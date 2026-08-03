डायबिटीज के मरीजों को अक्सर अपने खान-पान को लेकर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं में से एक बड़ा सवाल यह है कि क्या डायबिटीज में देसी घी खाना सुरक्षित है? कई लोगों का मानना है कि घी में फैट अधिक होने के कारण इसका सेवन करने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है या वजन तेजी से बढ़ने लगता है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। मेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और डायबिटीज विशेषज्ञ डॉ. मनीष गच के अनुसार, डायबिटीज के मरीज देसी घी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए। घी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, इसलिए यह सीधे तौर पर ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता। हालांकि इसमें कैलोरी और सैचुरेटेड फैट अधिक मात्रा में होता है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा घी खाने से वजन बढ़ सकता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने और ब्लड शुगर कंट्रोल पर नकारात्मक असर पड़ने का खतरा रहता है।

डॉ. गच बताते हैं कि यदि घी को संतुलित और पौष्टिक आहार का हिस्सा बनाकर सीमित मात्रा में खाया जाए, तो यह शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ फैट में घुलनशील विटामिन A, विटामिन D,विटामिन E और विटामिन K के अवशोषण में भी मदद कर सकता है। हालांकि, यह तभी लाभकारी है जब व्यक्ति की कुल कैलोरी, वजन और कोलेस्ट्रॉल का स्तर कंट्रोल में हो। डॉक्टर ने बताया डायबिटीज मरीज घी को किसी चमत्कारी फूड की तरह नहीं मानें। ब्लड शुगर नॉर्मल रखने के लिए संतुलित आहार का सेवन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त फाइबर का सेवन, समय पर दवाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी है। अगर मरीज को दिल के रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापे की समस्या है, तो घी की मात्रा तय करने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लें।

डॉक्टर ने बताएं देसी घी खाने के 4 नियम

डॉ. मनीष गच के अनुसार अगर डायबिटीज मरीज देसी घी का सेवन करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें।

घी की मात्रा सीमित रखें

डॉ. मनीष गच के अनुसार एक दिन में 1 से 2 चम्मच से अधिक देसी घी का सेवन न करें। जरूरत से ज्यादा घी खाने से कैलोरी और सैचुरेटेड फैट की मात्रा बढ़ सकती है।देसी घी में कार्बोहाइड्रेट शून्य होता है, इसलिए इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) लगभग 0 माना जाता है। सीमित मात्रा में यानी 1-2 चम्मच खाना पकाने या रोटी पर लगाकर खाने से यह कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा कर देता है, जिससे भोजन के बाद ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता । Journal of Food Composition and Analysis के अध्ययनों के अनुसार, अत्यधिक फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस और वजन बढ़ा सकता है। इसलिए 1-2 चम्मच लगभग 5–10 ग्राम की सीमा एकदम सही है।

गाय के घी का करें सेवन

अगर विकल्प हो तो डायबिटीज मरीज भैंस के घी की बजाय गाय का घी चुनें। विशेषज्ञ के अनुसार, यह बेहतर विकल्प माना जाता है। International Journal of Novel Research and Development (2022) में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, गाय के घी में PUFAs (पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड) और CLA (कंजुगेटेड लिनोलेनिक एसिड) भैंस के घी की तुलना में अधिक होता हैं। यह फैटी एसिड प्रोफाइल शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने और ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में मदद करता है। गाय के घी में शॉट-चेन फैटी एसिड (जैसे ब्यूट्रिक एसिड) अधिक होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं और डायबिटीज के मरीजों के दिल की सेहत को दुरुस्त करता है।

घर का बना घी बेहतर

घर पर तैयार किया गया देसी घी अधिक भरोसेमंद माना जाता है। बाजार में मिलने वाले कुछ घी की गुणवत्ता और शुद्धता पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। बाजार में मिलने वाले कई प्रोसेस्ड या मिलावटी घी में हाइड्रोजनेटेड ऑयल यानी वनस्पति घी/ट्रांस-फैट मिलाया जाता है। World Health Organization (WHO) और भारतीय पोषण वैज्ञानिकों (ICMR) की रिसर्च बताती है कि ट्रांस फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस को सीधे बढ़ाता है और दिल की बीमारियों के जोखिम को 3 गुना कर देता है। घर के बने देसी घी में पोषक तत्व और एंटी-ऑक्सीडेंट्स सुरक्षित रहते हैं, जबकि बाजार के मिलावटी घी में स्टेरॉयड या केमिकल्स की आशंका रहती है

घी में मौजूद पोषक तत्व

विशेषज्ञ के मुताबिक, लगभग 15 ग्राम देसी घी से करीब 130 कैलोरी मिलती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और सोडियम नहीं होता। साथ ही इसमें कुछ मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी पाए जाते हैं, जो सीमित मात्रा में सेवन करने पर शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता हैं।

क्या केवल घी खाने से डायबिटीज कंट्रोल होगी?

विशेषज्ञ स्पष्ट करते हैं कि देसी घी कोई इलाज नहीं है। डायबिटीज को कंट्रोल रखने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वजन कंट्रोल करना और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं का पालन करना सबसे जरूरी है। यदि घी का सेवन करना हो तो उसे संतुलित डाइट का हिस्सा बनाकर और सीमित मात्रा में ही लें। घी में सैचुरेटेड फैट भी पर्याप्त मात्रा में होता है। इसलिए डायबिटीज या हृदय रोग के मरीजों को अपनी हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह पर ही इसका सेवन करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख वीडियो में दी गई विशेषज्ञ की जानकारी पर आधारित है। इसे चिकित्सीय सलाह का विकल्प न मानें। यदि आपको डायबिटीज, हृदय रोग या अन्य कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो अपनी डाइट में बदलाव करने से पहले डॉक्टर या पंजीकृत डाइटिशियन से सलाह अवश्य लें।