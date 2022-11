Best and Worst Foods for Diabetes : मधुमेह यानि डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है जिसे नियंत्रित तो किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। डॉक्टरों के अनुसार डायबिटीज को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन, कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इसके खतरे से बचा जा सकता है। आपकी स्वस्थ जीवनशैली ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित कर सकती है। शरीर को सक्रिय रखने के लिए स्वस्थ आहार और व्यायाम आवश्यक है।

मधुमेह के रोगियों को भी फल खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि फल शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे भी हैं जिनसे डायबिटीज के मरीजों को बचना चाहिए क्योंकि ये रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा सकते हैं (Diabetic patients should not eat these fruits)। आइए जानें कि मधुमेह रोगियों को किन फलों से बचना चाहिए-

अनानास का सेवन

अनानास में चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है इसलिए इसके सेवन से बचना चाहिए। इसके अधिक सेवन से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है और ऐसे में शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। अगर आप अनानास (Diet Tips for Diabetes) खाना पसंद करते हैं तो उस स्थिति में फल को कम मात्रा में ही खाएं, जूस न निकालें; क्‍योंकि जूस में मौजूद ग्‍लूकोज शरीर में जाकर और ज्‍यादा नुकसान पहुंचा सकता है।

अंगूर का सेवन

बहुत से लोग अंगूर खाना पसंद करते हैं, लेकिन मधुमेह के रोगियों को इससे बचना चाहिए। दरअसल, अंगूर में शुगर की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है।

आम का सेवन

आम में शुगर की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगर मधुमेह रोगी अधिक मात्रा में आम खाते हैं, तो उन्हें हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा हो सकता है।

चीकू का सेवन

चीकू में शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है। इसके सेवन से ब्लड शुगर अचानक से बढ़ सकता है, जो मधुमेह के रोगियों के लिए और अधिक परेशानी का कारण बन सकता है। चीकू में कैलोरी अधिक होती है, जो शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों को चीकू फल या इसके जूस का सेवन करने से बचना चाहिए।

मधुमेह रोगियों के लिए डाइट

मधुमेह के रोगियों को अपनी डाइट में ऐसी कोई भी चीज शामिल नहीं करनी चाहिए, जिससे शुगर लेवल बढ़ सकता हो। उच्च कैलोरी वाले भोजन जैसे चावल, आलू से परहेज करें। शरीर में मधुमेह की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए अनुशासित दिनचर्या बनाए रखें। समय पर भोजन करें। लंबे समय तक भूखे न रहें, इससे मधुमेह रोगियों में चक्कर आना या बेहोशी के लक्षण हो सकते हैं। सुबह नियमित रूप से टहलने जाएं। इससे शरीर में हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। तनाव भी मधुमेह को अनियंत्रित कर सकता है इसलिए तनाव से बचें।