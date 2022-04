Blood Sugar: डायबिटीज के मरीज खा सकते हैं ये 5 फल, नहीं बढ़ता है ब्लड शुगर; देखें- लिस्ट

डायबिटीज के मरीज खानपान को लेकर तमाम तरह के कंफ्यूजन में रहते हैं। चिंता सताती रहती है कि कहीं कुछ ऐसा-वैसा न खा लें जिससे ब्लड शुगर बढ़ जाए। तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका मानना है कि डायबिटीज के मरीजों को फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट के साथ-साथ फ्रूक्टोस होता है जिससे शुगर का लेवल बढ़ सकता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा नहीं है कि डायबिटीज के मरीजों को फलों से पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए। फल में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी हैं। डायबिटीज एक्सपर्ट डॉ. वी मोहन कहते हैं कि फलों में एंटी-ऑक्सिडेंट समेत कई पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं।

फलों में फ्रूक्टोस पाया जाता है, जो एक तरह का शुगर है। शरीर में जाने के बाद ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिये डायबिटीज के मरीजों को यह ध्यान रखना बेहज जरूरी है कि वे कौन-कौन से फल खा सकते हैं और कितनी मात्रा में।

कितनी मात्रा में फल खा सकते हैं? (How Much Fruits Can Diabetics Patient Eat): डॉ. वी मोहन कहते हैं शुगर के मरीज कोई भी एक या दो फल ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वे कहते हैं कि भूलकर भी किसी फल का जूस न निकालें बल्कि फल को काटकर ही खाएं, क्योंकि जूस निकालने की प्रक्रिया शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, जो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है।

शुगर के मरीज कौन-कौन से फल खा सकते हैं? (Which Fruit is Best for Sugar)

डॉ. वी मोहन के मुताबिक कई फलों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, जो शुगर बढ़ा सकते हैं। इसी तरह कई फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है (Low Sugar Fruits for Diabetics) और शुगर के मरीज इन्हें ले सकते हैं। देखें लिस्ट (Fruit List For Diabetic Patient)…

ये फल नहीं बढ़ाते हैं ब्लड शुगर: (What Fruits don’t Raise Blood Sugar)

अमरूद

सेब

तरबूज

अनानास (सीमित मात्रा में)

संतरा

किवी

ब्लूबेरी-स्ट्राबेरी

फ्रूट जूस से बना लें दूरी (is Fruit Juice Bad for Diabetes): डायबिटीज के मरीजों को पैकेज्ड फ्रूट जूस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक तो इसमें शुगर की मात्रा बेहद ज्यादा होती। दूसरा- कई तरह की और सामग्री होती है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है। फ्रूट जूस के मुकाबले साबूत फल सबसे बेहतर विकल्प है।