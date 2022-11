Diabetes Cure: डायबिटीज के मरीज सुबह के नाश्ते में नहीं करें ये गलतियां वरना दिन भर ब्लड शुगर रहेगा हाई, जानिए

Breakfast mistakes: डायबिटीज के मरीज नाश्ते में fiber वाले फूड्स को शामिल करें ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगी।

don't Skip breakfast: डायबिटीज के मरीजों की फॉस्टिंग शुगर ज्यादा रहती है ऐसे में नाश्ते में कम वसा वाले फूड्स को शामिल करें। Photo-freepik

पढें हेल्थ (Healthhindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram