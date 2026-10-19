रेणु को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वह दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलती थीं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहती थीं। लेकिन धीरे-धीरे उनकी रुचि कम होने लगी। उन्होंने पेंटिंग करना छोड़ दिया और लोगों से भी दूरी बनाने लगीं। बाहर से उनकी जिंदगी सामान्य दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद से कटी हुई महसूस करने लगी थीं। हर दिन के काम करना भी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था।

फरीदाबाद की रहने वाली 32 वर्षीय गृहिणी रेणु बताती हैं कि उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्यों होने लगा। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें रोजमर्रा के काम करते देखते थे, लेकिन उन कामों को पूरा करने में उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, यह कोई नहीं समझ पाता था।

उन्हें ऐसा लगता था, जैसे वह अपने ही जीवन को दूर से देख रही हों। दिल्ली स्थित एम्स (AIIMS) के साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक डॉ. राजेश सागर के मुताबिक, डिप्रेशन में कुछ लोगों को इस तरह खुद से और आसपास की दुनिया से कटा हुआ महसूस हो सकता है। डिप्रेशन का मतलब सिर्फ उदास रहना नहीं है। कई बार इसके संकेत व्यक्ति की आदतों, व्यवहार और पसंद में आए बदलावों से भी मिलते हैं।

डिप्रेशन में सिर्फ उदासी नहीं, इन संकेतों पर भी दें ध्यान

अक्सर लोग मानते हैं कि डिप्रेशन होने पर व्यक्ति हमेशा उदास रहता है या रोता रहता है। हालांकि, इसके लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों की किसी काम में रुचि कम होने लगती है तो कुछ दोस्तों और परिवार से दूरी बनाने लगते हैं। रोजमर्रा के सामान्य काम भी उन्हें बहुत थकाने वाले लग सकते हैं।

रेणु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें यह याद नहीं कि उनकी परेशानी कब शुरू हुई। कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे उनके मन में भारीपन रहने लगा। सुबह उठना मुश्किल लगने लगा और लोगों से बात करने में भी परेशानी होने लगी। घर के वे काम, जिन्हें वह पहले आसानी से कर लेती थीं, अब उन्हें पहाड़ जैसे लगने लगे।

डॉ. राजेश सागर के अनुसार, ऐसे अनुभवों को समझना जरूरी है। किसी व्यक्ति का बाहर से सामान्य दिखना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह अंदर से भी ठीक महसूस कर रहा है।

पसंदीदा कामों में रुचि खत्म होना भी हो सकता है संकेत

अगर किसी व्यक्ति को अचानक अपने पसंदीदा कामों में दिलचस्पी महसूस होना बंद हो जाए तो इस बदलाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चिकित्सा की भाषा में किसी काम में आनंद या रुचि महसूस न होने की स्थिति को एन्हेडोनिया (Anhedonia) कहा जाता है। यह डिप्रेशन का एक प्रमुख लक्षण हो सकता है।

रेणु के लिए पेंटिंग सिर्फ एक शौक नहीं थी, बल्कि खुशी पाने का एक जरिया भी थी। लेकिन धीरे-धीरे उन्हें पेंटिंग करने का मन होना बंद हो गया। जिस काम से कभी उन्हें खुशी मिलती थी, अब उससे कोई खास एहसास नहीं होता था।

ऐसा बदलाव केवल शौक तक सीमित नहीं रहता। कुछ लोगों की दोस्तों से मिलने, परिवार के साथ समय बिताने या रोजमर्रा की गतिविधियों में भी रुचि कम हो सकती है। हालांकि, किसी एक लक्षण से डिप्रेशन की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके लिए व्यक्ति की पूरी स्थिति को समझना जरूरी है।

हर बात को लेकर ज्यादा सोचना और खुद को असफल मानना

डिप्रेशन में कुछ लोगों के मन में एक ही तरह के विचार बार-बार आते रहते हैं। वे छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान हो सकते हैं और अपने बारे में नकारात्मक सोचने लगते हैं। उन्हें लग सकता है कि या तो वे हर काम सही कर रहे हैं या फिर पूरी तरह असफल हैं।

रेणु का मन भी लगातार विचारों में उलझा रहता था। उन्हें लगता था कि हर काम को सही तरीके से करना जरूरी है और गलती होने पर वह खुद को असफल मानने लगती थीं। इस तरह की सोच मानसिक थकान को बढ़ा सकती है और उन कामों के लिए भी ऊर्जा कम कर सकती है, जिनसे पहले खुशी मिलती थी।

ऐसी स्थिति में व्यक्ति को केवल सलाह देने के बजाय उसकी बात सुनना जरूरी है। उससे यह पूछना भी मददगार हो सकता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है और उसे किस तरह के सहयोग की जरूरत है।

परिवार पर बोझ होने का एहसास भी कर सकता है परेशान

रेणु को लगने लगा था कि वह अपने पति पर बोझ हैं। कुछ दिनों में यह भावना इतनी बढ़ जाती थी कि उनके मन में ऐसे विचार आने लगे, जिनसे वह खुद भी डर जाती थीं। उन्हें लगने लगा था कि शायद उनके परिवार के लोग उनके बिना बेहतर रहेंगे।

डिप्रेशन में खुद को बेकार समझना, दूसरों पर बोझ होने का एहसास होना या जिंदगी को लेकर निराशा महसूस करना गंभीर संकेत हो सकते हैं। ऐसे विचारों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को खुद को नुकसान पहुंचाने या जिंदगी खत्म करने के विचार आ रहे हों, तो उसे तुरंत मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद दिलानी चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे अकेला न छोड़ें और जरूरत पड़ने पर नजदीकी अस्पताल या आपातकालीन सेवा से संपर्क करें।

मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी बताने में क्यों हिचकिचाते हैं लोग?

रेणु को अपनी परेशानी के साथ-साथ इस बात का भी डर था कि अगर उन्होंने मनोचिकित्सक से मदद ली तो लोग क्या कहेंगे। भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर शर्मिंदगी और लोगों की प्रतिक्रिया का डर कई बार इलाज में देरी की वजह बन सकता है।

नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का बड़ा बोझ सामने आया था। सर्वे के मुताबिक, भारत में करीब 15 प्रतिशत वयस्कों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक या अधिक समस्याओं के लिए इलाज या मदद की जरूरत थी। लगभग हर 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन से प्रभावित था। सर्वे में यह भी सामने आया कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं में बड़ी संख्या में लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता था।

इसलिए जरूरी है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को कमजोरी या शर्मिंदगी की बात न समझा जाए। जिस तरह शारीरिक बीमारी होने पर डॉक्टर से सलाह ली जाती है, उसी तरह मानसिक परेशानी होने पर भी एक्सपर्ट की मदद लेना जरूरी है।

डिप्रेशन को समझने के लिए मरीज की बात सुनना जरूरी

डॉ. राजेश सागर के मुताबिक, डिप्रेशन के लक्षणों की जांच करना जरूरी है, लेकिन केवल सवालों की सूची के आधार पर मरीज की स्थिति को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। डॉक्टर को यह भी जानना चाहिए कि बीमारी का व्यक्ति की जिंदगी, रिश्तों और रोजमर्रा के कामों पर क्या असर पड़ रहा है।

रेणु के मामले में उनकी परेशानी सिर्फ पेंटिंग छोड़ देने तक सीमित नहीं थी। वह खुद से जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थीं, अपने रिश्तों में बदलाव महसूस कर रही थीं और उन्हें दूसरों के सामने अपनी स्थिति बताना भी मुश्किल लग रहा था।

रेणु का कहना था कि लोग उनसे बार-बार पूछते थे कि उन्हें क्या हुआ है और क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग उनसे यह पूछते थे कि इस स्थिति में उन्हें कैसा महसूस होता है। उनकी बात यह समझने में मदद करती है कि किसी परेशान व्यक्ति को सलाह देने के साथ-साथ उसकी भावनाओं को समझना भी जरूरी है।

डिप्रेशन से उबरने में परिवार और सही इलाज की भूमिका

डिप्रेशन का इलाज व्यक्ति के लक्षणों, जरूरतों और स्थिति के अनुसार किया जाता है। इसमें मनोचिकित्सक की सलाह, मनोचिकित्सा यानी थेरेपी और जरूरत पड़ने पर दवाओं की मदद ली जा सकती है। परिवार का सहयोग भी व्यक्ति को बेहतर महसूस करने में मदद कर सकता है।

ऐसे व्यक्ति की बात बिना किसी फैसले या आलोचना के सुनें। उसे यह न कहें कि वह बेवजह सोच रहा है या उसे बस खुश रहने की जरूरत है। इसके बजाय, उसे बताएं कि उसकी परेशानी को गंभीरता से लिया जा रहा है और मदद लेना बिल्कुल ठीक है।

रेणु के लिए ठीक होने का मतलब सिर्फ डिप्रेशन के लक्षणों का कम होना नहीं था। वह फिर से खुद जैसा महसूस करना चाहती थीं। वह अपनी जिंदगी पर कंट्रोल चाहती थीं और अपने इलाज से जुड़े फैसलों में अपनी बात रखना चाहती थीं।

उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह फिर से पेंटिंग करना शुरू कर सकें। यह बात याद दिलाती है कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने का उद्देश्य सिर्फ बीमारी के लक्षणों को कम करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को उन गतिविधियों और रिश्तों से दोबारा जुड़ने में मदद करना भी है, जो उसके जीवन में मायने रखते हैं।

(डिस्क्लेमर: इस लेख का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। किसी एक लक्षण के आधार पर डिप्रेशन का पता नहीं लगाया जा सकता। अगर लंबे समय तक मन उदास रहे, पसंदीदा कामों में रुचि कम हो जाए या रोजमर्रा के काम करना मुश्किल लगने लगे, तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें।)

यह भी पढ़ें: ‘मैं कल नहीं रहा तो ऋचा का क्या होगा?’ 30 साल से सिजोफ्रेनिया से पीड़ित 53 वर्षीय बेटी के भविष्य को लेकर 85 साल के पिता की चिंता

उम्र के 85वें पड़ाव पर पहुंचे अमृत बख्शी की जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी ऋचा का भविष्य है। 53 साल की ऋचा पिछले 30 साल से सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी के साथ जी रही हैं। अमृत बख्शी उनकी देखभाल करते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।