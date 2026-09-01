राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू (H1N1) का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। 29 अगस्त को बीते 24 घंटे में 199 नए H1N1 मामले सामने आए, जिससे इस सीजन में दिल्ली में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 3,006 हो गई। यह इस सीजन में एक दिन में सामने आए मामलों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 24 अगस्त को 258 नए मामले दर्ज किए गए थे, जो अब तक का सबसे बड़ा एक दिन का आंकड़ा है। बात करें 26 अगस्त की तो उस दिन 138 नए मामले सामने आए थे और कुल संख्या 2,446 पहुंची थी। इसके अगले दिन 27 अगस्त को 166 नए मामलों के साथ आंकड़ा 2,612 हो गया। यानी कुछ ही दिनों में मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में Influenza-A के कुल मामले बढ़कर 3,843 हो चुके हैं। हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि रोजाना मामलों में उतार-चढ़ाव का संबंध टेस्टिंग की संख्या से भी हो सकता है। इसलिए किसी एक दिन मामलों में वृद्धि को सीधे संक्रमण की रफ्तार में उतनी ही बढ़ोतरी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

पिछले हफ्ते स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने अस्पतालों, नगर निगमों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक अंतर-विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को तैयारियां मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में कम से कम पांच आइसोलेशन बेड, जबकि बड़े अस्पतालों में 10 या उससे अधिक बेड रखने को कहा गया है। अस्पतालों को फ्लू कॉर्नर, इमरजेंसी सेवाओं, डॉक्टरों की शिफ्टवार उपलब्धता, जांच सुविधाओं और जरूरी दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने कहा स्थिति अंडर कंट्रोल

सरकार और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। उनका यह भी दावा है कि अस्पतालों में पर्याप्त आइसोलेशन बेड, दवाएं और जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा अब तक स्वाइन फ्लू से किसी मौत की सूचना नहीं मिली है। हालांकि, निजी अस्पतालों में 4 लोगों के स्वाइन फ्लू से मरने की खबर है लेकिन दिल्ली सरकार या स्वास्थ्य विभाग ने अब तक इन चारों मौतों की आधिकारिक तौर पर स्वाइन फ्लू के कारण हुई मौत के रूप में पुष्टि नहीं की है।

विशेषज्ञों के मुताबिक हर व्यक्ति को H1N1 टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। सामान्य खांसी-जुकाम या हल्के बुखार की स्थिति में बिना जरूरत अस्पताल जाने से बचने की सलाह दी गई है। वहीं, तेज बुखार, बहुत ज्यादा ठंड लगना या सांस लेने में परेशानी जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाएं लेने से भी बचना चाहिए।

क्या हर किसी को H1N1 की जांच कराना है जरूरी?

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फिलहाल हर व्यक्ति को H1N1 की जांच कराने की जरूरत नहीं है। अगर परिवार के किसी एक सदस्य की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तब भी घर के बाकी सदस्यों की जांच कराने की जरूरत नहीं है। सामान्य खांसी-जुकाम या हल्का बुखार होने पर मरीजों को बेवजह अस्पताल जाने से बचने की सलाह दी जा रही है।

किन लक्षणों में तुरंत चिकित्सकीय मदद लेनी चाहिए?

पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एवं स्लीप मेडिसिन विशेषज्ञ Dr. Kirti Kadian ने जनसत्ता को बातचीत में बताया H1N1 इन्फ्लूएंजा के लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना,गले में खराश, सिरदर्द के अलावा मरीजों में ऑक्सीजन का स्तर कम होने और सांस लेने में दिक्कत होने जैसे लक्षण भी सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि अगर तेज बुखार, बहुत ज्यादा ठंड लगना या सांस लेने में परेशानी जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दें, तो इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। विशेषज्ञों ने डॉक्टर की सलाह के बिना खुद से दवाएं लेने से भी बचने की चेतावनी दी है।

सर्दी-जुकाम और H1N1 के लक्षणों को समझना है जरुरी

संत परमानंद अस्पताल, दिल्ली के फेफड़ों, गंभीर रोगों और नींद से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ डॉ. दीपांश गुप्ता ने जनसत्ता को बताया कि सामान्य सर्दी-जुकाम और H1N1 इन्फ्लूएंजा के लक्षणों में कुछ समानताएं हो सकती हैं, लेकिन इन्फ्लूएंजा में लक्षण अक्सर अचानक और ज्यादा तीव्रता के साथ सामने आते हैं। सामान्य सर्दी-जुकाम में नाक बहना या बंद होना, छींक और गले में हल्की खराश जैसी समस्या अधिक आम होती है। वहीं H1N1 इन्फ्लूएंजा में तेज बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों और शरीर में दर्द, खांसी तथा अधिक थकान और कमजोरी जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, केवल लक्षणों के आधार पर H1N1 की पुष्टि नहीं की जा सकती। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर जांच की सलाह दे सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से दी गई है। H1N1 और सामान्य सर्दी-जुकाम के लक्षण एक-दूसरे से मिलते-जुलते हो सकते हैं। केवल लक्षणों के आधार पर संक्रमण की पुष्टि नहीं की जा सकती। तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी या अन्य गंभीर लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह लें। बिना चिकित्सकीय परामर्श के कोई दवा न लें।