्दी मानकर अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए।

चाय को बार-बार उबालना क्यों ठीक नहीं?

बहुत देर तक या बार-बार उबाली गई चाय में टैनिन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे चाय अधिक कड़वी हो सकती है और एसिडिटी की समस्या भी बढ़ सकती है। इसलिए चाय को केवल जरूरत भर पकाना चाहिए और ठंडी हो चुकी चाय को दोबारा गर्म करके नहीं पीना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। चाय, अदरक और दालचीनी का असर हर व्यक्ति में अलग हो सकता है। यदि आपको एसिडिटी, डायबिटीज, लिवर रोग, गर्भावस्था, या कोई अन्य गंभीर बीमारी है अथवा आप नियमित रूप से दवाएं लेते हैं, तो अपनी डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या पंजीकृत डाइटिशियन से सलाह अवश्य लें। यह जानकारी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है।