बीते कुछ सालों में दुनियाभर में डायबिटीज एक खतरनाक बीमारी बनकर उभरी है। बात अगर हमारे देश भारत की करें, तो प्रमुख मेडिकल जर्नल द लांसेट में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक, साल 2050 तक डायबिटीज के मामले 130 करोड़ के आसपास पहुंच सकते हैं। यानी अगले तीन दशक में दुनियाभर में डायबिटीज से पीड़ितों की संख्या आज के मुकाबले दो गुनी और भारत की मौजूदा आबादी के लगभग बराबर हो जाएगी। ये स्टडी 1990 से लेकर 2021 के बीच की अवधि में डायबिटीज के कारण हुई मृत्यु और विकलांगता पर आधारित है। साथ ही इसमें 204 देशों के 27 हजार से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया था। जाहिर है कि ये आंकड़े डरा देने वाले हैं। जबकि, अधिक चिंता की बात यह है कि इस बीमारी का कोई सही इलाज भी नहीं मिल पाया है।

डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसॉर्डर है, जो शरीर को धीरे-धीरे खोखला कर देता है। इससे पीड़ित लोगों के शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने लगता है, जिसे टाइप 2 डायबिटीज भी कहा जाता है। वहीं, जैसा की ऊपर जिक्र किया गया है, इस गंभीर बीमारी का फिलहाल कोई इलाज नहीं है, ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स लाइफस्टाइल में हेल्दी बदलाव और खानपान में कुछ खास चीजों को शामिल कर इस गंभीर बीमारी पर कंट्रोल पाने की सलाह देते हैं। वहीं, अगर आप भी डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो इस लेख में हम आपको एक ऐसी ही खास चीज के बारे में बता रहे हैं, जिसका सेवन मधुमेह को कंट्रोल करने में बेहद असरदार साबित हो सकता है।

डायबिटीज का रामबाण इलाज साबित हो सकते हैं अलसी के बीज

एनसीबीआई यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इनफार्मेशन की एक रिपोर्ट मुताबिक, अलसी के बीजों में घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही प्रकार का फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हाई फाइबर होने के चलते ये बीज कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब यह है कि इनके सेवन से किसी व्यक्ति में ब्लड शुगर बढ़ने का कोई जोखिम नहीं है। इसके अलावा फाइबर रिच फूड होने के कारण इन्हें पचने में भी अधिक समय लगता है, ऐसे में ये चीनी के अवशोषण को कम कर, बल्ड में शुगर की मात्रा को बढ़ने नहीं देते हैं।

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एनआईएच द्वारा किए गए एक अध्ययन में भी पाया गया है कि हर दिन 10 ग्राम अलसी के बीज से बना पाउडर का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल को 20% तक कम करने में मदद मिल सकती है। इस अध्ययन में जिन लोगों ने खाने के साथ रोजाना 5 ग्राम अलसी का सेवन किया, उनमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज में 12 की कमी देखी गई थी। ऐसे में ये बीज डायबिटीज का रामबाण इलाज साबित हो सकते हैं।

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कैसे करें सेवन?

  • 10 ग्राम अलसी के बीज को रात भर पानी में भिगोने के लिए रख दें। सुबह के समय पानी छानकर बीजों को पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर, काली मिर्च, नमक से तैयार सलाद में मिक्स कर खाएं।
  • इसके अलावा आप चाहें तो इन बीजों को बिना तेल में धीमी-धीमी आंच पर ऐसे हीं भून लें और फिर इन्हें बारीक पीसकर काली मिर्च पाउडर, काले नमक के साथ दही में मिलाकर खाएं।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए डॉक्टर से जरूर परामर्श करें।