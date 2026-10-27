डायबिटीज मरीजों के लिए खाने के बाद अचानक ब्लड शुगर (Glucose Spike) बढ़ना एक बड़ी चुनौती होती है। हालांकि, सही खान-पान और हरी सब्जियों को डाइट में शामिल करके इस समस्या को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। हालिया न्यूट्रिशन रिसर्च और विशेषज्ञों के अनुसार फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कुछ खास पत्तेदार साग कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा कर देते हैं, जिससे भोजन के बाद शुगर तेजी से नहीं बढ़ती। हरी पत्तेदार सब्जियों में मौजूद हाई फाइबर, लो-ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मैग्नीशियम और बायोएक्टिव कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा करते हैं, जिससे खाने के बाद ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से ब्लड में शुगर का स्तर खाने के बाद भी कंट्रोल रहता है।

सरसों का साग खाएं शुगर कंट्रोल रहेगी

सरसों का साग सर्दी में पाई जाने वाली हरी पत्तेदार सब्जी है जिसमें विटामिन,खनिज और फाइबर भरपूर होता है। ये साग कई बी विटामिनों का भी एक बेहतरीन स्रोत है,जिनमें बी1,बी3 और बी6 विटामिन मौजूद होता है। द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन (AJCN) की रिसर्च के मुताबिक बी-विटामिन कॉम्प्लेक्स (B1, B3, B6) और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं। सरसों के साग का ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है। इसमें मौजूद बी-विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं, जिससे इंसुलिन का उत्पादन सुचारू रहता है। डायबिटीज के मरीज सरसों के साग का सेवन करें खाने के बाद भी ब्लड शुगर स्पाइक करने का खतरा नहीं रहेगा।

पालक का करें सेवन

पालक एक ऐसी सब्जी है जो 12 महीने मिलने वाली है। पालक में आयरन,फोलेट, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मौजूद होता है जो सेहत को फायदा पहुंचाता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (BMJ) में प्रकाशित एक बड़े अध्ययन के अनुसार, रोज़ाना पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जी का सेवन करने से टाइप-2 डायबिटीज का जोखिम 14% तक कम हो जाता है। पालक में मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है। रिसर्च के मुताबिक मैग्नीशियम शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। इसके अलावा, पालक में अल्फा-लिपोइक एसिड नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो डायबिटीज से होने वाले नसों के नुकसान को रोकता है। डायबिटीज मरीज इस सब्जी का सेवन सूप, करी, सब्ज़ी और परांठे बनाकर कर सकते हैं।

चौलाई का करें सेवन

चौलाई को लाल साग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक पौष्टिक साग है जिसमें विटामिन,खनिज और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते है। डायबिटीज मरीज चौलाई का साग खाएं ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार, चौलाई में खास प्रकार के बायोएक्टिव पेप्टाइड्स और फ्लेवोनोइड्स होते हैं। यह तत्व आंतों में अल्फा-ग्लूकोसिडेस नामक एंजाइम की गतिविधि को धीमा कर देते हैं। यह एंजाइम ब्लड में शुगर का स्तर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इस साग का सेवन सब्जी,स्टार फ्राई और परांठे के रूप में किया जा सकता है।

बथुआ खाएं ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगी

बथुआ सर्दी में पाया जाने वाला साग है जिसका सेवन डायबिटीज मरीज करें तो ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। इसमें मौजूद पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें डाइटरी फाइबर, विटामिन, विटामिन ए और कैल्शियम जैसे खनिज भरपूर होते हैं जो बॉडी को हेल्दी रखते हैं। फाइबर से भरपूर बथुआ का सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की रिसर्च के मुताबिक बथुआ के हाइपोग्लाइसेमिक गुण ब्लड शुगर नॉर्मल रखने में मदद करते हैं। बथुआ में डाइटरी फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। फाइबर पेट में जाकर भोजन के पचने की गति को धीमा करता है, जिससे आंतें ग्लूकोज को धीरे-धीरे अवशोषित करती हैं और ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है। यह किसी भी तरह से योग्य डॉक्टर या मेडिकल विशेषज्ञ की सलाह, निदान या इलाज का विकल्प नहीं है। अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या डायटीशियन से परामर्श लें।