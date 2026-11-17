हेल्दी डाइट हेल्दी बॉडी का अहम पिलर है। हेल्दी डाइट का मतलब है कि शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इससे वजन को संतुलित रखने, ब्रेन हेल्थ बेहतर बनाने, किडनी, फेफड़ों और दिल को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। बॉडी के सभी अंगों को ठीक से काम करने के लिए बॉडी की एक्टिविटी बहुत जरूरी है, तनाव कंट्रोल करने के लिए नींद भी अहम रोल निभाती है। पुरुषों से लेकर महिलाओं तक के लिए अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखना, गट हेल्थ में सुधार करना बेहद जरूरी है।

कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर Dr. Shriram Nene ने इंडियन एक्सप्रेस हिन्दी को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया संतुलित डाइट, शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद, तनाव कंट्रोल और अपनों से जुड़ाव ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। सर्जन डॉ. श्रीराम नेने ने अपनी किताब 21 Days to Good Health में अच्छी सेहत के लिए पांच जरूरी पिलर बताए हैं। आइए जानते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट के बताए गए 5 पिलर कौन से हैं जो हमारी गट हेल्थ, हमारे ब्रेन और हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।

पोषण और खानपान का सही तरीका (Nutrition) है जरूरी: पोषण अच्छी सेहत का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। खानपान ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति की उम्र, शारीरिक गतिविधि, जरूरतों, हेल्थ रिस्क और जेनेटिक के अनुसार हो। हर व्यक्ति की पोषण संबंधी जरूरतें अलग होती हैं। इसलिए सभी लोगों के लिए एक जैसा डाइट प्लान सही नहीं हो सकता। पोषण की बात आते ही डाइट में सबसे पहले फाइबर और सब्जियों को शामिल करें। इसके बाद प्रोटीन और फिर कार्बोहाइड्रेट का सेवन करें। फाइबर पेट भरा हुआ महसूस करता है और प्रोटीन धीरे धीरे पचता है जबकि कार्बोहाइड्रेट जल्दी पचकर तेजी से ब्लड में शुगर का स्तर और इंसुलिन के स्तर को प्रभावित करता है। खानपान को अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों के अनुसार बदलना जरूरी है। एक्सपर्ट के मुताबिक बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का सेवन कंट्रोल करें। कुछ लोगों का शरीर दूध में मौजूद लैक्टोज को ठीक से पचा नहीं पाता। ऐसे लोग अपनी जरूरत के अनुसार सोया मिल्क, बादाम मिल्क या दूसरे विकल्प अपना सकते हैं। कुछ लोग दूध से पूरी तरह परहेज भी कर सकते हैं। खाने में पोर्शन को कंट्रोल करना भी जरूरी है। दाल, चावल, रोटी या दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी जरूरत से ज्यादा खाने पर शरीर में अतिरिक्त कैलोरी पहुंचा सकते हैं। इसलिए सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, बल्कि यह भी जरूरी है कि कितनी मात्रा में खा रहे हैं और दिनभर में कितनी शारीरिक गतिविधि करते हैं। रोजाना बॉडी की मूवमेंट भी है जरूरी: अच्छी सेहत के लिए जिम जाकर कठिन एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। बॉडी को रोजाना एक्टिव रखना भी जरूरी है। छोटी-छोटी शारीरिक गतिविधियां भी आपकी हेल्थ में सुधार ला सकती हैं। आप खाने के बाद टहलने की आदत डालें। अगर कोई व्यक्ति दिन में तीन बार खाना खाने के बाद 15-15 मिनट टहलता है, तो वह रोजाना 45 मिनट की वॉक पूरी कर सकता है। अपनी वॉक को नियमित बनाने के लिए जूते घर के दरवाजे या डाइनिंग एरिया के पास रखें। इससे खाना खाने के बाद टहलने की आदत बनाना आसान हो सकता है। रोजाना सामान्य मूवमेंट के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इससे शरीर की ताकत और दिल की कार्यक्षमता को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है। मानसिक हेल्थ और गट ब्रेन कनेक्शन भी समझना है जरूरी: एक्सपर्ट ने बताया मानसिक सेहत को दुरुस्त रखना बेहद जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी है, तो सबसे पहले उसकी सही पहचान होनी चाहिए। जरूरत के अनुसार थेरेपी या दवाओं से इलाज किया जा सकता है। एक्सपर्ट ने बताया मानसिक बीमारी को स्वीकार करने और उसका समय पर उपचार कराने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। हमारी आंत और दिमाग के बीच लगातार संकेतों का आदान-प्रदान होता है। इसे गट-ब्रेन कनेक्शन कहा जाता है। आंत सिर्फ भोजन पचाने का काम नहीं करती, बल्कि यह दिमाग को यह संकेत भी देती है कि पेट भर चुका है और अब भोजन की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट ने बताया एक दम पूरा पेट खाली करके खाने पर नहीं टूटे बल्कि खाने से पहले एक से दो गिलास पानी पिएं या फिर कुछ फल खाएं इस तरह आप ज्यादा कार्ब्स का सेवन करने से बच सकते हैं। पानी पीने की सही मात्रा और हाइड्रेशन है बेहद जरूरी: शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है। पानी की आवश्यकता हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है। यह उम्र, वजन, लंबाई, शारीरिक गतिविधि, मौसम और पसीना निकलने की मात्रा पर निर्भर करती है। रोजाना पुरुषों के लिए लगभग 3.7 लीटर पानी का सेवन जरूरी है। महिलाओं के लिए लगभग 2.7 लीटर तरल पदार्थ का सेवन जरूरी है। भोजन से पहले लगभग 500 मिलीलीटर पानी पीने से आप खाने का कम सेवन करते हैं। डॉक्टर नैने ने बताया आपके यूरिन का रंग भी आपकी बॉडी में हाइड्रेशन का संकेत देता है। पेशाब का रंग और उसकी स्थिति शरीर में पानी की मौजूदगी का संकेत देती है। बहुत ज्यादा पीला पेशाब पानी की कमी का संकेत है जबकि पानी के रंग का हल्के रंग का पेशाब बॉडी में पानी की अधिकता का संकेत है। इसके साथ ही पेशाब का हल्का पीला रंग बॉडी में पर्याप्त हाइड्रेशन का संकेत है। मांसपेशियों की मजबूती और हड्डियों की सेहत का ध्यान रखना भी है जरूरी: मांसपेशियां सिर्फ शरीर को ताकत देने का काम नहीं करतीं, बल्कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, हड्डियों को मजबूत बनाने और बढ़ती उम्र में शरीर को सक्रिय रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मांसपेशियां ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हड्डियां मजबूत होती हैं। जब हम रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो मांसपेशियों के साथ हड्डियों को भी मजबूती मिलती है। हड्डियों में मौजूद कैल्शियम का भंडार उम्र बढ़ने के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मजबूत हड्डियां फ्रैक्चर और खासकर हिप फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद हार्मोनल बदलाव होते हैं। इस दौरान हड्डियों का घनत्व कम होने और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए महिलाओं को कम उम्र से ही मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन D का स्तर भी जरूरत के अनुसार जांचना चाहिए। मजबूत मांसपेशियां शरीर का संतुलन बनाए रखने, चलने-फिरने, उठने-बैठने और रोजमर्रा के काम करने में मदद करती हैं। उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों की मजबूती बनाए रखना इसलिए भी जरूरी है, ताकि व्यक्ति लंबे समय तक आत्मनिर्भर रह सके।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी डॉ. श्रीराम नेने के विचारों और उनकी किताब 21 Days to Good Health पर आधारित है। इसे किसी भी तरह की चिकित्सकीय सलाह, जांच या इलाज का विकल्प न मानें। अपनी सेहत, खानपान या जीवनशैली में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।