Diet To Be Fit and Healthy : उम्र बढ़ने के साथ-साथ शरीर बीमारियों से घिरने लगता है। खास तौर पर अगर एक्सरसाइज और योग नहीं किया जाए तो धीरे-धीरे शरीर के ज्यादातार अंग शिथिल पड़ जाते हैं। कई लोग उम्र बढ़ने के साथ अपने खाने पर नियंत्रण नहीं करते हैं और न ही कोई स्पेशल डाइट फॉलो करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि स्वस्थ रहने के लिए अपनी डाइट में कुछ फूड आइटम्स को शामिल करना बहुत जरूरी है।

हमारे शरीर के लिए रामबाण है पानी- कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं लेकिन यह सच है कि हमारे शरीर के लिए पानी बहुत लाभदायक है। जो लोग कम पानी पीते हैं उनके शरीर में वेस्ट मेटेरियल समाया रहता है जिससे कई बीमारियां पैदा होती हैं। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि अपनी रोजाना डाइट में ज्यादा से ज्यादा पानी शामिल किया जाए। इससे हमारी शरीर का वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकल जाता है।

बादाम से होता है दिमाग का विकास- जब हम शरीर की बात करते हैं तो उसके एक अहम हिस्से यानी दिमाग को नहीं भूला जा सकता है। माना जाता है कि बादाम खाने से दिमाग का विकास होता है। साथ ही यह हमारे शरीर को भी तंदुरुस्त बनाता है। इसलिए हर किसी को अपनी डाइट में बादाम जरूर शामिल करने चाहिए।

अमृत समान है सेब- अंग्रेजी की यह कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी ‘एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे’ (An Apple a day keeps the Doctor away) आपको बता दीजिए कहावत बिल्कुल सच है। अपनी डाइट में रोज एक सेब को शामिल करने से आप तंदरुस्त शरीर पा सकते हैं।

फायदेमंद हैं हरी पत्तेदार सब्जियां- हमारे शरीर के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत फायदेमंद होती हैं। इन सब्जियों को खाने से शरीर में आयरन, जिंक और फाइबर जाता है जिससे हमारे शरीर का सारा वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकल जाता है और शरीर में खून की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसलिए हर किसी को अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए।

गुणों का खजाना है हल्दी- आयुर्वेद में हल्दी के कई फायदे बताए गए हैं। माना जाता है कि हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसके रोजाना सेवन से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। साथ ही इससे शरीर के अंदरूनी घाव भी भरते हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इससे डायबिटीज भी कंट्रोल रहती है।

