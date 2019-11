Diabetes Diet Chart, Cause, Foods to eat, Foods to avoid, Symptoms, Treatment: डायबिटीज एक बेहद आम समस्या हो गई है। किसी भी उम्र के लोग इसके शिकार हो सकते हैं। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डीजिज है जो उच्च रक्त शर्करा का कारण बनता है। हार्मोन इंसुलिन रक्त में शर्करा को आपकी कोशिकाओं में स्थानांतरित करता है जिसे ऊर्जा के लिए संग्रहीत या उपयोग किया जाता है। डायबिटीज के साथ, आपका शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है या वह प्रभावी रूप से इंसुलिन का उपयोग नहीं करता है। डायबिटीज से अनियंत्रित उच्च रक्त शर्करा आपकी नसों, आंखों, गुर्दे और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है।

बेंगलुरु: डायबिटीज के साथ रहने वाले हर दो भारतीयों (47%) में से एक अपनी स्थिति से अनजान है, और लगभग एक चौथाई (24%) इसे नियंत्रण में लाने का प्रबंधन कर रहे हैं। मई 2019 में एक अध्ययन में पाया गया है जिसमें कम घरेलू स्तर और कम शिक्षा के स्तर वाले ग्रामीण पुरुषों में अन्य समूहों की तुलना में अधिक समस्या पाई गई थी। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज महासंघ के डायबिटीज एटलस के अनुसार, भारत में 72.9 मिलियन डायबिटीज रोगी थे जो चीन (114.3 मिलियन) के बाद दूसरे स्थान पर थे। यह इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा अनुमान के अनुरूप है कि भारत में 2045 तक डायबिटीज के साथ 134.3 मिलियन लोग जीवित रहेंगे।

डायबिटीज से बचने के लिए लोग कई तरह के फूड्स और ड्रिंक्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं। साथ ही जिन लोगों को पहले से ही यह समस्या हुई होती है, वो कई फूड्स और ड्रिंक्स को डाइट में शामिल करने से पहले सोचते हैं। आइए जानते हैं कुछ बातें-