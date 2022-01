Diabetes: ब्लड शुगर कंट्रोल करने में काम आ सकता है हींग, जानिए अन्य फायदे

डायबिटीज के मरीजों के लिए हींग किसी रामबाण से कम नहीं है। हींग का इस्तेमाल व्यापक रूप से खाना पकाने से लेकर दाल फ्राई आदि जैसी चीजों में किया जाता है।

वर्तमान समय में अव्यवस्थित जीवनशैली और अनावश्यक खानपान के कारण लोग मधुमेह जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। डायबिटीज को ‘धीमा जहर’ भी कहा जाता है। इंडियन डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार, भारत में लगभग 7 करोड़ लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। मधुमेह के मरीजों को अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना बेहद ही आवश्यक होता है। दरअसल खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से धुंधलापन, अधिक थकान, चिड़चिड़ापन समेत कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। स्वास्थय विशेषज्ञों के अनुसार डायबिटीज के रोगियों को कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजों का सेवन करने की सलाह देते हैं।

स्वस्थ और हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट के होना बहुत जरुरी है ऐसे में घर में मौजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें डाइट में शामिल करना कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जैसे- हींग (Asafoetida uses in hindi)। दरअसल हींग में एंटी-वायरल, एंटी-बैक्टीरियल, कार्मेटिव, एंटी-इंफ्लेमेट्री, सिडेटिव और क्यूरेटिव इफेक्ट होता है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। ब्लड प्रेशर से लेकर डायबिटीज तक, कई बीमारियों के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। आइए जानते हैं इसके फायदे-

ब्लड शुगर को करे कंट्रोल: हींग में एंटी-डायबिटीक इफेक्ट होता है जो डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। दरअसल हींग (Asafoetida may use in diabetes) इंसुलिन को छिपाने के लिए अग्नाशय की कोशिकाओं को उत्तेजित करता है जिससे कि ब्लड शुगर लेवल कम होता है। हिंग पैनक्रियाटिक सेल्स को अधिक इंसुलिन सिक्रिट करने के लिए स्टीम्यूलेट करता है जो बदले में आपके ब्लड शुगर के स्तर को कम करता है।

पाचन क्रिया को सुधारे: अपच और पेट की अन्य समस्याओं में हींग का उपयोग तो बहुत पहले से किया जा रहा है। नानी और दादी के नुस्खों में हींग का स्थान सबसे ऊपर होता है। हींग (Asafoetida uses in Blood Sugar) में पाया जाने वाले तत्व एंटी-इनफ्लेमटरी और एंटी ऑक्सिडेंट्स तत्व ख़राब-पेट, एसिडिटी, पेट के कीड़े, इरीटेबल बोवेल सिंड्रोम आदि समस्याओं में राहत पहुंचाते हैं। इसके अलावा हींग गैस, पेट फूलना, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS) और पेट के कीड़े सहित पेट की अन्य समस्याओं के लिए एक पुरानी दवा है।

ब्लड प्रेशर करे कंट्रोल: हींग में कार्मेटिव इफेक्ट पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक होता है। इसके अलावा हींग में कूमेरिन नामक तत्व पाया जाता है जो ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में सहायक है, जिससे थक्कों के गठन को रोका जा सकता है। बता दें कि हींग को नेचुरल ब्लड थीनर के रूप में भी जाना जाता है।