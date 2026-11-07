दिवाली का त्योहार आते ही पटाखों की आवाज और उनसे निकलने वाला धुआं भी हवा में घुलने लगता है। खुशियों के इस मौके पर अस्थमा के मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले से ही दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में पटाखों से निकलने वाला धुआं सांस संबंधी परेशानियों को और गंभीर बना सकता है। यह धुआं पहले से सूजी हुई सांस की नलियों में जलन और सूजन बढ़ा सकता है। पटाखों से निकलने वाले PM2.5 और PM10 जैसे प्रदूषक कण सांस की नलियों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। दिवाली के दौरान हल्के और गंभीर, दोनों तरह के अस्थमा मरीजों को परेशानी हो सकती है। शुरुआत में गले और नाक में परेशानी महसूस हो सकती है। इसके अलावा खांसी, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना और सांस फूलना भी इसके लक्षण हो सकते हैं।

सीके बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग, नई दिल्ली के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के निदेशक डॉ. विकास मित्तल ने जनसत्ता को बताया कि दिवाली के दौरान अस्थमा के मरीजों को अपनी नियमित दवाएं और इनहेलर समय पर लेते रहना चाहिए। घर से बाहर निकलने से पहले अपने इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) जरूर जांच लें। अगर प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है, तो गैर जरूरी कामों के लिए बाहर जाने से बचें। जरूरी होने पर अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि पटाखों का धुआं कैसे अस्थमा मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अस्थमा के मरीज दिवाली पर कौन-कौन सी सावधानियां बरतें और अस्थमा अटैक के लक्षणों को कैसे पहचानें।

पटाखों के धुएं में मौजूद PM2.5 और PM10 कण हैं नुकसानदायक

डॉक्टर ने बताया कि पटाखों के धुएं में मौजूद PM10 और PM2.5 जैसे बारीक प्रदूषक कण सांस की नलियों को प्रभावित कर सकते हैं। ये दोनों ही कण श्वसन तंत्र में जलन पैदा करने वाले तत्वों की तरह काम करते हैं। इनके अलावा पटाखों से निकलने वाली दूसरी हानिकारक गैसें भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब ये प्रदूषक सांस के जरिए शरीर में पहुंचते हैं, तो अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है।

कुछ मिनटों का धुआं भी बढ़ा सकता है अस्थमा की परेशानी

डॉक्टर के अनुसार अस्थमा के मरीजों के लिए पटाखों के धुएं के संपर्क में कुछ मिनट रहना भी नुकसानदायक हो सकता है। इसकी वजह यह है कि उनकी सांस की नलियां पहले से ही संवेदनशील और सूजन से प्रभावित होती हैं। डॉक्टर ने बताया अगर किसी व्यक्ति के हाथ में पहले से चोट लगी हो और उसी जगह दोबारा चोट लग जाए, तो दर्द और नुकसान बढ़ सकता है। इसी तरह अस्थमा के मरीजों की संवेदनशील सांस की नलियों पर प्रदूषण का असर उनकी परेशानी बढ़ा सकता है।

हल्के अस्थमा के मरीजों को भी रहना चाहिए सावधान

ऐसा नहीं है कि केवल गंभीर अस्थमा के मरीजों को ही दिवाली के प्रदूषण से खतरा होता है। डॉक्टर के मुताबिक, जिन लोगों को हल्का या सामान्य अस्थमा है, उन्हें भी पटाखों के धुएं से परेशानी हो सकती है। अस्थमा की प्रवृत्ति होने के कारण उनकी सांस की नलियां प्रदूषण के प्रति संवेदनशील रहती हैं। ऐसे में धुएं के संपर्क में आने पर उनके लक्षण अचानक बढ़ सकते हैं। इसलिए जिन मरीजों का अस्थमा गंभीर नहीं है, उन्हें भी दिवाली पर सावधानी बरतनी चाहिए।

अस्थमा कंट्रोल में है तो हो सकता है कम खतरा

डॉक्टर विकास मित्तल ने बताया कि जिन मरीजों का अस्थमा दवाओं से अच्छी तरह नियंत्रित है और जो नियमित रूप से अपनी दवाएं और इनहेलर लेते हैं, उन्हें प्रदूषण के संपर्क में आने पर अपेक्षाकृत कम परेशानी हो सकती है। जिन मरीजों का अस्थमा नियंत्रित नहीं है या जो नियमित रूप से दवाएं नहीं लेते, उनमें लक्षण बिगड़ने की आशंका ज्यादा हो सकती है। डॉक्टर ने बताया जिन लोगों का अस्थमा कंट्रोल में है, उन्हें प्रदूषण से कोई खतरा नहीं है। दोनों तरह के मरीजों को सावधान रहने की जरूरत है।

अस्थमा अटैक आने से पहले दिख सकते हैं ये शुरुआती लक्षण

डॉक्टर के मुताबिक, अस्थमा अटैक आने से पहले कुछ मरीजों को गले और नाक से जुड़े लक्षण महसूस हो सकते हैं। गले में परेशानी, नाक में लक्षण या एलर्जी जैसी शिकायतें शुरुआती संकेत हो सकती हैं। इसके बाद जब समस्या छाती तक पहुंचती है, तो सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज , लगातार खांसी, सांस फूलना और छाती में घरघराहट जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब मरीज को पहले से अस्थमा की समस्या हो।

अस्थमा अटैक आने पर क्या करें?

डॉक्टर द्वारा बताई गई इमरजेंसी दवाएं रखें पास। अगर किसी अस्थमा मरीज को अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगे, तो उसे डॉक्टर द्वारा पहले से बताई गई इमरजेंसी दवाओं और रिलीवर इनहेलर का इस्तेमाल निर्धारित निर्देशों के अनुसार करना चाहिए। कई डॉक्टर अपने मरीजों को पहले से बताते हैं कि अस्थमा अटैक जैसी स्थिति में कौन-सी दवा और कितनी मात्रा में लेनी है। मरीजों को अपने डॉक्टर की बताई योजना का पालन करना चाहिए। अपनी मर्जी से नई दवा या अतिरिक्त खुराक नहीं लेनी चाहिए।

दिवाली पर अस्थमा के मरीज कैसे करें बचाव?

अपनी नियमित दवाएं और इनहेलर लेना न छोड़ें

डॉक्टर की सबसे पहली सलाह है कि अस्थमा के मरीज अपनी नियमित दवाएं समय पर लेते रहें। अगर डॉक्टर ने इनहेलर दिया है, तो उसे बिना सलाह के बंद नहीं करना चाहिए। कई बार मरीज लंबे समय तक दवा लेना छोड़ देते हैं। ऐसे में दोबारा दवा या इनहेलर शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अपनी मर्जी से दवा बंद करना या उसकी खुराक बदलना परेशानी बढ़ा सकता है।

बाहर निकलने से पहले AQI जरूर चेक करें

दिवाली के दौरान अस्थमा के मरीजों को घर से बाहर निकलने से पहले अपने इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) जरूर देखना चाहिए। अगर हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है, तो गैर जरूरी कामों के लिए बाहर जाने से बचना चाहिए। अगर किसी जरूरी काम से बाहर निकलना पड़े, तो प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क पहनना चाहिए।

N95 मास्क पहनकर ही निकलें बाहर। डॉक्टर के अनुसार, अगर प्रदूषण के दौरान बाहर जाना जरूरी है, तो अस्थमा के मरीजों को अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क पहनना चाहिए। मास्क का चेहरे पर ठीक से फिट होना जरूरी है, ताकि प्रदूषण के बारीक कणों के संपर्क को कम किया जा सके। हालांकि, मास्क प्रदूषण से पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, इसलिए बाहर रहने का समय भी सीमित रखना चाहिए।

घर में एयर प्यूरीफायर का कर सकते हैं इस्तेमाल

डॉक्टर ने बुजुर्गों, गंभीर अस्थमा के मरीजों और उन लोगों को एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करने की सलाह दी, जो ज्यादातर समय घर के अंदर रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आवाजाही सीमित है और वह ज्यादातर समय एक ही कमरे में रहता है, तो उस कमरे में एयर प्यूरीफायर लगाने से घर के अंदर मौजूद प्रदूषक कणों को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, जो लोग ज्यादातर समय बाहर रहते हैं, उनके लिए एयर प्यूरीफायर का लाभ सीमित हो सकता है।

खानपान, नींद और हाइड्रेशन का रखें ध्यान

अस्थमा मरीजों के लिए पर्याप्त पानी पीना, संतुलित खानपान का सेवन करना और पूरी नींद लेना जरूरी है। इसके अलावा शरीर को सक्रिय रखना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत या थकान से बचना चाहिए। तनाव कम रखने की कोशिश भी करनी चाहिए।

परेशानी बढ़ने पर अस्पताल जाने में न करें देरी। डॉक्टर के मुताबिक, अगर निर्धारित इमरजेंसी दवा या इनहेलर लेने के बाद भी सांस लेने में परेशानी बनी रहती है, तो देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर पहले की तुलना में सांस ज्यादा फूलने लगी है या मरीज की हालत बिगड़ रही है, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, बोलने में कठिनाई या होंठ नीले पड़ने जैसी स्थिति में तुरंत इमरजेंसी चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।

ऑक्सीजन लेवल पर भी रखें नजर

जिन मरीजों को पहले से ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है या जो घर पर कभी-कभी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपने ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन का स्तर सामान्य से कम होने लगे या सांस फूलने की समस्या बढ़ने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसी स्थिति में घर पर खुद से इलाज करने या इंतजार करने के बजाय समय पर अस्पताल पहुंचना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी डॉक्टर से बातचीत और उपलब्ध चिकित्सा सलाह पर आधारित है। अस्थमा के मरीज अपनी दवाएं और इनहेलर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस्तेमाल करें। किसी भी तरह की परेशानी या सांस लेने में तकलीफ बढ़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह लेख चिकित्सकीय परामर्श का विकल्प नहीं है।